August 13, 2023 12:56 am | Updated August 12, 2023 07:02 pm IST - Pune

Ahead Of My Time and Joaquin should fight out the finish of the Yohan Z. Poonawalla Turf Club Trophy, the main attraction of Sunday’s (Aug. 13) races.

Rails will be announced one hour before the first race.

1. RAJASTHAN ROYALS PLATE (1,600m), Cl. V, 4-y-o & over, rated 4 to 30 — 2.00 p.m.: 1. Flashing Famous (2) Bhawani 59, 2. Fashion Icon (5) Akshay Kumar 58.5, 3. Nationwide (---), 4. Marlboro Man (4) T.S. Jodha 57.5, 5. Silver Spring (3) S. Zervan 56, 6. Stunning Visual (7) K. Nazil 55, 7. Dufy (6) Merchant 54.5 and 8. Prince O’ War (1) P. Dhebe 53.5.

1. FLASHING FAMOUS, 2. MARLBORO MAN, 3. FASHION ICON

2. D.N. ZODGE PLATE (Div. II) (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66 — 2.30: 1. Esperanza (10) Gagandeep 59, 2. Red Merlot (8) Aniket 57.5, 3. Dali Swirl (1) Merchant 55.5, 4. Dilbar (7) Peter 55.5, 5. Portofino Bay (2) Akshay Kumar 55.5, 6. Enlightened (3) P. Shinde 55, 7. Fighton (6) Parmar 54.5, 8. Nolan (5) Dashrath 54.5, 9. Sensibility (4) S.A. Amit 54.5 and 10. Fiery Red (9) M.S. Deora 50.5.

1. ESPERANZA, 2. PORTOFINO BAY, 3. FIGHTON

3. DINKOO N. CHENOY TROPHY (1,200m), Cl. IV, 4-y-o & over, rated 20 to 46 — (No Whip Race) 3.00: 1. Aries (4) S.G. Prasad 61.5, 2. Jetfire (1) S. Saba 61.5, 3. Daulat Mai (7) Mustakim Alam 59.5, 4. Commandment (8) T.S. Jodha 59, 5. Galloping Ahead (3) Gagandeep Maan 59, 6. Sim Sim (5) Aniket 58.5, 7. Monarchy (11) K. Nazil 57.5, 8. Pyrrhus (2) Neeraj 56.5, 9. Hagibis (9) Shelar 56, 10. Rhythm Of Nature (6) N. Bhosale 55 and 11. Sentinel (10) Bhawani 54.5.

1. SIM SIM, 2. JETFIRE, 3. DAULAT MAI

4. PANCHSHIL MILLION (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only — 3.30: 1. Brahmos (4) Ranjane 56, 2. Decacorn (1) Parmar 56, 3. Endurance (5) Bhawani 56, 4. Azrinaz (6) Neeraj 54.5, 5. Collateral (9) Vivek G 54.5, 6. Etoile (2) Dashrath 54.5, 7. Racing Romance (7) P.S. Chouhan 54.5, 8. Roll The Dice (10) Mustakim Alam 54.5, 9. She’s A Teaser (8) Zervan 54.5 and 10. Zafirah (3) C.S. Jodha 54.5.

1. RACING ROMANCE, 2. DECACORN, 3. ZAFIRAH

5. YOHAN Z. POONAWALLA TURF CLUB TROPHY (Gr. 3) (1,400m) (Terms): 1. Ahead Of My Time (2) Akshay Kumar 59, 2. Joaquin (5) T.S. Jodha 54.5, 3. Cool Rider (3) Zervan 53, 4. Count Of Savoy (6) Yash Narredu 53, 5. Golden Neil (1) Mustakim Alam 53, 6. Taimur (4) Bhawani 53 and 7. Successor (7) Parmar 51.5.

1. AHEAD OF MY TIME, 2. JOAQUIN, 3. COOL RIDER

6. RAJARAM CHHATRAPATI TROPHY (1,800m), Cl. II, rated 60 to 86 — 4.30: 1. Euphoric (3) Kaviraj 61.5, 2. Wall Street (8) Yash Narredu 61.5, 3. Chamonix (9) N. Bhosale 59.5, 4. Place Vendome (2) P.S. Chouhan 56.5, 5. Golden Kingdom (4) Antony Raj S 54.5, 6. It’s My Time (6) Akshay Kumar 52.5, 7. Flaming Lamborgini (10) C.S. Jodha 51.5, 8. Great Guns (1) Vivek G 50.5, 9. Rambler (7) Zeeshan 50.5 and 10. Easy Rider (5) Neeraj 49.

1. WALL STREET, 2. GOLDEN KINGDOM, 3. PLACE VENDOME

7. D.N. ZODGE PLATE (Div. I) (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66 — 5.00: 1. Exotic Queen (5) Aniket 62, 2. Judy Blue Eyes (4) Zeeshan 61.5, 3. Superlative (2) Gagandeep Maan 60.5, 4. Majestic Warrior (11) Mustakim Alam 59, 5. Star Lap (3) Peter 58.5, 6. Midsummer Star (7) R.S. Bhati 55, 7. Sovereign Master (10) P. Shinde 55, 8. Generosity (1) N. Bhosale 54.5, 9. Divine Thoughts (6) Lalkar Singh 53.5, 10. Irish Gold (9) Akshay Kumar 53.5 and 11. Outlander (8) Haridas Gode 53.5.

1. SUPERLATIVE, 2. GENEROSITY, 3. IRISH GOLD

Day’s Best: RACING ROMANCE.

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.

