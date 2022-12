Akido obliges in Man Of The Match Plate

December 24, 2022 06:37 pm | Updated 06:37 pm IST - Hyderabad:

Mr. A.C. Muthiah’s Akido (Gaurav Singh up) claimed the Man Of The Match Plate, the main event of Saturday’s (Dec. 24) races. The winner is trained by K. Satheesh. Trainer L.V.R. Deshmukh saddled three winners on the day.

1. ARISTOCRAT PLATE (Div. I) (1,100m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III): AVANCIA (Deepak Singh) 1, Varenna (Akshay Kumar) 2, Big Boy (B. Nikhil) 3 and Life’s Living (P. Ajeeth Kumar) 4. 1-1/2, 1/2 and 1-1/2. 1m, 5.94s. ₹19 (w), 11, 13 and 16 (p). SHP: 28, THP: 53, SHW: 10 and 10, FP: 43, Q: 20, Tanala: 220. Favourite: Avancia. Owner: Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP. Trainer: D. Netto.

2. COMMON LAND PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 2-y-o only (Cat. II): LUCKY ZONE (P. Ajeeth Kumar) 1, Miss Maya (Akshay Kumar) 2, Alexina (Santosh Raj) 3 and Nkalanzinzi (A.A. Vikrant) 4. Not run: Proud Girl. Shd, 3/4 and 7-1/4. 1m, 7.03s. ₹25 (w), 11, 10 and 11 (p). SHP: 27, THP: 30, SHW: 12 and 11, FP: 54, Q: 24, Tanala: 82. Favourite: Miss Maya. Owners: Mr. Champaklal Zaveri, Mrs. Bindu C. Zaveri rep. Zaveri Stud Farm Pvt. Ltd., Miss. Harsha N. Desai & Miss. Niti N. Desai. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

3. TRADE FAIR PLATE (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II): CARLISLE (Afroz Khan) 1, Costello (Sonu Kumar) 2, All Time Legend (G. Naresh) 3 and Unsung Hero (Akshay Kumar) 4. 3/4, 1-1/4 and 3/4. 1m, 11.69s. ₹58 (w), 10, 30 and 56 (p). SHP: 95, THP: 102, SHW: 25 and 100, FP: 449, Q: 277, Tanala: 4,679. Favourite: Unsung Hero. Owners: Mr. Ayyadevara Srinivas & Mr. Bharat Venkat Epur. Trainer: L. D’Silva.

4. HUSSAIN SAGAR CUP (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 45 (Cat. III): FRANCIS BACON (Kuldeep S) 1, Team Player (Afroz Khan) 2, Exclusive Spark (Mohit Singh) 3 and Hero Of The East (Akshay Kumar) 4. 3-1/4, Nk and Nk. 2m, 9.04s. ₹56 (w), 18, 65 and 15 (p). SHP: 149, THP: 86, SHW: 40 and 101, FP: 1,184, Q: 1,420, Tanala: 5,210. Favourite: Hero Of The East. Owners: Mr. Aditya P. Thackersey & Mr. M. Satyanarayana. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

5. MAN OF THE MATCH PLATE (1,600m), rated 60 to 85 (Cat. II): AKIDO (Gaurav Singh) 1, Royal Grace (Afroz Khan) 2, Lifes Song (Akshay Kumar) 3 and Kesariya Balam (G. Naresh) 4. Nk, 3/4 and Nk. 1m, 42.31s. ₹27 (w), 19 and 22 (p). SHP: 36, THP: 59, SHW: 13 and 23, FP: 167, Q: 111, Tanala: 429. Favourite: Akido. Owner: Mr. A.C. Muthiah. Trainer: K. Satheesh.

6. WANAPARTHY CUP (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II): THANKS (Kuldeep S) 1, General Atlantic (Mukesh Kumar) 2, Crimson Rose (Abhay Singh) 3 and Fly Tothe Stars (Afroz Khan) 4. 3/4, 4-1/2 and Shd. 1m, 25.28s. ₹78 (w), 18, 16 and 19 (p). SHP: 35, THP: 115, SHW: 29 and 15, FP: 338, Q: 112, Tanala: 4,101. Favourite: Pleroma. Owner: Mrs. Lingala Aarti Reddy. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

7. ARISTOCRAT PLATE (Div. II) (1,100m) Maiden, 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III): STOIC HERO (P. Ajeeth Kumar) 1, Milton Keynes (Afroz Khan) 2, Inderdhanush (Abhay Singh) 3 and Apex Star (A.A. Vikrant) 4. 1, 5-3/4 and Nk. 1m, 6.26s. ₹23 (w), 11, 14 and 37 (p). SHP: 33, THP: 87, SHW: 15 and 17, FP: 62, Q: 33, Tanala: 566. Favourite: Stoic Hero. Owner: Mr. K. Mallikarjuna Rao. Trainer: Ananta Vatsalya.

Jackpot: 70%: ₹24, 726 (10 tkts.) & 30%: 2,077 (51 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 1,029 (41 tkts.), (ii) 7,799 (7 tkts.).

Treble: (i) 666 (55 tkts.), (ii) 1,011 (49 tkts.).