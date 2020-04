It’s Reference vs. War Envoy

Reference and War Envoy may fight out the finish of the R.W.I.T.C Trophy (1,400m), the feature event of the races to be held here on Friday (Dec. 30).

False rails (width about 2.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

SRIHARIKOTA PLATE (1,400m), maiden 2-y-o only, (Terms), 1-45 pm: 1. Dont Dilly Dally (6) Nazerul Alam 55, 2. Kambaku (3) Srinath 55, 3. Lion Of Heart (1) P. Trevor 55, 4. Lycurgus (5) Vinod Shinde 55, 5. Noble Splendor (4) A. Imran Khan 55, 6. Track Striker (8) Irvan Singh 55, 7. Tutankhamun (2) Suraj Narredu 55 and 8. Winsome (7) Nitin Singh 53.5.

1. Tutankhamun, 2. Kambaku, 3. Lion Of Heart

B.A.R.I PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 4-y-o & over, 2-15: 1. What A Nice Man (1) Srinath 60, 2. Winter Bloom (7) Chetan Gowda 60, 3. Ignition (3) Rayan Ahmed 59.5, 4. Shining Armor (2) T.M. Prashanth 58.5, 5. Khaleesi (6) Darshan 58, 6. Thejaguar (10) P. Trevor 58, 7. Crazy Pineapple (8) Indrajeet Singh 55.5, 8. Churchill (5) Jagadeesh 55, 9. Dontworrymonday (11) B. Harish 53.5, 10. Oriental Belle (4) Irvan Singh 52.5, 11. Shoot Out (9) A. Ramu 52.5 and 12. Flying Prince (12) Nitin Singh 50.5.

1. What A Nice Man, 2. Thejaguar, 3. Dontworrymonday

AMBER REGENT PLATE (1,600m), rated 15 to 35, 2-45: 1. Artorius (8) A. Velu 60, 2. Fiorenzo (7) Suraj Narredu 56.5, 3. Beyond Reach (2) A. Imran Khan 56, 4. Mission Blue (1) Srinath 56, 5. Divino (5) M. Prabhakaran 55.5, 6. Flirting Eyes (11) P.S. Chouhan 55.5, 7. Lightning Attack (9) Irvan Singh 55.5, 8. Sharpshooter (6) Nazerul Alam 55.5, 9. Matchpoint (10) R. Marshall 55, 10. Mahogany (12) P. Trevor 53, 11. Regal Music (3) B. Nayak 53 and 12. Hit Again (4) Nitin Singh 51.5.

1. Lightning Attack, 2. Fiorenzo, 3. Mission Blue

YADGIR PLATE (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 3-15: 1. I Smile (4) M. Naveen 60, 2. Papadokia (8) A. Imran Khan 60, 3. Capitalize (6) Adarsh 59, 4. Perfect King (3) M. Kumar 59, 5. Perfectebony (9) Suraj Narredu 58, 6. Havelock Princess (7) Srinath 57.5, 7. Natanza (12) Nazerul Alam 57.5, 8. Storm (2) P.S. Chouhan 57, 9. Daisy Duke (1) Zervan 56, 10. Romantic Helen (10) Syed Imran 56, 11. Campari Girl (11) P. Trevor 55.5 and 12. Flotus (5) Rayan Ahmed 54.

1. Campari Girl, 2. Havelock Princess, 3. Papadokia

HAMPI CUP (1,600m), rated 60 & above, 3-45: 1. Speed Hawk (5) Rayan Ahmed 60, 2. Spirit And Truth (1) Nazerul Alam 59.5, 3. Light Of Magic (10) P.S. Chouhan 58.5, 4. Quaker Ridge (9) Srinath 58.5, 5. Torch Bearer (6) David Allan 56, 6. Zucchero (11) Suraj Narredu 56, 7. Jersey Wonder (8) P. Trevor 54.5, 8. Secret Dimension (2) Janardhan P 52.5, 9. Sagrada (3) Jagadeesh 51.5, 10. Multi App (7) Irvan Singh 51 and 11. Thomas More (4) A. Sandesh 51.

1. Thomas More, 2. Quaker Ridge, 3. Torch Bearer

R.W.I.T.C TROPHY (1,400m), 3-y-o, (Terms), 4-15: 1. Amber Crown (4) P.S. Chouhan 57, 2. Raw Gold (5) T.S. Jodha 57, 3. Reference (6) Suraj Narredu 57, 4. War Envoy (2) Srinath 57, 5. Grecian Light (1) P. Trevor 53 and 6. Iron Man (3) S.K. Paswan 53.

1. Reference, 2. War Envoy

YADGIR PLATE (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 4-45: 1. Siyouni (5) Suraj Narredu 60, 2. Zafran (7) P. Trevor 60, 3. Kapalua (4) Srinath 59.5, 4. Reczai (3) Ramesh Kumar 59.5, 5. All Thats Nice (12) Md. Shoaib 59, 6. Breaking Away (6) A. Ramu 59, 7. Celestial Storm (1) Chetan Gowda 59, 8. Country’s Bloom (11) A. Imran Khan 59, 9. Dagobert (10) T.S. Jodha 58.5, 10. Flicka (9) R. Manjunath 58, 11. Amazing Desire (2) Adarsh 57.5 and 12. Wild Wild Angels (8) P. Ramesh 57.

1. Zafran, 2. Siyouni, 3. Kapalua

KITTY BANK PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 5-15: 1. Firing Line (7) Nazerul Alam 60, 2. Massive Dynamics (2) Srinath 60, 3. Proudprince (10) Shobhan 60, 4. Freestyle (11) Zervan 59.5, 5. Brunaldo (6) Anjar Alam 58.5, 6. Indian Fury (5) Nitin Singh 58, 7. Queen’s Ace (8) Irvan Singh 58, 8. Takecover (12) A. Imran Khan 57, 9. Summer Star (9) A. Ramu 56.5, 10. Helios (1) S. Shiva Kumar 56, 11. Calico Star (3) M. Ravi 55.5 and 12. Red Admiral (4) Janardhan P 53.5.

1. Massive Dynamics, 2. Takecover, 3. Proudprince

Day’s best: Thomas More

Double: Reference – Massive Dynamics

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.