Cha Cha Cha maintains form

Cha Cha Cha, who maintains form, may repeat in the Mystical Plate (1,600m), the main event of the extra day’s races to be held here on Friday (Dec. 30).

1. S. S. MOTHILAL TROPHY (1,100m), maiden 2-y-o only (Terms), 2.00 p.m.: 1. Cavallo Veloce (2) Brisson 56, 2. I Am The Boss (6) Shailesh 56, 3. Medallion (7) Bopanna 56, 4. Arithmetica (4) Manikandan 54.5, 5. Fifth Of April (3) Ayaz Ahmed 54.5, 6. My Dream Boat (1) Ashhad Asbar 54.5, 7. Rachel Greene (5) V. Jaiswal 54.5 and 8. Simran (8) Tanveer Alam 54.5.

1. Arithmetica, 2. My Dream Boat, 3. Cavallo Veloce

2. SMART CHIEFTAIN PLATE (1,000m), 6-y-o & over, rated 20 to 45, 2.30: 1. Dreamland (4) Ross 60, 2. Bessie (7) Tanveer Alam 59, 3. Maracana (1) Farhan Alam 56, 4. Biutiful (2) Akash Rajput 54.5, 5. Perfect Speed (6) V. Jaiswal 53.5, 6. Grand March (3) K. V. Baskar 52.5, 7. Touch And Go (9) Noorshed Alam 52.5, 8. Catch The Eye (5) Hari Krishnan 52 and 9. Soneeyo (8) R. Vaibhav 52.

1. Soneeyo, 2. Biutiful, 3. Perfect Speed

3. DIABOLICAL PLATE (1,400m), rated upto 25, 3.00: 1. Priceless Love (5) R. Rajinder 62, 2. Marauder (9) S. Manohar 61.5, 3. Right On Time (4) Stephen Raj 61.5, 4. Photo Opps (8) Ashhad Asbar 61, 5. Dreams Of Courage (6) Sarvan Kumar 58.5, 6. Go For Glory (7) Akbar 57, 7. Ancient Warrior (2) Kalyan Singh 56, 8. Carpe Diem (1) Huzaif 52 and 9. The Gentle Don (3) A. K. Pawar 50.

1. Right On Time, 2. The Gentle Don, 3. Photo Opps

4. RUIA STUD PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 3.30: 1. Smile With Style (8) Farhan Alam 60, 2. Be My Dream (4) Manikandan 58.5, 3. Gypsy Rose (5) Noorshed Alam 58.5, 4. Paris Lane (10) Kalyan Singh 56.5, 5. Unique Prince (7) Shahar Babu 56.5, 6. Colourful Prince (2) Bopanna 56, 7. Spirit Of Ecstasy (11) Sarvan Kumar 55.5, 8. Establish Predator (6) Ayaz Ahmed 54.5, 9. High Tower (3) Cedric Segeon 53.5, 10. Salonika Star (9) Hari Krishnan 52 and 11. Schumii (1) R. Rajinder 52.

1. Unique Prince, 2. High Tower, 3. Colourful Prince

5. QUASAR TROPHY (Div. I), (1,000m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, 4.00: 1. Beyond Horizons (3) Mukesh Kumar 60, 2. Glorious Crown (7) Md. Hesnain 60, 3. Flames Of Forest (4) Akash Rajput 57, 4. Augustus (5) Shailesh 56.5, 5. Ashwa Prabir (6) Shahar Babu 56, 6. Pride N Glory (2) Tanveer Alam 55.5, 7. Major Attraction (8) Cedric Segeon 54.5, 8. Shining Bay (10) V. Jaiswal 53.5, 9. Apache Warrior (9) S. S. Azad 50.5 and 10. As Good As Gold (1) Noorshed Alam 50.

1. Glorious Crown, 2. Augustus, 3. Major Attraction

6. MYSTICAL PLATE (1,600m), rated 60 to 85, 4.30: 1. Fortune Favours (2) Zulquar Nain 60, 2. Madame Bovary (5) Bopanna 60, 3. Own Asset (3) Brisson 58.5, 4. Machine Gun (8) Shahar Babu 57.5, 5. Wentworth (9) Cedric Segeon 57.5, 6. Cha Cha Cha (1) Tanveer Alam 57, 8. Hurricane Wind (4) Ayaz Ahmed 57.5, 9. Star Marquess (6) Ross 56.5 and 9. Academus (7) Noorshed Alam 51.

1. Cha Cha Cha, 2. Fortune Favours, 3. Wentworth

7. QUASAR TROPHY (Div. II), (1,000m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, 5.00: 1. City Of Song (9) Md. Hesnain 60, 2. Lucky Charm (1) Manikandan 59.5, 3. Southern Sky (8) Brisson 57, 4. Flash Of Genius (5) Stephen Raj 56.5, 5. Mehabooba (2) Akash Rajput 55, 6. Temujin (4) Shailesh 55, 7. Everest (3) Ashhad Asbar 53, 8. Glorious Regime (7) S. S. Azad 53 and 9. Girlish Charmo (6) V. Jaiswal 50.5.

1. Temujin, 2. City Of Song, 3. Lucky Charm

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.