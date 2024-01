Albinus takes the honours in the Polar Falcon Handicap

January 01, 2024 06:59 pm | Updated 06:59 pm IST - CHENNAI:

Albinus (Antony Raj up) won the Polar Falcon Handicap (1,600m), the main event of the races held here on Monday (Jan. 1). The winner is the property of Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. M/s. GMMSR Advisory Services & M/s. Sarainaga Racing and trained by J.E. Mckeown. Jockey Yash Narredu won four races, while trainer Deepesh Narredu saddled three winners on the day.

1. DANZIG HANDICAP: ROYAL FALCON (D.S. Deora) 1, Three Of A Kind (L.A. Rozario) 2, Showmanship (P. Vikram) 3 and Memory Lane (A.S. Peter) 4. 5-1/2, lnk and 3/4. 1m, 28.79s. ₹31 (w), 17, 62 and 27 (p), SHP: 220, THP: 66, FP: 405, Q: 490, Tla: 23,707 (c/o). Owners: Mr. Anjan Kumar Rangaraj, Mr. Pavan Rangaraj, Mr. Kishore Reddy & Mrs. Barkha D Lahori. Trainer: Govindarajan.

2. WASSL REEF HANDICAP: ANNEXED (Ram Nandan) 1, Reign Of Terror (L.A. Rozario) 2, Beauty Of The Turf (P. Siddaraju) 3 and King Show (P. Vikram) 4. 3-3/4, 1-1/4 and 1. 1m, 27.63s. ₹127 (w), 33, 12 and 17 (p), SHP: 44, THP: 51, FP: 3,233, Q: 331, Tla: 4,607. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: B. Suresh.

3. RIGHT AHEAD HANDICAP: ASPIRA (Yash Narredu) 1, Presto Power (Koshi Kumar) 2, Annalisa (G. Vivek) 3 and Kallipos (P.S. Kaviraj) 4. 5-1/2, 2-1/4 and 4-1/4. 1m, 13.66s. ₹25 (w), 13, 25 and 22 (p), SHP: 77, THP: 53, FP: 135, Q: 111, Tla: 640. Owners: Mr. K. Kaliyaperumal, Mr. Anil Safar & Mr. Balam Mohla. Trainer: D. Narredu.

ADVERTISEMENT

4. OWN OPINION HANDICAP (Div. I): OPUS ONE (G. Vivek) 1, Lady Royal (Koshi Kumar) 2, Diamond And Pearls (Inayat) 3 and Spectacle (P. Siddaraju) 4. Snk, 1-3/4 and snk. 1m, 13.68s. ₹35 (w), 18, 30 and 13 (p), SHP: 93, THP: 51, FP: 187, Q: 247, Tla: 1,766. Owners: M/s. Rapar’s Galloping Stars rep by Mr. Rajendran. Trainer: Suraj Shaw.

5. OWN OPINION HANDICAP (Div. II): TURF MELODY (Yash Narredu) 1, Yazh (Antony Raj) 2, Hallucinate (P. Sai Kumar) and Angavai (P.S. Kaviraj) 4. Lnk, 5 and lnk. 1m, 13.60s. ₹23 (w), 16, 13 and 25 (p), SHP: 37, THP: 49, FP: 80, Q: 33, Tla: 246. Owners; M/s. Five Stars Shipping Co, Mrs. Saldanha B.E, Mr. Hatim A. Lakdawala & Mr. Aditya Prakash Apte. Trainer: D. Narredu.

6. NEW YEAR TROPHY: RULING STAR (Yash Narredu) 1, Samurai Blue (Antony Raj) 2, Gandolfini (P. Vikram) 3 and Emperor Charemavat (Farhan Alam) 4. 2-1/4, 5-1/2 and 1/2. 1m, 26.63s. ₹21 (w), 10, 21 and 83 (p), SHP: 46, THP: 137, FP: 114, Q: 69, Tla: 2,110. Owners: Mr. K. Kaliyaperumal, Mr. Anil Saraf & Mr. Balam Mohla. Trainer: D. Narredu.

7. POLAR FALCON HANDICAP: ALBINUS (Antony Raj) 1, Sonic Dash (M. Bhaskar) 2, Kings Walk (C. Brisson) 3 and Forever (Yash Narredu) 4. 2, 2-3/4 and 3. 1m, 39.28s. ₹41 (w), 20, 36 and 34 (p), SHP: 202, THP: 57, FP: 173, Q: 155, Tla: 2,771. Owners: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep M/s. GMMSR Advisory Services & M/s. Sarainaga Racing. Trainer: J.E. Mckeown.

8. AJAAD HANDICAP: LOCH LOMOND (Antony Raj) 1, Swarga (G. Vivek) 2, Celeste (L.A. Rozario) 3 and Excellent Star (Koshi Kumar) 4. 1-3/4, 1, 4-1/2. 1m, 26.10s. Rs.26 (w), 13, 13 and 38 (p), SHP: 40, THP: 79, FP: 68, Q: 36, Tla: 499. Owners: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. GMMSR Advisory Services, Mr. Chaduranga Kanthraj Urs, Mr. Arjun M Ranga & Mr. Harshanandana T. A, K.N. Somaiah & M.V. Madhu. Trainer: J.E. Mckeown.

9. BLUSHING GROOM HANDICAP: RELIC WARRIOR (Yash Narredu) 1, Purple Prince (Ram Nandan) 2, Armoury (G. Vivek) 3 and Western Girl (Farid Ansari) 4. 1-1/4, 3/4 and 1-1/2. 1m, 92s. ₹30 (w) 13, 45 and 20 (p), SHP: 67, THP: 74, FP: 302, Q: 353, Tla: 4,487. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: N. Rupa.

Jkt: ₹992 (202 tkts.), Runner-up: 131 (655 tkts.), Mini Jkt: 306 (67 tkts.).

Tr (i): 187 (154 tkts.), (ii): 295 (286 tkts.).

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.