Agnostic takes the honours in Sprinters Trial Stakes

February 10, 2023 07:19 pm | Updated 07:19 pm IST - BENGALURU:

Mr. Shantanu Sharma’s Agnostic (Trevor up), won the Sprinters Trial Stakes, the chief event of the races held here on Friday (Feb. 10). The winner is trained by Bharath Singh.

1. MAHI PLATE (Div. II): CASH OUT (L.A. Rozario) 1, Phoenix Surprise (Arshad) 2, Star Citizen (Nazerul) 3 and Perfect Halo (Angad) 4. Not run: War Trail. 6-1/4, 1-1/4 and 1. 1m, 14.73s. ₹25 (w), 13, 14 and 20 (p), SHP: 35, THP: 73, FP: 56, Q: 31, Trinella: 571, Exacta: 2,568. Favourite: Phoenix Surprise. Owner: Mr. Kumaraswamy M.S. Trainer: Pradeep Annaiah.

2. BHIMA PLATE: LYCURGUS (Srinath) 1, Turkoman (Sandesh) 2, Starry Wind (A. Imran) 3 and Queen Regnant (Darshan) 4. 2, 3/4 and 3-1/2. 1m, 39.64s. ₹39 (w), 12, 14 and 20 (p), SHP: 36, THP: 39, FP: 89, Q: 30, Trinella: 711, Exacta: 2,446. Favourite: Turkoman. Owner: Mr. Shankar Srinivas. Trainer: Sharat Kumar.

3. KABINI PLATE (Div. III): SPIRIT DANCER (Darshan) 1, Princess Jasmine (Salman K) 2, Peridot (Likith Appu) 3 and Activated (Srinath) 4. Not run: Masteroftheskies. 2-1/2, 1/2 and 3/4. 1m, 15.01s. ₹94 (w), 24, 19 and 17 (p), SHP: 55, THP: 49, FP: 869, Q: 410, Trinella: 5,553, Exacta: 37,142. Favourite: Peridot. Owner: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust. Trainer: S. Ganapathy.

4. CHAMBAL PLATE: ELPENOR (Trevor) 1, Royal Mysore (Akshay K) 2, Golden Peaks (I. Chisty) 3 and Seeking The Stars (S. Saqlain) 4. 7, Shd and 3-3/4. 1m, 13.17s. ₹29 (w), 12, 12 and 25 (p), SHP: 37, THP: 53, FP: 69, Q: 26, Trinella: 227, Exacta: 610. Favourite: Royal Mysore. Owners: Mr. Mukul A. Sonawala & M/s. DT Racing & Breeding LLP rep by. Mr. D.R. Thacker. Trainer: S. Attaollahi.

5. KABINI PLATE (Div. II): ARCHWAY (S. John) 1, Sociable (L.A. Rozario) 2, Stunning Beauty (Srinath) 3 and Flamingo Road (S. Saqlain) 4. 3-1/4, 2-3/4 and 3/4. 1m, 13.43s. ₹34 (w), 13, 15 and 15 (p), SHP: 37, THP: 47, FP: 62, Q: 56, Trinella: 349, Exacta: 860. Favourite: Sociable. Owners: M/s. Arun Alagappan Racing LLP, Mukteshwar Racing LLP, Mr. Chandrakanth Kanakaria and Mr. Haider Soomar. Trainer: Arjun Mangalorkar.

6. K.N. CHENNABASAPPA MEMORIAL TROPHY: SHUBANKAR (Akshay K) 1, The Inheritor (G. Vivek) 2, Peluche (Darshan) 3 and Czarevitch (Likith Appu) 4. 4, 3-1/2 and 1/2. 1m, 25.28s. ₹20 (w), 10, 20 and 43 (p), SHP: 40, THP: 85, FP: 107, Q: 84, Trinella: 2,242, Exacta: 3,510. Favourite: Shubankar. Owner: Mr. Laksh Bhatia. Trainer: Warren Singh.

7. SPRINTERS TRIAL STAKES: AGNOSTIC (Trevor) 1, Aztec Queen (Akshay K) 2, Knotty Dancer (S. John) 3 and Golden Oaks (Sandesh) 4. Not run: Endeavour. 3/4, 1-3/4 and Nk. 1m, 12.14s. ₹25 (w), 12, 22 and 16 (p), SHP: 73, THP: 37, FP: 265, Q: 297, Trinella: 1,137, Exacta: 3,143. Favourite: Golden Oaks. Owner: Mr. Shantanu Sharma. Trainer: Bharath Singh.

8. KABINI PLATE (Div. I): THE REPUBLIC POWER (Srinath) 1, Tiger Returns (B. Nayak) 2, Stars Above (S. John) 3 and Super Kind (L.A. Rozario) 4. Lnk, 3/4 and 3-1/2. 1m, 14.12s. ₹18 (w), 11, 52 and 18 (p), SHP: 194, THP: 39, FP: 1,159, Q: 525, Trinella: 5,932, Exacta: 24,836. Favourite: The Republic Power. Owner: Mr. B.E. Vasanth Kumar. Trainer: Sharat Kumar.

9. MAHI PLATE (Div. I): SACRED CREATOR (Angad) 1, Altair (G. Vivek) 2, Country’s Jewel (L.A. Rozario) 3 and Antilope (R. Ajinkya) 4. Not run: Lucky Again. 4. 1 and 1-1/4. 1m, 14.62s. ₹32 (w), 15, 19 and 15 (p), SHP: 40, THP: 55, FP: 219, Q: 80, Trinella: 291, Exacta: 963. Favourite: Altair. Owner: Mr. S.N. Harish. Trainer: Narayana Gowda.

Jackpot: ₹2,926 (23 tkts.); Runner-up: 242 (119 tkts.); Treble (i): 1,396 (three tkts.); (ii): 137 (44 tkts.); (iii): 456 (26 tkts.).