Ace Ace Ace fancied for main event

Ace Ace Ace runs with a good chance in the T. Chandrasekhar Reddy Memorial Cup (1,200m), the main event of the races to be held here on Sunday (Dec. 8).

1. CRACK REGIMENT PLATE (1,200m), maiden 2-y-o only (Cat. II), (Terms), 1-15 p.m.: 1. Exponent (4) Nakhat Singh 55, 2. Grand Finale (5) Kiran Naidu 55, 3. Horus (7) A. Imran 55, 4. Bulls Ace (6) N. Rawal 53.5, 5. Cheltenham (2) Ashhad Asbar 53.5, 6. City Of Fusion (3) Rohit Kumar 53.5, 7. Lacrosse (8) Akshay Kumar 53.5 and 8. Queen Daenerys (1) Rafique Sk. 53.5.

1. HORUS, 2. LACROSSE, 3. EXPONENT.

2. CHAITANYA RATHAM PLATE (Div. I), (1,400m), 4-y-o & over, rated upto 25 (Cat. III), 1-45: 1. Dance All Night (3) Rohit Kumar 60, 2. Negress Princess (8) A. Imran 60, 3. Silver Dollar (1) B.R. Kumar 60, 4. Diesis Dream (6) Akshay Kumar 59, 5. Rhine (9) Irvan Singh 59, 6. Bombastic (2) Surya Prakash 58.5, 7. Sindhu (4) Afroz Khan 58.5, 8. Cowboys Delight (5) Jitendra Singh 55 and 9. Victoria (7) Gaurav Singh 52.

1. RHINE, 2. DIESIS DREAM, 3. BOMBASTIC.

3. OSMAN SAGAR PLATE (Div. II), (1,100m), 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 2-15: 1. Mehrzad (8) Gaurav Singh 60, 2. Flamingo Fame (5) Akshay Kumar 59.5, 3. Safra (6) N. Rawal 59.5, 4. Buzz Light Year (7) Abhay Singh 59, 5. Star Racer (2) Deepak Singh 56.5, 6. Aristocrats Charm (1) Surya Prakash 55, 7. Incredulous (4) R.S. Jodha 53.5 and 8. Crackershow (3) Khurshad Alam 51.5.

1. FLAMINGO FAME, 2. STAR RACER, 3. MEHRZAD.

4. RAJA NARASIMHA RAO MEMORIAL CUP (1,200m), 3-y-o & over, rated 40 to 65 (Cat. II), 2-45: 1. Victory Parade (5) A. Imran 60, 2. Prince Caspian (7) C.P. Bopanna 56.5, 3. Yours Forever (6) Surya Prakash 55, 4. Royal Dynamite (3) Gaurav Singh 54.5, 5. Sovet Pride (1) Akshay Kumar 54.5, 6. New State (9) Afroz Khan 54, 7. Gladstone (8) Irvan Singh 53, 8. Gorgeous Lady (4) Kunal Bunde 53 and 9. Marvel Princess (2) N. Rawal 53.

1. VICTORY PARADE, 2. SOVET PRIDE, 3. YOURS FOREVER.

5. INDIAN NAVY ROLLING CHALLENGE TROPHY (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 3-15: 1. Bayrd (1) A. Imran 60, 2. Humaaghar (4) Deepak Singh 60, 3. Vijay's Empire (9) Gaurav Singh 60, 4. Lancashire (7) Irvan Singh 58.5, 5. Vijay's Empress (5) Ajit Singh 53, 6. Rutilant (6) Rafique Sk. 52, 7. Et Voici (8) B.R. Kumar 51.5, 8. Halo's Princess (2) Gaddam 51.5 and 9. Wood Bridge (3) Akshay Kumar 51.

1. HUMAAGHAR, 2. BAYRD, 3. WOOD BRIDGE.

6. OSMAN SAGAR PLATE (Div. I), (1,100m), 3-y-o & over, rated 20 to 45 (Cat. III), 3-45: 1. Her Legacy (8) N. Rawal 60, 2. Top Saga (2) Akshay Kumar 59.5, 3. Wah Ms Zara (5) R. Ajinkya 58.5, 4. Stepper (3) G. Naresh 58, 5. Carmella (4) Kuldeep Singh 57, 6. Urvasi (1) Khurshad Alam 55.5, 7. California Beauty (9) B.R. Kumar 54.5, 8. Invasion (6) Irvan Singh 51 and 9. Ashwa Yudh Vijeta (7) Santosh Raj 50.

1. HER LEGACY, 2. TOP SAGA, 3. STEPPER.

7. T. CHANDRASEKHAR REDDY MEMORIAL CUP (1,200m), 3-y-o & over (Cat. I), (Terms), 4-15: 1. Amazing Response (3) Koushik 55, 2. Ambitious Approach (8) B.R. Kumar 53.5, 3. Chase Your Dreams (5) Gopal Singh 53.5, 4. Prospero (7) Ashhad Asbar 53.5, 5. Ace Ace Ace (1) Akshay Kumar 52, 6. Southern Legacy (4) Gaddam 52, 7. That's My Class (2) Kuldeep Singh 52, 8. Titus (6) Kiran Naidu 52 and 9. Be Sure (9) Nakhat Singh 50.5.

1. ACE ACE ACE, 2. TITUS, 3. AMBITIOUS APPROACH.

8. CHAITANYA RATHAM PLATE (Div. II), (1,400m), 4-y-o & over, rated upto 25 (Cat. III), 4-45: 1. Khan Sahib (1) Gaddam 60, 2. Patron Saint (2) Jitendra Singh 60, 3. Run Runner Run (5) G. Naresh 60, 4. Royal Dancer (4) Akshay Kumar 59, 5. Royal Avenger (6) Ajit Singh 58.5, 6. Sweet Pistol (3) Khurshad Alam 57, 7. Ultimate Risk (7) R. Ajinkya 57 and 8. Blazing Speed (8) Koushik 56.

1. ROYAL DANCER, 2. PATRON SAINT, 3. BLAZING SPEED.

Day's best: VICTORY PARADE

Double: FLAMINGO FAME — ACE ACE ACE

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 3, 4 & 5; (iii): 6, 7 & 8; Tla: all races.