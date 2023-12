Acrobat should come good in the upper division of the Auxiliary Plate

December 31, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - Hyderabad:

The bottom-weighted Acrobat should score over his rivals in the upper division of the Auxiliary Plate, the main event of the Sunday’s (Dec. 31) races.

1. ASTONISH PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 2-y-o only (Cat. II), 1.45 p.m.: 1. Flying Fury (2) Md. Ismail 56, 2. Get Lucky (8) Nakhat Singh 56, 3. Golden Unicorn (7) Kuldeep Singh (Sr) 56, 4. Only My Sultan (4) Mukesh Kumar 56, 5. Royal Parade (6) R.S. Jodha 6. Sargent (1) G. Naresh 56, 7. Divine Prophecy (5) P. Sai Kumar 54.5, 8. Imperia (9) Deepak Singh 54.5 and 9. Jungle Girl (3) Afroz Khan 54.5.

1. DIVINE PROPHECY, 2. IMPERIA, 3. FLYING FURY

2. AUXILIARY PLATE (Div. I) (1,400m), rated 60 to 85 (Cat. II), 2.15: 1. Kingston (6) R.S. Jodha 60, 2. Watch My Stride (4) Shivansh 59, 3. Kancha (5) Mukesh Kumar 57.5, 4. Royal Grace (7) Afroz Khan 55.5, 5. High Reward (8) Nakhat Singh 52.5, 6. True Icon (1) Santosh Raj 52.5, 7. Stunning Force (3) P. Sai Kumar 51.5, 8. Acrobat (9) Kuldeep Singh (Jr) 50.5 and 9. City Of Blessing (2) Ajay Kumar 50.5.

1. ACROBAT, 2. TRUE ICON, 3. ROYAL GRACE

3. DYNAMIC DANCER CUP (1,600m), 4-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.45: 1. Exclusive Spark (8) Md. Ismail 60, 2. Sundance Kid (7) Mukesh Kumar 59.5, 3. Hero Of The East (2) Abhay Singh 58.5, 4. Deccan Ranger (6) Mohit Singh 54.5, 5. Carnival Lady (4) Santosh Raj 52.5, 6. Track Blazer (1) Ajay Kumar 51, 7. Soorya Vahan (5) Surya Prakash 50.5 and 8. Special Effort (3) P. Sai Kumar 50.

1. TRACK BLAZER, 2. CARNIVAL LADY, 3. SUNDANCE KID

4. DILAGE PLATE (1,400m), 5-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.15: 1. Aerial Combat (11) Deepak Singh 60, 2. Capital Gain (12) Shivansh 60, 3. Master Touch (9) Ajay Kumar 60, 4. Coming Home (8) D.S. Deora 59.5, 5. Indian King (1) Md. Ismail 57.5, 6. Quality Warrior (3) Mukesh Kumar 57, 7. Challenger (4) Md. Ekram Alam 54, 8. Forever Bond (2) Surya Prakash 53.5, 9. Exponent (5) R.S. Jodha 52.5, 10. Reining Queen (6) P. Ajeeth Kumar 51, 11. Wandring Warrior (10) Kuldeep Singh (Jr) 51 and 12. Glimmer Of Hope (7) Santosh Raj 50.5.

1. CHALLENGER, 2. FOREVER BOND, 3. QUALITY WARRIOR

5. 1 EME CENTRE ROLLING TROPHY (1,800m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.45: 1. N R I Superpower (1) Shivansh 60, 2. Ivanhoe (6) P. Ajeeth Kumar 58, 3. Miss Marvellous (5) Mukesh Kumar 58, 4. Mandela (4) Hindu Singh 56, 5. Detective (8) Kuldeep Singh (Sr) 54, 6. Divine Destiny (2) Surya Prakash 52.5, 7. Role Model (3) Nakhat Singh 52, 8. Lady Danger (7) D.S. Deora 51 and 9. Sacred Bond (9) Afroz Khan 50.5.

1. SACRED BOND, 2. MANDELA, 3. IVANHOE

6. AUXILIARY PLATE (Div. II) (1,400m), rated 60 to 85 (Cat. II), 4.15: 1. Siddharth (4) Mukesh Kumar 60, 2. Commanding Knight (3) P. Sai Kumar 58.5, 3. Unsung Hero (6) N.B. Kuldeep 57.5, 4. Thanks (1) Kuldeep Singh (Jr) 53.5, 5. Best Buddy (2) Md. Ekram Alam 53, 6. Despang (5) Surya Prakash 52, 7. Laurus (7) Santosh Raj 51.5, 8. Bangor On Dee (9) Afroz Khan 51 and 9. Strauss (8) D.S. Deora 51.

1. SIDDHARTH, 2. STRAUSS, 3. BANGOR ON DEE

7. GANGOTRI PLATE (1,400m), rated upto 25 (Cat. III), 4.45: 1. Arba Wahed Arba (4) Afroz Khan 60, 2. Canterbury (5) Md. Ekram Alam 60, 3. Federer (7) Deepak Singh 60, 4. Good Tidings (10) N.B. Kuldeep 60, 5. Great Combo (13) R.S. Jodha 60, 6. It’s My Life (12) G. Naresh 60, 7. See My Attitude (2) Mukesh Kumar 60, 8. That’s My Way (8) Kuldeep Singh (Jr) 60, 9. Black Opal (1) Shivansh 58.5, 10. Siri (6) Md. Ismail 56.5, 11. Dream Jewel (3) Ajay Kumar 56, 12. Duck Hawk (9) P. Sai Kumar 56 and 13. My Way Or Highway (11) Mohit Singh 56.

1. DREAM JEWEL, 2. CANTERBURY, 3. GREAT COMBO

Day’s Best: ACROBAT

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7

Tanala: All races