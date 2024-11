African Gold, who is in rousing form, may score an encore in the Royal Calcutta Turf Club Cup

African Gold, who is in rousing form as evidenced by his track movements, may score an encore in the Royal Calcutta Turf Club Cup (1,400m), the feature event of the races to be held here on Friday (Nov 15).

False rails (width about 7m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. BLACK CAVIAR PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1.30 p.m.: 1. Continues (8) R. Pradeep 57, 2. Dr Ash (2) C. Umesh 57, 3. Enjoyable (4) A. Ramu 57, 4. Imperial Emperor (9) Vinod Shinde 57, 5. Mescalito (3) Akshay K 57, 6. Rock Bank (6) Trevor 57, 7. Wild Cannon (7) Rayan 57, 8. Yannick (1) Antony 57 and 9. Final Call (5) Sandesh 55.5.

1. FINAL CALL, 2. ROCK BANK, 3. MESCALITO

2. SHIMSHA PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 2.00: 1. Bourbon Bay (5) Vinod Shinde 62, 2. Croissantino (2) P. Sai Kumar 61.5, 3. Empress Bella (3) Arvind K 61, 4. Sea Jack (1) Ikram Ahmed 60.5, 5. Super Bold (7) Tousif 60.5, 6. Emeraldo (6) R. Pradeep 58.5, 7. Superhero (8) Rayan 56 and 8. Sacred Creator (4) Angad 53.

1. BOURBON BAY, 2. EMERALDO, 3. SUPERHERO

3. HOGENAKKAL FALLS PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 2.30: 1. Sekhmet (8) Arvind K 62, 2. Ancient History (3) P. Siddaraju 60.5, 3. Aircraft (4) Antony 60, 4. Joon (9) Vinod Shinde 59.5, 5. Count Basie (2) Trevor 55, 6. Torobrave (6) L.A. Rozario 55, 7. Imperial Star (1) Suraj 54.5, 8. Amusing (7) Salman Khan 54 and 9. Queen Of Kings (5) M. Prabhakaran 54.

1. IMPERIAL STAR, 2. TOROBRAVO, 3. COUNT BASIE

4. VIDURASHWATHA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 3.00: 1. The Strikingly (5) R. Ravi 60, 2. Golden Beast (10) Saddam H 59.5, 3. Real Happiness (1) Trevor 59.5, 4. Basilica (3) Darshan 58, 5. Emphatic (11) Sandesh 58, 6. Feel Of Hope (7) R. Pradeep 58, 7. Jully (6) B.L. Paswan 58, 8. Valencia (4) A. Ramu 58, 9. Domina (2) Tousif 57.5, 10. Icy Wind (12) Jagadeesh 57, 11. Princess Gold (8) P. Sai Kumar 56.5 and 12. Glaze (9) M. Rajesh K 56.

1. EMPHATIC, 2. REAL HAPPINESS, 3. VALENCIA

5. ARDENT KNIGHT TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 3.30: 1. Aquamatic (5) Akshay K 62.5, 2. Auspicious Queen (4) Angad 60.5, 3. Crosswater (7) Antony 59.5, 4. Sassy (6) Trevor 57.5, 5. Klimt (1) C. Umesh 56, 6. Own Legacy (8) Shreyas S 55.5, 7. Victoria Doresaani (9) L.A. Rozario 55.5, 8. Star Comet (2) Rayan 53 and 9. Lex Luthor (3) Vinod Shinde 52.

1. VICTORIA DORESAANI, 2. SASSY, 3. AQUAMATIC

6. ROYAL CALCUTTA TURF CLUB CUP (1,400m), rated 80 & above, 4.00: 1. Star Glory (3) P. Siddaraju 61, 2. De Villiers (4) Shreyas S 56, 3. Dun It Again (5) Koshi K 55, 4. African Gold (2) Akshay K 54.5 and 5. Galahad (1) Trevor 52.5.

1. AFRICAN GOLD, 2. GALAHAD

7. HEBBE FALLS PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 4.30: 1. The Grey Geranium (3) M. Naveen 61.5, 2. Memorable Time (1) P. Siddaraju 60.5, 3. Peridot (10) Pavan 58.5, 4. Cat Whiskers (12) Rayan 57.5, 5. The Golden Dream (5) A. Ramu 57.5, 6. Southern Dynasty (11) Koshi K 56.5, 7. Southernaristocrat (4) Vinod Shinde 55.5, 8. Glow In The Dark (7) R. Ravi 55, 9. Mega Success (8) Jagadeesh 55, 10. Invincible (2) M. Rajesh K 54, 11. Pettes Love (6) Dhanu S 54 and 12. Raffles (9) Ikram Ahmed 54.

1. THE GREY GERANIUM, 2. CAT WHISKERS, 3. INVINCIBLE

8. VIDURASHWATHA PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5.00: 1. Priceless Prince (6) Suraj 61.5, 2. Knotty Patton (2) Asirvatham 61, 3. Mayne Magic (12) Antony 61, 4. Fast Response (11) Rayan 59, 5. The Gallery Time (5) M. Naveen 58.5, 6. True Punch (8) V. Vishwa 58.5, 7. Super Kind (9) Anish Anamo H 57.5, 8. Anchorage (1) Saddam H 55, 9. Lords Grace (4) P. Surya 55, 10. Sling Shot (10) Shreyas S 54.5, 11. Joyful Spirit (3) A. Ramu 53 and 12. Makoto (7) M. Rajesh K 53.

1. MAYNE MAGIC, 2. SLING SHOT, 3. PRICELESS PRINCE

Day’s best: AFRICAN GOLD

Double: FINAL CALL - MAYNE MAGIC

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.