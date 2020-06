Feliciana and Siobhan may fight it out

Feliciana and Siobhan may fight out the finish of the Kabini Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Friday (Nov. 18).

False rails (width about 2m from 1,600m to the winning post) will be in position.

Jockey for Cool Springs and Takecover (8th race) will be declared later.

SILICON VALLEY PLATE (1,400m), rated 00 to 20, 4-y-o & over, 1-15 pm: 1. Granada (5) Rayan Ahmed 60, 2. Moher (7) Janardhan P 59.5, 3. White Snowdrops (10) P. Mani 59.5, 4. Al Faaris (9) Shobhan 59, 5. Assertive Prince (11) Kiran Rai 59, 6. Shining Armor (6) T.M. Prashanth 58.5, 7. Veda (12) Adarsh 57.5, 8. Azure Mist (4) Nazerul Alam 57, 9. Way We Were (8) Srinath 56, 10. Reverberating (2) Irvan Singh 55, 11. Oriental Belle (3) M. Kumar 53.5 and 12. Dontworrymonday (1) Arshad Alam 52.

1. Granada, 2. Way We Were, 3. Reverberating

BEGINNERS PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1-45: 1. Air Of Distinction (11) P.S. Chouhan 55, 2. Lycurgus (4) P. Ramesh 55, 3. Noble Splendor (6) A. Imran Khan 55, 4. Phoenix Falcon (10) Suraj Narredu 55, 5. Turf Star (1) Srinath 55, 6. Aerospeed (5) Kiran Naidu 53.5, 7. Chemical Romance (12) Jagadeesh 53.5, 8. Maybe Forever (8) Nitin Singh 53.5, 9. Miniver Rose (9) P.P. Dhebe 53.5, 10. Moonlight Love (7) M. Prabhakaran 53.5, 11. So Mi Dar (2) Arshad Alam 53.5 and 12. Zip Code (3) T.S. Jodha 53.5.

1. Turf Star, 2. Phoenix Falcon, 3. Air Of Distinction

KOKKAREBELLUR PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-15: 1. Beyond Reach (2) S. John 57, 2. Buscadero (11) R. Marshall 57, 3. Lightning Attack (10) A. Sandesh 57, 4. Likeaknife (3) Irvan Singh 57, 5. Magistero (8) P.S. Chouhan 57, 6. Super Smart (1) Kiran Naidu 57, 7. Tororosso (5) Anjar Alam 57, 8. Cape Cross (6) Suraj Narredu 55.5, 9. Celtic Mist (12) Rayan Ahmed 55.5, 10. Lamrei (7) Srinath 55.5, 11. Mistress Of Spice (9) P.P. Dhebe 55.5 and 12. Satinette (4) P. Trevor 55.5.

1. Tororosso, 2. Cape Cross, 3. Buscadero

BELLARY PLATE (1,600m), rated 15 to 35, 2-45: 1. Love Is Life (5) Srinath 60, 2. Trojan (2) A. Imran Khan 58.5, 3. Hidden Deal (4) Kiran Rai 57, 4. Matchpoint (6) S. John 57, 5. Summer Star (3) P.P. Dhebe 55 and 6. Winsomeness (1) P.S. Chouhan 53.

1. Love Is Life, 2. Matchpoint

ADICHUNCHANAGIRI PLATE (Div. I), (1,400m), rated 30 to 50, 3-15: 1. African Emperor (5) R. Marshall 60, 2. Omber Glaze (12) R. Manjunath 60, 3. Perfect King (3) M. Naveen 60, 4. Wings Of Fortune (9) K. Raghu 60, 5. Cadillac Sky (11) Cedric Segeon 58, 6. Racing Fire (4) A. Imran Khan 58, 7. Youre Ashwashakthi (8) Kiran Rai 57.5, 8. Salazaar (6) P. Trevor 57, 9. Possimpossible (2) Rayan Ahmed 56.5, 10. Topaz (1) Adarsh 56, 11. Golden Bow (7) Srinath 55.5 and 12. Raw Gold (10) T.S. Jodha 55.5.

1. Salazaar, 2. African Emperor, 3. Golden Bow

TALKAD TROPHY (1,600m), rated 45 to 65, 3-45: 1. Pallas (6) S. John 60, 2. Back Of Beyond (4) A. Imran Khan 57.5, 3. Swiss Eagle (1) Antony Raj 56.5, 4. Thomas More (8) A. Sandesh 56.5, 5. Yellowzone (2) Ashok Kumar 56.5, 6. Bazinga (3) Kiran Rai 56, 7. Sans Royal (7) David Allan 56 and 8. Prize Finder (5) Darshan 53.5.

1. Pallas, 2. Thomas More, 3. Sans Royal

KABINI CUP (1,400m), rated 60 & above, 4-15: 1. Feliciana (12) David Allan 61, 2. Speed Hawk (9) A. Imran Khan 59, 3. Areca Wonder (5) S. John 58.5, 4. Bonfire (3) Srinath 57, 5. Taqdeer Ka Badshah (6) Arshad Alam 56.5, 6. Aayan (11) P. Surya 54.5, 7. Ayrton (7) Antony Raj 53.5, 8. Striking View (10) P.S. Chouhan 53, 9. Battalion (8) Zervan 52.5, 10. Emidio (4) P.P. Dhebe 52.5, 11. Siobhan (1) P. Trevor 52.5 and 12. Virat (2) Kiran Rai 51.

1. Feliciana, 2. Siobhan, 3. Battalion

BELOVED PRINCE PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 4-45: 1. Better Than Ever (5) P. Surya 60, 2. Cool Springs (8) (-) 60, 3. Brunaldo (4) Syed Imran 59, 4. Ramon (12) T.M. Prashanth 59, 5. Oye Como Va (10) Praveen Shinde 57.5, 6. Scorching (9) Rayan Ahmed 57, 7. Takecover (6) (-) 56.5, 8. Luc Divine (7) Nazerul Alam 56, 9. Arziki (3) Darshan 54.5, 10. A Crown (1) Chetan Gowda 53.5, 11. Chicago (2) R. Girish 52.5 and 12. Universal Law (11) S. Shareef 51.

1. Takecover, 2. Better Than Ever, 3. Cool Springs

ADICHUNCHANAGIRI PLATE (Div. II), (1,400m), rated 30 to 50, 5-15: 1. Havelock Princess (5) A. Imran Khan 60, 2. Handsome Stash (2) Srinath 57, 3. Intrepid Warrior (1) Arshad Alam 57, 4. Reczai (10) Ramesh Kumar 57, 5. Erstklassig (12) Suraj Narredu 56.5, 6. Flicka (8) Ashok Kumar 56.5, 7. Secret Pursuit (3) David Allan 56.5, 8. Artorius (11) Raja Rao 56, 9. Attractive Bay (4) Kiran Rai 56, 10. Del Porto (9) Selvaraj 56, 11. Strong Conviction (7) M. Prabhakaran 56 and 12. Desert Gilt (6) Rayan Ahmed 55.5.

1. Secret Pursuit, 2. Handsome Stash, 3. Erstklassig

Day’s best: Pallas

Double: Salazaar – Secret Pursuit

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.