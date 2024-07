Aldgate claims the Krishnaraja Wadiyar Trophy,

Arjun Mangalorkar trained Aldgate (Sandesh up) won the Krishnaraja Wadiyar Trophy, the feature event of the races held here on Friday (July 26). The winner is owned by Mr. Haider Soomar, Mr. Rajan Aggarwal & Mr. Gautam Aggarwal.

The results

1. CLASSICAL ACT PLATE: DEBONAIR (Rayan) 1, Princess Jasmine (Shreyas S) 2, Mega Success (Jagadeesh) 3 and Amazing Luck (P. Mani) 4. 2-1/2, 3-3/4 and 3/4. 1m 14.11s. Rs. 63 (w), 15, 18 and 12 (p), SHP: 52, THP: 47, FP: 1,394, Q: 293, Trinella: 1,979, Exacta: 23,548. Favourite: Golden Gallery.

Owner: Mr. Dayanand Kachuwah. Trainer: Faraz Arshad.

2. ROMANTIC DANCE STAKES: REGAL ARISTOCRACY (G. Vivek) 1, August (Antony) 2, Pharazon (Suraj) 3 and Sassy (Akshay K) 4. 2, 1-3/4 and 3-1/4. 1m 38.10s. Rs. 85 (w), 13, 13 and 10 (p), SHP: 31, THP: 37, FP: 305, Q: 193, Trinella: 914, Exacta: 1,538. Favourite: Pharazon.

Owners: Radiant Blood Stock Pvt Ltd rep by. James E. Mckeown, Mr. Girish Baliga & Mrs. P.J. Vazifdar. Trainer: Imtiaz Khan.

3. CHETTINAD STUD PLATE: KALLU SAKKARE (Sai Kiran) 1, Indian Blues (M. Rajesh K) 2, Aherne (Sandesh) 3 and Own Legacy (Rayan) 4. 1-3/4, 5-1/4 and 4-1/4. 1m 24.58s. Rs. 19 (w), 10, 46 and 16 (p), SHP: 189, THP: 44, FP: 531, Q: 1,233, Trinella: 3,570, Exacta: 16,992. Favourite: Kallu Sakkare.

Owner: Mr. S.T. Kalappa. Trainer: Warren Singh.

4. SPEAKER’S CUP: FINLEY (Suraj) 1, Silicon Star (Sai Kiran) 2, Stentorian (M. Prabhakaran) 3 and Days Date (L.A. Rozario) 4. 4-1/2, 4-1/2 and Snk. 1m 05.74s. Rs. 14 (w), 12, 10 and 31 (p), SHP: 27, THP: 71, FP: 55, Q: 36, Trinella: 501, Exacta: 1,890. Favourite: Finley.

Owners: Mr. Rama Seshu Eyunni & M/s. Blazing Saddles(PF). Trainer: S. Attaollahi.

5. KRISHNARAJA WADIYAR TROPHY: ALDGATE (Sandesh) 1, Yukan (J. Chinoy) 2, Priceless Gold (P. Siddaraju) 3 and Champions Way (Suraj) 4. 2-3/4, 1-1/4 and 4. 1m 11.48s. Rs. 19 (w), 14 and 26 (p), SHP: 32, THP: 41, FP: 184, Q: 73, Trinella: 998, Exacta: 1,712. Favourite: Champions Way.

Owners: Mr. Haider Soomar, Mr. Rajan Aggarwal & Mr. Gautam Aggarwal. Trainer: Arjun Mangalorkar.

6. PRINCE KHARTOUM PLATE: ANADALE (L.A. Rozario) 1, Measure Of Time (Rayan) 2, Smile Of Beauty (B. Nayak) 3 and Invincible (S.J. Moulin) 4. 2, 1 and 1-1/2. 1m 26.68s. Rs. 19 (w), 10, 16 and 35 (p), SHP: 38, THP: 75, FP: 76, Q: 60, Trinella: 793, Exacta: 1,530. Favourite: Anadale.

Owners: Mr. Rajan Aggarwal & Mr. Gautam Aggarwal. Trainer: Irfan Ghatala.

Jackpot: Rs. 1,368 (146 tkts); Runner-up: 274 (312 tkts); Treble (i): 3,299 (two tkts); (ii): 67 (224 tkts).