Downton Abbey well prepared

Downton Abbey, who has been well prepared, is expected to score in the Racing Patrons Trophy (Div. I), (1,200m), the feature event of the races to be held here on Friday (Jan 27).

False rails will be declared on the race day.

1. TALAKAVERI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 2-15 p.m.: 1. Cardigan Bay (6) A. Ramu 60, 2. Flying Bullet (-) (-) 59.5, 3. Perfect Queen (9) M. Naveen 58, 4. Red Admiral (8) Praveen Shinde 58, 5. Scorching (3) Rayan Ahmed 58, 6. Astral Spirit (4) Darshan 57.5, 7. Atlantic City (5) Nazerul Alam 57.5, 8. Goddess Of Love (2) S. Imran 57.5, 9. Golden Friend (1) D. Patel 57.5, 10. Arziki (10) Adarsh 56 and 11. Moher (7) Vinod Shinde 56.

1. Perfect Queen, 2. Moher, 3. Astral Spirit

2. FOREVER ELEGANCE PLATE (1,800m), rated 15 to 35, 2-45: 1. Super Smart (6) Suraj Narredu 60, 2. Chloe (5) P. Trevor 58, 3. Mission Blue (3) Srinath 58, 4. Sharpshooter (1) K.G. Steyn 57.5, 5. Granada (2) Mukesh Kumar 56 and 6. Winsomeness (4) P.S. Chouhan 54.5.

1. Chloe, 2. Mission Blue

3. LALITMAHAL PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 3-15: 1. A Crown (10) M. Naveen 60, 2. Kudla Punch (6) M. Kumar 59.5, 3. Regal Music (4) P.P. Dhebe 58.5, 4. Angelic Love (11) Syed Imran 57, 5. Intensive Act (3) Irvan Singh 56.5, 6. Miss Wonder (2) Ramesh Kumar 56.5, 7. Splendid Brave (1) P.S. Chouhan 56.5, 8. Super Glow (12) M. Prabhakaran 56, 9. Kiraathaka (8) Arshad Alam 55.5, 10. Apollo Greed (7) Nitin Singh 53, 11. Dontworrymonday (5) I. Chisty 53 and 12. Slightly Blonde (9) Darshan 53.

1. Regal Music, 2. Splendid Brave, 3. Dontworrymonday

4. SMT. SARASWATI SAJNANI MEMORIAL TROPHY (2,000m), rated 30 to 50, 3-45: 1. Cadillac Sky (2) S. John 60, 2. Amazing Skill (4) Rayan Ahmed 58, 3. Love Is Life (5) Praveen Shinde 57.5, 4. Masada (6) Arshad Alam 56.5, 5. Secret Pursuit (3) Srinath 55.5 and 6. Fiorenzo (1) Suraj Narredu 53.5.

1. Masada, 2. Fiorenzo

5. RACING PATRONS TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 60 & above, 4-15: 1. Downton Abbey (11) S. John 61, 2. Ace Badraan (8) Anjar Alam 58.5, 3. Wind Wonder (6) Suraj Narredu 58.5, 4. Hillsboro (3) Sunil Samson 58, 5. Russian Link (4) P. Surya 57, 6. Seven Of Hearts (2) Irvan Singh 57, 7. Taqdeer Ka Badshah (7) Praveen Shinde 56.5, 8. Silver Chieftain (1) P.S. Chouhan 56, 9. Super Success (5) Darshan 56, 10. Areca Wonder (10) Arshad Alam 55.5, 11. Calico Jack (9) I. Chisty 54.5 and 12. Emperor Cruise (12) Jagadeesh 53.5.

1. Downton Abbey, 2. Calico Jack, 3. Ace Badraan

6. BHARACHUKKI PLATE (1,600m), rated 45 to 65, 4-45: 1. Emidio (4) P.P. Dhebe 60, 2. Emperador (12) Srinath 59, 3. Secret Dimension (6) Arshad Alam 58.5, 4. Sagrada (11) Irvan Singh 57.5, 5. Hostess (7) K.G. Steyn 57, 6. Summerhill (2) P. Trevor 56, 7. Czar Rule (9) K. Manish 54.5, 8. Fresh Start (3) R. Marshall 54, 9. Racing Fire (1) P.S. Chouhan 53.5, 10. Rare Rhythm (8) A. Imran Khan 53.5, 11. Balian (5) I. Chisty 53 and 12. Pearl City (10) Suraj Narredu 52.5.

1. Emperador, 2. Rare Rhythm, 3. Pearl City

7. RACING PATRONS TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 60 & above, 5-15: 1. Ayrton (11) Antony Raj 60, 2. Sir Majestic (10) Srinath 58.5, 3. Albertino (7) Anjar Alam 57, 4. Side Winder (1) P.P. Dhebe 54.5, 5. Alexandrite (4) Arshad Alam 54, 6. Jersey Shore (9) Suraj Narredu 54, 7. Siobhan (6) P. Trevor 53, 8. Top Striker (12) Mukesh Kumar 53, 9. Cool Baby (3) Jagadeesh 52, 10. Tzar (2) P.S. Chouhan 52, 11. Lord Darlington (5) I. Chisty 51.5 and 12. Virat (8) Nitin Singh 51.

1. Lord Darlington, 2. Tzar, 3. Side Winder

8. TALAKAVERI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 5-45: 1. Better Than Ever (8) A. Ramu 60, 2. Fractals (5) R. Pradeep 60, 3. Cullinan (3) Darshan 59.5, 4. Flame’s Fury (7) Praveen Shinde 59.5, 5. Ramon (4) P. Ramesh 58.5, 6. Surnaturel (2) Sahanawaz 58, 7. Just Fabulous (9) Antony Raj 57, 8. One Man Show (6) Nazerul Alam 56.5, 9. Irish Prince (1) M. Naveen 55.5 and 10. El Matador (10) Mukesh Kumar 54.

1. Better Than Ever, 2. Just Fabulous, 3. El Matador

Day’s best: Lord Darlington

Double: Masada – Emperador

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.