Lady In Lace wins main event

Mr. S. Prasad Raju’s Lady In Lace (N.Rawal up) won the Nawab Mir Musthaq Ali Khan Memorial Cup, the main event of the races held here on Sunday (Jan. 22). KSV Prasad Raju trains the winner.

1. ARMAGNAC PLATE (1,400m), 4-y-o & over, rated 26 to 50: Negress Pearl (I. Chisty) 1, Mandy (Akshay Kumar) 2, Avantika (Beuzelin) 3, Ship Shape (N. S. Rathore) 4. 3-1/4, 1-1/4, 3-1/2. 1m 26.39s. Rs 10 (w), 6, 5 & 9 (p), SHP: Rs 14, FP: Rs 24, Q: Rs 14, Tanala: Rs 47. Favourite: Negress Pearl. Owners: M/s Gulam Hussain Gulabi & Mirza Ayub Baig. Trainer: M.Srinivas Reddy.

2. ROCKY PLATE (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III): Island Bird (P. Gaddam) 1, Dolce (Mukesh Kumar) 2, Bouquet (I. Chisty) 3, Kiss N Chase (Gopal Singh) 4. 3-3/4, 1-1/2, nk. 1m 13.42s. Rs 16 (w), 7, 10 & 7 (p), SHP: Rs 32, FP: Rs 84, Q: Rs 54, Tanala: Rs 125. Favourite: Bouquet. Owners: M/s J.S. Prasad & K.Phaneendra. Trainer: M.Satyanarayana.

3. ROCKY PLATE (Div. III), (1,200m), 5-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III): Symbol Of Glory (B. R. Kumar) 1, Racing Ikon (C. P. Bopanna) 2, Kireeti (Akshay Kumar) 3, Ashwini (Kunal Bunde) 4. Shd, 2 , 3. 1m 13. 13s. Rs 11 (w), 6, 9 & 7 (p), SHP: Rs 26, FP: Rs 68, Q: Rs 36, Tanala: Rs 191. Favourite: Symbol Of Glory. Owners: M/s Rammohan Belde, Kishan Raj Sri Raj Vellore & P.Sugandhi. Trainer: A. Sharma.

4. NAWAB MIR MUSTHAQ ALI KHAN CUP (1,400m), (Cat. II), 3-y-o only (Terms): Lady In Lace (N.Rawal) 1, Amorous White (Akshay Kumar) 2, Big Heart (Beuzelin) 3, Top Link (Deep Shanker) 4. 1/2, 1-3/4, 4-1/2. 1m 25.62s. Rs 51 (w), 8, 6 & 6 (p), SHP: Rs 14, FP: Rs 256, Q: Rs 74, Tanala: Rs 330. Favourite: Big Heart. Owner: Mr S.Prasad Raju. Trainer: KSV Prasad Raju.

5. BROWN SUGAR PLATE (Div. II), (1,400m), 5-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II): Dancing Farha (G. Naresh) 1, Time Is Luck (P. Gaddam) 2, Legend (Sai Kumar) 3, Golden Arrow (I. Chisty) 4. 1, shd, hd. 1m 26.04s. Rs 87 (w), 18, 11 & 7 (p), SHP: Rs 39, FP: Rs 1222, Q: Rs 497, Tanala: Rs 4758. Favourite: Agusta Bombshell. Owners: M/s G.S.Chandrababu & S.A.Shehzad Abbas. Trainer: Shehzad Abbas.

6. ROCKY PLATE ( Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III): Manogamini (P. Gaddam) 1, Onk Onk Onk (Sai Kumar) 2, Rapidest (A. Joshi) 3, Matica (Koushik) 4. Shd, nk, 1-1/4. 1m 14.01s. Rs 43 (w), 9, 17 & 80 (p), SHP: Rs 40, FP: Rs 1003, Q: Rs 552, Tanala: Rs 14278. Favourite: Green Striker. Owner: Mr Tekula Chandra Reddy. Trainer: M.Srinivas Reddy.

7. P. E. BAPOOJI MEMORIAL CUP (1,200m), 4-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II), (whips are not permitted): Without Makeup (Ajit Singh) 1, Seven Colours (K. Mukesh Kumar) 2, Ragas Ajalias (Kunal Bunde) 3, Dream Girl (Md. Sameeruddin) 4. 3, 2-1/4, 3/4. 1m 11.91s. Rs 62 (w), 11, 9 & 11 (p), SHP: Rs 48, FP: Rs 633, Q: Rs 297, Tanala: Rs 2966. Favourite: Bharat Queen. Owner: Mrs Junaid Ali Khan. Trainer: N.Ravinder Singh.

8. BROWN SUGAR PLATE (Div. I), (1,400m), 5-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II): Khoshgel (Akshay Kumar) 1, Grand Canyon (A. A. Vikrant) 2, Penumatcha's Pride (N. S. Rathore) 3, Shivalik Bird (A.S.Pawar) 4. Not run: Wonder Eye. 3/4, shd, 2. 1m 25.69s. Rs 31 (w), 7, 19 & 13 (p), SHP: Rs 54, FP: Rs 420, Q: Rs 197, Tanala: Rs 1996. Favourite: Princess Rose. Owner: Mr S.Daljeet Singh, Sardar Jivtesh Singh, M/s Srinivas Rao & Mirza Ayub Baig. Trainer: M.Srinivas Reddy.

9. BALLERINA STAR PLATE (1,600m), 4-y-o & over, rated upto 30: Golden Xanthus (Sai Kumar) 1, Cannon Hope (Kunal Bunde) 2, Green Memories (Aneel) 3, Amravathi (G. Naresh) 4. 3/4, 4-3/4, 1. 1m 41.59s. Rs 15 (w), 7, 9 & 20 (p), SHP: Rs 17, FP: Rs 44, Q: Rs 21, Tanala: Rs 603. Favourite: Cannon Hope. Owners: M/s Manish Jaiswal, C.S.Suresh, Mrs Candida Tania Jaiswal. Trainer: KSV Prasad Raju.

Treble: (i): Rs 84 (482 tkts), (ii): Rs 10889 (3 tkts), (iii): Rs 1133 (76 tkts). Jackpot: Rs 168991 (2 tkts), Consolation: Rs 14484 (10 tkts).