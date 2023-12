Albinus takes the honours in Acclamation Handicap

December 14, 2023 06:37 pm | Updated 06:37 pm IST - CHENNAI:

Albinus (P. Vikram up) won the Acclamation Handicap (1,400m), the main event of the races held here on Thursday (Dec. 14). The winner is the property of Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. M/s. GMMSR Advisory Services & M/s. Saranaga Racing and trained by J.E. Mckeown.

1. CITY LIGHT HANDICAP: THE STING (P. Sai Kumar) 1, Little Wonder (Antony Raj) 2, Majestic Charmer (Yash Narredu) 3 and Royal Falcon (Hindu Singh) 4. 3-3/4, 1/2 and 1/2 1m, 28.95s. ₹85 (w), 25, 27 and 21 (p), SHP: 52, THP: 54, FP: 566, Q: 387, Tla: 10,538. Owner: Mr. Dhru Kumar Futnani. Trainer: Govindarajan.

2. CENTURY DREAM HANDICAP: ANZIO (Antony Raj) 1, Swarga (Inayat) 2, Excellent Star (Koshi Kumar) 3 and Terminator (Yash Narredu) 4. 1-3/4, 1-1/2 and 1-1/4. 1m, 26.90s. ₹22 (w), 17, 10 and 20 (p), SHP: 33, THP: 60, FP: 106, Q: 43, Tla: 672. Owners: M/s. Arun Alagappan Racing & Mr. S. Pathy. Trainer: B. Suresh.

3. SNOW SKY HANDICAP: SCHNELL (Yash Narredu) 1, Ganton (P. Vikram) 2, Sian (C. Brisson) 3 and Wolf Creek (S.J. Moulin) 4. 1-1/2, 1/2 and 1-3/4. 1m, 41.14s. ₹11 (w), 10, 37 and 22 (p), SHP: 124, THP: 19, FP: 475, Q: 155, Tla: 779. Owners: Mr. Teja Gollapudi & Mr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni. Trainer: D. Narredu.

4. ACCLAMATION HANDICAP: ALBINUS (P. Vikram) 1, Speculation (Ram Nandan) 2, Berrettini (P. Sai Kumar) 3 and Rays Of Sun (Koshi Kumar) 4. 5-3/4, 1-1/2 and 3. 1m, 25.37s. ₹17 (w), 10, 13 and 26 (p), SHP: 29, THP: 69, FP: 50, Q: 32, Tla: 331. Owner: Mr. M.A.M.R. Muthiah rep. M/s. GMMSR Advisory Services & M/s. Sarainga Racing. Trainer: J.E. Mckeown.

5. TELESCOPE HANDICAP: TURF MELODY (Yash Narredu) 1, Agnavai (Koshi Kumar) 2, Star Of Liberty (Farid Ansari) 3 and Annexed (S.J. Moulin) 4. 6-1/2, 1 and 1. 1m, 13.51s. ₹21 (w), 10, 60 and 68 (p), SHP: 142, THP: 84, FP: 115, Q: 342, Tla: 7,560. Owners: M/s. Five Star Shipping Co, Mrs. Saldanha B.E, Mr. Hatim A. Lakdawala & Mr. Aditya Prakash Apte. Trainer: D. Narredu.

6. GONE WEST HANDICAP: ACANTHA (Hindu Singh) 1, Knotty Power (Koshi Kumar) 2, Samurai Blue (S.J. Moulin) 3 and Western Girl (C. Brisson) 4. Shd, nk and nose. 1m, 14.78s. ₹72 (w), 40, 41 and 10 (p), SHP: 159, THP: 22, FP: 1810, Q: 908, Tla: 15601. Owners: Mr. Subir Dasgupta rep. M/s. Cairnhill Stud Farm, Mr. Chandrakanth Kankaria & Mr. Suvamoy Saha. Trainer: Vijay Singh.

Jkt: ₹3,967 (16), runner-up: 105 (257 tkts.), Mini Jkt: 1,360 (18 tkts.), Tr (i): 370 (46 tkts.), (ii): 596 (46 tkts.).

