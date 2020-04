One Kept Secret for main event

One Kept Secret runs with a good chance in the C. S. Loganathan Gold Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Thursday (Dec. 29).

G. NARASIMHAN TROPHY (1,000m), maiden 2-y-o only (Terms), 1-45 p.m.: 1. Dhanwaan (2) Tanveer Alam 56, 2. Hocus Pocus (8) Ashhad Asbar 56, 3. Sprit Of Zion (1) Manikandan 56, 4. Miss Showoff (7) Ayaz Ahmed 54.5, 5. Oregan (5) Stephen Raj 54.5, 6. Petunia (3) Bopanna 54.5, 7. Princess Sanaa (4) Ayaz Khan 54.5 and 8. Streaming (6) P. S. Chouhan 54.5.

1. Princess Sanaa, 2. Petunia, 3. Streaming

TEXTILE CITY PLATE (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 2-15: 1. Solitaire Royale (6) Bopanna 60, 2. Violent Storm (5) Shailesh 58, 3. Jannat (3) Shahar Babu 57.5, 4. Paris Lane (4) Cedric Segeon 57, 5. New Wings (2) Ayaz Ahmed 56.5, 6. Turf King (7) Ashhad Asbar 55.5 and 7. Barrister (1) Md. Hesnain 54.5.

1. Jannat, 2. Paris Lane, 3. Turf King

R. C. CHAUBE CUP (1,200m), rated 20 to 45, 2-45: 1. Agentdoubleoseven (2) Kabdhar 60, 2. Aggresive Approach (5) R. Rajinder 57, 3. Yuki (3) Akbar 56.5, 4. Summer Sensation (7) Zulquar Nain 55, 5. Bambino (10) Akash Rajput 54.5, 6. Ride Like The Wind (6) Casey 54.5, 7. Rhapsidion Rose (9) Rajendra Singh 54, 8. Cavil (11) R. Vaibhav 53, 9. High Tower (1) Ashhad Asbar 53, 10. Pure Champion (8) A. K. Pawar 52, 11. Chalochi Girl (4) Tanveer Alam 51.5 and 12. Flying Kiss (12) Shailesh 51.5.

1. Summer Sensation, 2. Flying Kiss, 3. Bambino

AIRPORT PLATE (1,200m), rated upto 25, 3-15: 1. Samburu (4) Ashhad Asbar 62, 2. Nocturnal Hunter (1) Farhan Alam 61, 3. Saphira (6) Bopanna 60, 4. Prince Of Knights (3) K. V. Baskar 58, 5. Atom Bomb (8) Nitin Singh 57.5, 6. Chamak Challo (10) Tanveer Alam 57.5, 7. Sovereign State (5) Zulquar Nain 55.5, 8. Supreme Miracle (-) (-) 54.5, 9. Legendary Warrior (7) V. Jaiswal 52.5, 10. Polynesian Pearl (2) Md. Hesnain 52, 11. Calvin (11) S. S. Azad 52.5 and 12. Deck Of Cards (9) Ayaz Khan 51.5.

1. Samburu, 2. Nocturnal Hunter, 3. Saphira

C. S. LOGANATHAN GOLD CUP (1,400m), rated 80 & above, 3-45: 1. One Kept Secret (8) Farhan Alam 65, 2. Racing Ahead (2) Tanveer Alam 62.5, 3. Knight Of Ke (6) A. Imran Khan 59.5, 4. Supreme Minstrel (4) Mukesh Kumar 58, 5. Sailor (3) Brisson 56.5, 6. Cohiba (7) Md. Hesnain 56, 7. Daylite (9) Shailesh 56, 8. Panthera (10) Ross 56, 9. Simply Clever (5) N. Rupa 54.5, 10. Plenipotent (11) V. Jaiswal 53.5, 11. Del Santo (1) P. S. Chouhan 52.5 and 12. Capilano (12) N. Murugan 51.5.

1. One Kept Secret, 2. Knight Of Ke, 3. Del Santo

BELGAUM PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 4-15: 1. Prince Vailiant (7) Brisson 60, 2. Etesian (5) A. Imran Khan 59.5, 3. Pacific Blue (1) Akash Rajput 59.5, 4. Borntobeking (11) Hari Krishnan 58.5, 5. Glorious Reward (4) P. S. Chouhan 58.5, 6. Nanuk (9) Md. Hesnain 58, 7. Appaloosa (3) Tanveer Alam 57, 8. Cecil (8) Cedric Segeon 56.5, 9. Siena (6) Mukesh Kumar 55.5, 10. I Am Here (10) Shahar Babu 54, 11. Oxbridge (12) Manikandan 54 and 12. Scarlatti (2) R. Rajinder 54.

1. Glorious Reward, 2. Pacific Blue, 3. Cecil

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.