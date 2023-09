Akido takes the honours in Belmont Prince Plate

September 04, 2023 06:25 pm | Updated 06:25 pm IST - Hyderabad:

Trainer K. Satheesh’s Akido, ridden by Akshay Kumar, won the Belmont Prince Plate, the main event of Monday’s (Sept. 4) races. The winner is owned by Mr. A.C. Muthiah. Akshay Kumar rode two more winners on the day.

1. BHONGIR PLATE: EXPONENT (Surya Prakash) 1, Anab E Shahi (S. Saqlain) 2, Mr. Perfect (Mohit Singh) 3 and My Way Or Highway (D.S. Deora) 4. Not run: Honey Girl. 2-1/4, 2 and 2-1/4. 1m, 30.56s. ₹185 (w), 19, 10 and 17 (p). SHP: 30, THP: 37, SHW: 22 and 12, FP: 787, Q: 141, Tanala: 3,290. Favourite: Anab E Shahi. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

2. NORTHERN DANCER PLATE (Div. II): COLT PISTOL (Akshay Kumar) 1, Fly Me (S.K. Paswan) 2, Calisson (Kuldeep Singh (Sr) ) 3 and Bold Beauty (P. Sai Kumar) 4. 3/4, 1/2 and Neck 1m, 17.24s. ₹30 (w), 12, 17 and 26 (p). SHP: 69, THP: 58, SHW: 21 and 44, FP: 326, Q: 152, Tanala: 3,258. Favourite: Deccan Spirit. Owner: Mr. Maddali Sai Kumar. Trainer: G. Shashikanth.

3. NORTHERN DANCE PLATE (Div. I): D RIGHT TIME (P. Ajeeth Kumar) 1, That’s My Love (Kuldeep Singh (Sr) ) 2, Great Combo (R.S. Jodha) 3 and Mix The Magic (S. Saqlain) 4. Not run: Santa Barbara, Silver Act and Veneno. 5, 2-1/4 and 3/4. 1m, 18.28s. ₹13 (w), 10, 21 and 29 (p). SHP: 52, THP: 105, SHW: 10 and 32, FP: 99, Q: 46, Tanala: 1,441. Favourite: D Right Time. Owner: Mr. B.M. Dayananda. Trainer: Ananta Vatsalya.

4. BELMONT PRINCE PLATE: AKIDO (Akshay Kumar) 1, Morior Invictus (Md. Ismail) 2, Yesterday (P. Trevor) 3 and City Of Blessing (Santosh Raj) 4. 3/4, 4 and 2. 1m, 56.23s. ₹34 (w), 10, 18 and 19 (p). SHP: 49, THP: 37, SHW: 16 and 35, FP: 525, Q: 179, Tanala: 1,176. Favourite: N R I Superpower. Owner: Mr. A.C. Muthiah. Trainer: K. Satheesh.

5. B. MARIDESHWARA RAO MEMORIAL CUP: SIDDHARTH (Akshay Kumar) 1, Strauss (B. Nikhil) 2, N R I Sport (Sonu Kumar) 3 and Just Incredible (Kuldeep Singh (Sr)) 4. Head, 9 and 4-1/4. 1m, 28.40s. ₹22 (w), 14, 17 and 30 (p). SHP: 52, THP: 49, SHW: 12 and 34, FP: 186, Q: 102, Tanala: 1,294. Favourite: Barbet. Owner: Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: M. Srinivas Reddy.

6. HYPERION PLATE: SPLENDOUR ON GRASS (Mohit Singh) 1, Sweet Dancer (P. Ajeeth Kumar) 2, Divine Connection (R.S. Jodha) 3 and D Minchu (Kiran Naidu) 4. 1-1/4, 3/4 and 3-1/2. 1m, 9.44s. ₹33 (w), 16, 13 and 27 (p). SHP: 35, THP: 62, SHW: 20 and 12, FP: 89, Q: 41, Tanala: 670. Favourite: Sweet Dancer. Owner: Mr. Sanjay R. Goyani. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

7. HIDDEN BLOOM PLATE: BAISA (P. Trevor) 1, Cabello (Santosh Raj) 2, See My Spark (A. Imran Khan) 3 and Laurus (Akshay Kumar) 4. 4-1/4, 2-1/2 and 3/4. 1m, 15.27s. ₹21 (w), 12, 37 and 43 (p). SHP: 132, THP: 73, SHW: 11 and 59, FP: 218, Q: 158, Tanala: 3,696. Favourite: Baisa. Owner: Mr. Laxman Singh Parmar. Trainer: Laxman Singh.

Jackpot: 70%: ₹730 (684 tkts.) & 30%: 121 (1,759 tkts.).

Treble: (i) 82 (381 tkts.), (ii) 169 (323 tkts.).

Mini Jackpot: 3,090 (18 tkts.).