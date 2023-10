Alabama will strive to come good in K. Srinivas Reddy Memorial Cup

October 09, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Hyderabad:

Trainer Laxman Singh’s filly Alabama, who ran second in her last start, should make amends in the K. Srinivas Reddy Memorial Cup, the chief event of Monday’s (Oct. 9) races.

1. ADITYA L1 PLATE (1,100m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.30 p.m.: 1. Silver Act (5) Vivek G 60, 2. Ben Hur (1) Surya Prakash 59.5, 3. Bold Beauty (8) Santosh Raj 59.5, 4. Federer (2) Deepak Singh 59.5, 5. Flashing Memories (3) R.S. Jodha 57.5, 6. Oskars Glory (4) Md. Ismail 57, 7. Shazia (7) G. Naresh 57, 8. Zidane (—) and 9. Solar Princess (6) Kuldeep Singh (Jr) 55.5.

1. BOLD BEAUTY, 2. SILVER ACT, 3. FEDERER

2. BE MY GUEST PLATE (Div. II) (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.05: 1. Crimson Rose (6) Akshay Kumar 61, 2. Mr. Perfect (5) Mohit Singh 59.5, 3. Blast In Class (7) Santosh Raj 59, 4. Alexina (8) Ajay Kumar 58.5, 5. Delhi Heights (2) Surya Prakash 58, 6. Blue Label (4) Md. Ekram Alam 53.5, 7. Deccan Ranger (3) G. Naresh 52.5, 8. Arba Wahed Arba (1) Afroz Khan 51.5 and 9. Muaser (9) Kuldeep Singh (Jr) 51.5.

1. CRIMSON ROSE, 2. ALEXINA, 3. BLAST IN CLASS

3. BE MY GUEST PLATE (Div. I) (1,100m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.40: 1. Clefairy (2) Ajay Kumar 61, 2. Happy Go Lucky (5) Ashad Asbar 60, 3. Sweet Dancer (7) Vivek G 60, 4. Divine Connection (9) Md. Ekram Alam 59.5, 5. Only The Brave (8) Santosh Raj 59, 6. Ambitious Star (4) R.S. Jodha 57, 7. Silver Lining (6) Afroz Khan 54, 8. Special Effort (1) Md. Ismail 52.5 and 9. Jet Falcon (3) Surya Prakash 50.

1. SWEET DANCER, 2. HAPPY GO LUCKY, 3. CLEFAIRY

4. NALGONDA PLATE (1,400m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. Fara (5) Ashad Asbar 60, 2. Sangreal (4) Akshay Kumar 60, 3. Rising Tycoon (2) A. Imran Khan 59, 4. Desert Sultan (1) G. Naresh 56.5, 5. Soorya Vahan (3) Md. Ismail 56.5, 6. London Bell (8) Md. Ekram Alam 55, 7. Sweet Whisper (6) R.S. Jodha 54.5, 8. Wandring Warrior (7) Kuldeep Singh (Sr) 54 and 9. Rochelle (9) Santosh Raj 52.

1. SANGREAL, 2. LONDON BELL, 3. FARA

5. GODAVARI CUP (2,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.50: 1. Advance Guard (3) Surya Prakash 61.5, 2. Carnival Lady (1) Kuldeep Singh 59.5, 3. Life Is Good (2) Md. Ismail 59.5, 4. China Town (4) Vivek G 59, 5. Voice Of A Dream (6) Kuldeep Singh (Jr) 59, 6. Hoping Sky (5) Mohit Singh 58.5 and 7. Double Bonanza (—).

1. VOICE OF A DREAM, 2. HOPING SKY

6. K. SRINIVAS REDDY MEMORIAL CUP (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II), 4.25: 1. Miss Marvellous (5) A. Imran Khan 60, 2. Alabama (6) Ajay Kumar 59.5, 3. Barbet (1) Abhay Singh 56.5, 4. Lucky Zone (7) Kuldeep Singh (Jr) 55, 5. Mandela (2) Akshay Kumar 54.5, 6. Only My Way (4) Afroz Khan 54.5 and 7. N R I Ultrapower (3) Md. Ekram Alam 53.5.

1. ALABAMA, 2. MANDELA, 3. BARBET

7. TAJ MAHAL PLATE (1,100m), 5-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 5.00: 1. Red Snaper (8) Md. Ekram Alam 60, 2. Baisa (9) Deepak Singh 58.5, 3. Star Babe (4) A.M. Tograllu 56.5, 4. Bugsy (7) Surya Prakash 55, 5. Sopranos (5) Akshay Kumar 55, 6. Star Racer (1) Kuldeep Singh (Sr) 55, 7. Cabello (10) Santosh Raj 54.5, 8. Rising Queen (3) Md. Ismail 54.5, 9. D Yes Boss (2) Vivek G 53, 10. Salisbury (6) Mohit Singh 52.5 and 11. Indian Temple (11) Abhay Singh 51.

1. RED SNAPER, 2. SOPRANOS, 3. RISING QUEEN

Day’s Best: CRIMSON ROSE

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4, (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

