Able Love for Hyperion Plate

The 3-y-o filly Able Love, who ran second in her last start, should make amends in the Hyperion Plate, the chief event of Monday’s (Sept. 6) races.

1. SILVER PHANTOM PLATE (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.30 p.m.: 1. Bandit King (3) A.A. Vikrant 56, 2. Jean Lafette (7) Ajinkya 56, 3. One More Time (10) Nakhat Singh 56, 4. Salisbury (9) C. Umesh 56, 5. Star Cruise (5) B. Nikhil 56, 6. Burano (8) Ashad Asbar 54.5, 7. Galwan (1) Mukesh Kumar 54.5, 8. Miss Little Angel (4) Trevor 54.5, 9. Morior Invictus (2) Akshay Kumar 54.5 and 10. Neffereti (6) Md. Ismail 54.5.

1. GALWAN, 2. MORIOR INVICTUS, 3. BURANO

2. HELEN OF TROY PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III), 2.10: 1. Ashwa Raudee (11) Trevor 60, 2. Trump Star (6) Ajeeth Kumar 58.5, 3. Hard To Toss (4) Deepak Singh 58, 4. Proud (10) Kiran Naidu 58, 5. Blissful (7) Nakhat Singh 57, 6. Watch My Stride (9) Akshay Kumar 57, 7. Blue Valentine (8) R. Laxmikanth 56.5, 8. City Of Passion (3) Mukesh Kumar 56, 9. Hashtag (2) Gaurav Singh 51, 10. Sea Wolf (5) B. Nikhil 51 and 11. Sun Dancer (1) Afroz Khan 51.

1. ASHWA RAUDEE, 2. WATCH MY STRIDE, 3. CITY OF PASSION

3. HYPERION PLATE (1,400m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 2.45: 1. My Master (4) Nakhat Singh 56, 2. Royal Support (1) R. Ajinkya 56, 3. Special Effort (3) P. Gaddam 56, 4. Wallop And Gallop (8) Deepak Singh 56, 5. Zamazenta (7) C. Umesh 56, 6. Zeus (11) Trevor 56, 7. Able Love (2) B. Nikhil 54.5, 8. Ashwa Pushkin (6) Ashad Asbar 54.5, 9. Bold Bidding (10) Akshay Kumar 54.5, 10. Inception (9) S.S. Tanwar 54.5 and 11. Moonlight Ruby (5) Neeraj 54.5.

1. ABLE LOVE, 2. BOLD BIDDING, 3. SPECIAL EFFORT

4. HILL FORT PLATE (Div. I) (1,200m), rated up to 25 (Cat. III), 3.20: 1. Air Salute (12) Abhay Singh 62, 2. Crackershow (14) A.A. Vikrant 62, 3. Red River (11) R.S. Jodha 62, 4. Silver Set (3) Md. Ismail 62, 5. Star Babe (8) Rohit Kumar 62, 6. Royal Girl (7) Gaurav Singh 61, 7. N R I Gift (13) Mukesh Kumar 58.5, 8. Minnelli (2) Surya Prakash 58, 9. Sheldon (9) Trevor 58, 10. Big Day (6) Nakhat Singh 57.5, 11. Proud Legacy (10) B. Nikhil 57.5, 12. Cephalonia (4) C. Umesh 54.5, 13. Hopscotch (5) Ajeeth Kumar 51 and 14. Moment Of Silence (1) Afroz Khan 50.

1. N R I GIFT, 2. STAR BABE, 3. SHELDON

5. HIDDEN BLOOM PLATE (1,600m) Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 3.55: 1. Flying Jet (13) Gaurav Singh 60, 2. Queen Danerys (6) Nakhat Singh 57, 3. Grand Finale (8) A.A. Vikrant 55.5, 4. Fashion Universe (2) Abhay Singh 55, 5. Moringa (10) Trevor 55, 6. Berkeley (4) C. Umesh 54.5, 7. N R I Touch (3) Akshay Kumar 54.5, 8. Balma (9) Koushik 54, 9. Southern Lady (7) S.S. Tanwar 53.5, 10. Paree (5) Rafique Sk. 51.5, 11. Forever Bond (1) R. Laxmikanth 51, 12. Mt. Davidson (12) B. Nikhil 51 and 13. Lightning Fairy (11) Surya Prakash 50.5.

1. N R I TOUCH, 2. MORINGA, 3. FASHION UNIVERSE

6. HILL FORT PLATE (Div. II) (1,200m), rated upto 25 (Cat. III), 4.30: 1. California Beauty (11) G. Naresh 62, 2. Flamingo Fame (5) Trevor 62, 3. Team Player (9) R.S. Jodha 62, 4. Top In Class (13) Akshay Kumar 62, 5. Astronaut (10) P. Gaddam 61.5, 6. Golden Forza (12) Mukesh Kumar 59.5, 7. Elmira (8) N.B. Kuldeep 58.5, 8. Jo Malone (3) Deepak Singh 58.5, 9. Charcoal (4) Gaurav Singh 57.5, 10. That’s My Speed (7) B. Nikhil 57.5, 11. India Gate (2) Ajeeth Kumar 54.5, 12. Ice Berry (1) C.P. Bopanna 52.5 and 13. Royal Avenger (6) Afroz Khan 50.

1. TOP IN CLASS, 2. FLAMINGO FAME, 3. ASTRONAUT

Day’s Best: ASHWA RAUDEE

Jackpot: 2, 3, 4, 5 & 6.

Mini Jackpot: 3, 4, 5 & 6.

Treble: (i) 1, 2 & 3; (ii) 4, 5 & 6.

Tanala: All races.