Royal Sceptre appeals most in the Raja Bahadur Venkatram Reddy Memorial Cup (2,400m), the main event of the races to be held here on Monday (Jan. 9).

RAJA BAHADUR VENKATRAM REDDY MEMORIAL CUP (2,400m), 4-y-o & over, rated 66 to 90 (Cat. II), 12-40 p.m.: 1. Greek Star (1) Srinath 60, 2. Western Wind (2) P. Trevor, 3. Tiger (3) K. Mukesh Kumar 55, 4. Carolina Moon (5) Kuldeep Singh 53, 5. Royal Sceptre (6) S. Zervan 52 and 6. Valerian Steel (4) P. S. Chouhan 52.

1. Royal Sceptre, 2. Carolina Moon

ROMAN BEAUTY PLATE (Div. II), (1,200m), maiden fillies 3-y-o only (Cat. II), (Terms), 1-10: 1. Cannon Fury (4) Kunal Bunde 53.5, 2. Dean's Gal (5) Kuldeep Singh 53.5, 3. Jasmine Garden (9) P. Trevor 53.5, 4. Limousine (3) Beuzelin 53.5, 5. Moghalrajpuram (7) G. Naresh 53.5, 6. Raajneeti (2) S. S. Tanwar 53.5, 7. Sweet Pistol (8) K. Sai Kiran 53.5, 8. Sweetie Pie (6) Akshay Kumar 53.5 and 9. Top Starchy (1) Suraj Narredu 53.5.

1. Sweetie Pie, 2. Top Starchy, 3. Jasmine Garden

ROMAN BEAUTY PLATE (Div. I), (1,200m), maiden fillies 3-y-o only (Cat. II), (Terms), 1-40: 1. Cannon Dear (9) Kunal Bunde 53.5, 2. Celtic Queen (2) Sai Kumar 53.5, 3. Exclusive Symbol (6) Ajeeth Kumar 53.5, 4. Kohinoor Lucy (4) S. Sreekant 53.5, 5. Lucky Nicky (3) K. Mukesh Kumar 53.5, 6. News O' Star (5) P. Trevor 53.5, 7. Rose Petal (7) G. Naresh 53.5, 8. Sharp Eye (8) P. S. Chouhan 53.5 and 9. Snow Castle (1) Akshay Kumar 53.5.

1. Sharp Eye, 2. News O' Star, 3. Lucky Nicky

SARDAR MOHAN SINGH BAGGA MEMORIAL CUP (1,400m), 4-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II), 2-10: 1. Torremolinos (8) Akshay Kumar 60, 2. Magna Carta (9) P. Trevor 56.5, 3. Strengthandbeauty (2) N. Rawal 56, 4. Batur (4) Beuzelin 55.5, 5. Golden Arrow (7) Ajeeth Kumar 55.5, 6. George Cross (3) Srinath 55, 7. Citi Colors (6) Suraj Naredu 53, 8. Mirfield (5) Sai Kumar 52.5 and 9. Gangadhar (1) G. Naresh 52.

1. Mirfield, 2. Batur, 3. Citi Colors

BANARSILAL GUPTA MEMORIAL CUP (Div. II) (1,100m), 4-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 2-45: 1. Mandy (1) Akshay Kumar 60.5, 2. Platinum (5) A. A. Vikrant 59, 3. King David (10) Beuzelin 58.5, 4. Matica (6) Ajit Singh 58.5, 5. Royal Dynamite (2) B. R. Kumar 58, 6. Shakesphere (12) A. S. Pawar 57, 7. Space Ship (4) N. S. Rathore 57, 8. Khan Sahib (7) Khurshad Alam 55.5, 9. Sir Legend (3) Kiran Naidu 54, 10. Bouncer (11) N. Rawal 53, 11. Hunter's Pride (9) K. Mukesh Kumar 53 and 12. Refulgent (8) Md. Sameeruddin 51.5.

1. Space Ship, 2. Mandy, 3. Shakesphere

MIGHT IS RIGHT PLATE (1,200m), 4-y-o only, rated 46 to 70 (Cat. II), 3-15: 1. Dream Girl (6) Suraj Narredu 60, 2. Preciosa (3) Beuzelin 58.5, 3. Paprika (2) P. Gaddam 54.5, 4. Ruby's Gift (7) N. Rawal 54.5, 5. Seven Colours (4) P. Trevor 53.5, 6. Without Makeup (5) Kiran Naidu 53, 7. Charlie Brown (8) Sai Kumar 52.5, 8. Big Flash (9) Deepak Singh 52 and 9. Scooby Dooby Doo (1) Ajit Singh 52.

1. Dream Girl, 2. Preciosa, 3. Paprika

STARSKY PLATE (1,400m), 4-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 3-50: 1. Euro Zone (4) P. S. Chouhan 60, 2. Sweet March (1) Beuzelin 60, 3. Olympic Hero (9) Srinath 59.5, 4. Negress Pearl (5) Akshay Kumar 56.5, 5. Prime Time (7) K. Mukesh Kumar 56, 6. Dragonstone (2) Kiran Naidu 55.5, 7. Palisades Park (8) P. Trevor 55.5, 8. General Salute (3) B. R. Kumar 54.5, 9. Cannon Grey (10) Kunal Bunde 53, 10. Chester (6) S. S. Tanwar 53 and 11. Surprise Party (11) Aneel 53.

1. Sweet March, 2. Olympic Hero, 3. Negress Pearl

BANARSILAL GUPTA MEMORIAL CUP (Div. I), (1,100m), 4-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 4-25: 1. Ice Crystal (1) Aneel 60.5, 2. Ragas Ajalias (7) K. Sai Kiran 60, 3. Chinese Thought (10) A. A. Vikrant 58.5, 4. Malakeye Ziba (8) P. Gaddam 58.5, 5. Born To Do It (9) Akshay Kumar 58, 6. Wine N Dine (11) N. S. Rathore 58, 7. Pixie Girl (3) Beuzelin 56.5, 8. Ikigai (12) G. Naresh 55.5, 9. Wild Heart (2) K. Mukesh Kumar 54, 10. Raja Hindustani (4) Sai Kumar 53.5, 11. Golden Adara (6) Kiran Naidu 53, 12. Dear Friend (13) Kunal Bunde 52.5 and 13. Top Sprint (5) B. R. Kumar 50.

1. Raja Hindustani, 2. Born To Do It, 3. Ragas Ajalias

DARK ANGEL PLATE (1,400m), 5-y-o & over, rated upto 30 (Cat. III), 5-00: 1. Golden Xanthus (9) Md. Sameeruddin 62, 2. Green Olive (4) Khurshad Alam 62, 3. Racing Ruler (12) Kunal Bunde 61.5, 4. Pretty Star (5) B. R. Kumar 61, 5. Amazing Power (1) G. Naresh 60.5, 6. Dorian (8) K. Mukesh Kumar 60.5, 7. Kohinoor Valour (6) S. Sreekant 58, 8. Captain General (11) A. A. Vikrant 55, 9. Squanderers Square (7) A. S. Pawar 55, 10. Rainbow Blues (3) P. Gaddam 50, 11. Royal Gold (2) Ajit Singh 50 and 12. War Dancer (10) S. S. Tanwar 50.

1. Amazing Power, 2. Golden Xanthus, 3. Captain General

Day's best: Dream Girl

Double: Royal Sceptre - Mirfield

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9; Tla: all races.