Exclusive Wind appeals most in the Telangana Cup (1,600m), the main event of the races to be held here on Tuesday (Jan. 17).

SUNNY BLOSSOM PLATE (1,600m), 4-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 1-15 p.m: 1. Princess Of Dreams (2) Beuzelin 60, 2. Telangana Queen (6) Deepak Singh 59.5, 3. New Comer (4) N. S. Rathore 59, 4. Darakhshan Setarah (5) Akshay Kumar 57.5, 5. Symbol Of Star's (7) B. R. Kumar 57.5, 6. Cash For Rank (8) P. Gaddam 55.5, 7. Super Grey (3) Srinath 55.5 and 8. Gun Barrel (1) K. Sai Kiran 55.

1. Super Grey, 2. New Comer, 3. Princess Of Dreams

ABERADER PLATE (1,400m), (Cat. II), maiden 3-y-o only (Terms), 1-45: 1. Escobar (5) Beuzelin 55, 2. Proud N Arrogant (2) Sai Kumar 55, 3. Rutilant (8) Akshay Kumar 55, 4. San Vinto (3) Kuldeep Singh 55, 5. Star Gazer (4) Aneel 55, 6. You Can I Can (7) S. Sreekant 55, 7. Eternal Angel (6) Srinath 53.5 and 8. Roma Rio (1) Kiran Naidu 53.5.

1. Eternal Angel, 2. Rutilant, 3. Star Gazer

TWIN STAR PLATE (Div. I), (1,400m), maiden 4-y-o & over, rated 30 (Cat. III), 2-15: 1. Samba (2) P. Gaddam 62, 2. Dawning Hope (7) A. A. Vikrant 61.5, 3. Supurinto (12) Akshay Kumar 61, 4. Golden Beauty (8) Deepak Singh 60.5, 5. Aalishaan (10) Md. Sameeruddin 60, 6. Fortune Star (4) N. S. Rathore 59, 7. Mexican Rose (9) K. Mukesh Kumar 58.5, 8. Oh Pharaoh (5) K. Sai Kiran 58.5, 9. Seeking Alpha (3) A. S. Pawar 57.5,10. War Lady (11) G. Naresh 57, 11. Cannon Hope (1) Kunal Bunde 56 and 12. Touch Of Gold (6) Sai Kumar 55.

1. Samba, 2. Cannon Hope, 3. Dawning Hope

MOUNT EVEREST PLATE (1,200m), 4-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 2-45: 1. Vijay's Dynamite (9) Deep Shanker 61, 2. Moon Walker (10) Aneel 60.5, 3. Vijays Honour (11) Akshay Kumar 59.5, 4. Composure (7) N. S. Rathore 57.5, 5. Garib Parwar (6) Ajeeth Kumar 57.5, 6. Ikigai (8) G. Naresh 56.5, 7. Awesome Show (3) K. Mukesh Kumar 56, 8. Avenida (4) N. Rawal 55, 9. My Choice (2) Khurshad Alam 54, 10. Dear Friend (1) Kunal Bunde 52.5 and 11. Good Taste (5) K. Sai Kiran 50.

1. Vijay's Dynamite, 2. Vijays Honour, 3. Ikigai

TELANGANA CUP (1,600m), 4-y-o & over, rated 66 to 90 (Cat. II), 3-15: 1. Morning Miracle (2) A. S. Pawar 60, 2. Exclusive Wind (3) P. Trevor 58.5, 3. Greek Star (7) K. Sai Kiran 58.5, 4. Movie Moghual (6) Akshay Kumar 54, 5. Flower Roll Up (5) Rohit Kumar 53.5, 6. Green Image (4) A. A. Vinrant 53 and 7. Sensei (1) N. S. Rathore 52.5.

1. Exclusive Wind, 2. Morning Miracle, 3. Movie Moghual

SECUNDERABAD CLUB CUP (1,400m), 4-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II), 3-45: 1. Little Smart Heart (1) Srinath 60, 2. Dream Vision (8) Beuzelin 59, 3. Strengthandbeauty (3) Md. Sameeruddin 57.5, 4. Ruby's Gift (10) N. Rawal 56.5, 5. Sea Castle (2) Deepak Singh 55, 6. Citi Colors (5) Sai Kumar 54.5, 7. Silver Dollar (9) Kuldeep Singh 54.5, 8. Ans Ans Ans (4) P. Trevor 54, 9. Apache Gal (7) Gopal Singh 53 and 10. Gangadhar (6) G. Naresh 53.

1. Little Smart Heart, 2. Apache Gal, 3. Sea Castle

PERCEIVED VALUE PLATE (1,100m), 5-y-o & over, rated 26 to 50 (winner of not more than one race after March 31, 2014), (Cat. III), 4-15: 1. Rapidest (3) A. Joshi 60.5, 2. Vijays Delight (10) Akshay Kumar 60.5, 3. Pamella (2) Sai Kumar 58.5, 4. Nelly (6) Kiran Naidu 53.5, 5. Roma Rouge (8) B. R. Kumar 53.5, 6. Globetrotter (9) Md. Ismail 53, 7. Golden Phoenix (5) G. Naresh 52, 8. Sefarina (4) Deepak Singh 52, 9. Bouncer (1) Kunal Bunde 51.5 and 10. Full Of Life (7) Kuldeep Singh 51.5.

1. Vijays Delight, 2. Roma Rouge, 3. Bouncer

TWIN STAR PLATE (Div. II), (1,400m), maiden 4-y-o & over, rated upto 30, 4-50: 1. Valee Tiger (11) Akshay Kumar 62, 2. Molon Labe (5) K. Mukesh Kumar 61, 3. Savour (1) N. Rawal 61, 4. Mastaani (7) Md. Sameeruddin 60.5, 5. Star Ruby (4) Deepak Singh 60, 6. Green Memories (6) Aneel 59, 7. Whisper (9) P. Gaddam 59, 8. Invasion (2) B. R. Kumar 58, 9. Cannon King (8) S. Sreekant 57, 10. Ta Ta (10) Khurshad Alam 55.5 and 11. Amaravathi (3) G. Naresh 54.5.

1. Valee Tiger, 2. Ta Ta, 3. Green Memories

Day's best: Exclusive Wind

Double: Vijays Delight - Valee Tiger

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 3, 4 & 5; (iii): 6, 7 & 8; Tla: all races.