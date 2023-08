A Star Is Born primed to deliver in the Karnataka Mile Championship Cup

August 12, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - BENGALURU:

A Star Is Born, who has been well prepared, is expected to score in Karnataka Mile Championship Cup (1,600m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Aug 12). Postponed from Sunday (July 30). False rails will be declared on the race day.

1. CAMINETO PLATE (Div. III), (1,200m), rated 20 to 45, 1-00 p.m.: 1. Gold Fame (12) Abdul Fazal 60, 2. Step To Destiny (1) Vivek 59, 3. Appsara (9) Vinod Shinde 58, 4. Bourbon Bay (7) S. Saqlain 56.5, 5. Good Tip (11) Trevor 56.5, 6. Indian Blues (4) R. Girish 55.5, 7. Maybach (2) D. Patel 54.5, 8. Superhero (6) Arvind K 54.5, 9. The Strikingly (3) Afsar Khan 54.5, 10. Master Of Courage (8) Rayan 54, 11. Meghann (10) R. Pradeep 53.5 and 12. Solo Prince (5) G. Vivek 53.5.

1. GOOD TIP, 2. SOLO PRINCE, 3. STEP TO DESTINY

2. ESQUIRE PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1-30: 1. High Tribute (3) Hindu S 56, 2. Instructor (9) Akshay K 56, 3. Palomino (2) G. Vivek 56, 4. Sunlit Path (6) C. Umesh 56, 5. Time Limit (7) Inayat 56, 6. Angeles (5) Antony 54.5, 7. Halchemeny (11) S. Shareef 54.5, 8. Isabelle (4) S. Saqlain 54.5, 9. Momentous (1) M. Prabhakaran 54.5, 10. Snowflake (10) P. Tejeshwar 54.5 and 11. The Lady Emporio (8) A. Ramu 54.5.

1. ANGELES, 2. PALOMINO, 3. INSTRUCTOR

3. LUMBINI STUD PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 2-00: 1. Divine Blessings (5) Abdul Fazal 60, 2. Classic Charm (1) P.S. Chouhan 58.5, 3. Anakin (3) Vivek 58, 4. Golden Vision (9) A. Ramu 57, 5. Alcides Synergy (7) J.H. Arul 56.5, 6. Montelena (2) C. Umesh 55, 7. Forty Niner (12) Akshay K 54.5, 8. Groovin (10) Trevor 54.5, 9. Ultimate Striking (6) G. Vivek 54.5, 10. General Patton (8) Jagadeesh 53, 11. Chul Bul Rani (4) Tousif 52 and 12. Seoul (11) S. Saqlain 51.

1. GROOVIN, 2. FORTY NINER, 3. ALCIDES SYNERGY

4. BETWAY SALAZAAR PLATE (1,200m), rated 60 to 85, 2-30: 1. Ashwa Yudhvir (7) Trevor 62, 2. Etosha (9) Zervan 58, 3. Knight In Hooves (4) Vivek 57, 4. Forever Together (6) Salman Khan 56.5, 5. Polished Girl (1) Vinod Shinde 56, 6. Artemis Ignacia (11) S. Saqlain 55, 7. Peyo (3) P. Tejeshwar 55, 8. Promise Kept (2) Antony 55, 9. Kay Star (5) Hindu S 53, 10. Clever Hans (8) B. Dharshan 52.5 and 11. Tripitaka (10) G. Vivek 52.

1. ASHWA YUDHVIR, 2. ETOSHA, 3. ARTEMIS IGNACIA

5. ESQUIRE PLATE (Div. I), (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Brave Majesty (10) S. Saqlain 56, 2. Ebotse (4) Antony 56, 3. High Speed Dive (11) Inayat 56, 4. Pizarro (2) Akshay K 56, 5. Alice Blue (3) G. Vivek 54.5, 6. Clockwise (5) C. Umesh 54.5, 7. Madam Rich (6) Hindu S 54.5, 8. Prophecy (1) P.S. Chouhan 54.5, 9. Queen Of Kyiv (9) Yash 54.5, 10. Salome (7) Neeraj 54.5 and 11. Zuri (8) Trevor 54.5.

1. ZURI, 2. EBOTSE, 3. PIZARRO

6. ADMIRAL HENRY JOHN ROUS TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Shabelle (1) Trevor 61.5, 2. Impiana (11) G. Vivek 57, 3. Loch Lomond (7) Inayat 57, 4. Twilight Tornado (—) (—) 56.5, 5. The Perfect Choice (3) Abdul Fazal 55, 6. Nikolina (9) Akshay K 54.5, 7. Aherne (8) A. Ramu 54, 8. Czar (4) Antony 52.5, 9. Twinkle Feet (10) Vinod Shinde 52.5, 10. Contribute (5) Hindu S 51, 11. Dear Lady (6) Neeraj 51 and 12. Serai (2) S. Saqlain 50.

1. CZAR, 2. SHABELLE, 3. CONTRIBUTE

7. KARNATAKA MILE CHAMPIONSHIP CUP (1,600m), 4-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. A Star Is Born (6) Trevor 60, 2. Evaldo (4) Akshay K 58.5, 3. Once You Go Black (3) Neeraj 58, 4. Jake (1) Antony 55.5, 5. Supreme Dance (7) C. Umesh 53, 6. Moon’s Blessing (5) P.S. Chouhan 52 and 7. Regency Smile (2) Hindu S 50.5.

1. A STAR IS BORN, 2. EVALDO, 3. ONCE YOU GO BLACK

8. GOVERNOR’S CUP (2,400m), 4-y-o & over, (Terms), 4-30: 1. La Reina (3) P.S. Chouhan 60, 2. Third Avenue (4) Akshay K 59, 3. Pissarro (2) Trevor 58, 4. Fire Power (—) (—) 57, 5. Shubankar (1) G. Vivek 57 and 6. Monteverdi (—) (—) 56.5.

1. PISSARRO, 2. LA REINA

9. CAMINETO PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Bold Act (12) M. Prabhakaran 60, 2. Greenwich (11) S. John 60, 3. Dynamic Force (4) Akshay K 57.5, 4. Jersey Legend (3) Arvind K 55, 5. The Welcome (10) Afsar Khan 55, 6. Debonair (1) B. Nayak 54.5, 7. Golden Starlet (6) Rajesh K 54.5, 8. Smile Of Beauty (5) J.H. Arul 54.5, 9. Striking Eyes (2) Vinod Shinde 54.5, 10. Desertdragon (9) Inayat 54, 11. Mighty Swallow (7) Trevor 54 and 12. Thewhisperquietly (8) P. Siddaraju 54.

1. MIGHTY SWALLOW, 2. GREENWICH, 3. DYNAMIC FORCE

10. CAMINETO PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-30: 1. Mazal Tov (10) S. John 61.5, 2. Rainbow Dreamer (9) G. Vivek 61, 3. Ombudsman (6) Vinod Shinde 60, 4. Silver Swift (4) B.L. Paswan 60, 5. Sofiya (1) Akshay K 59, 6. Twilight Fame (3) Rajesh K 59, 7. Ooh La La (5) Hindu S 58, 8. Capri Girl (8) Abdul Fazal 57.5, 9. Phoenix Surprise (7) Arvind K 57.5, 10. Breeze Bluster (12) Inayat 54.5, 11. The Grey Geranium (11) Afsar Khan 54 and 12. Loving Pearl (2) R. Pradeep 53.5.

1. MAZAL TOV, 2. OOH LA LA, 3. RAINBOW DREAMER

Day’s best: ANGELES

Double: GROOVIN — ASHWA YUDHVIR

Jkt: 6, 7, 8, 9 and 10; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7; (iii): 8, 9 and 10.