Cameron in fine nick

Cameron, who is in fine nick, may score in the Qutab Shahi Million (1,600m), the chief event of the races to be held here on Monday (Jan. 23).

BEST OF FUN PLATE (1,400m), 4-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 1-15 p.m.: 1. Golden Image (5) Kuldeep Singh 60, 2. Own Battle (4) N. S. Rathore 58.5, 3. Sher Afgan (3) K. Mukesh Kumar 58, 4. Surprise Party (6) Aneel 56.5, 7. Super Grey (2) Suraj Narredu 55.5 and 6. Cashel (1) Ajit Singh 53.

1. Super Grey, 2. Golden Image

REPUBLIC PLATE (Div. I), (1,100m), maiden 3-y-o only (Cat. II), (Terms), 1-45: 1. All Star General (7) Kiran Naidu 55, 2. Lord Gift (4) Khurshad Alam 55, 3. Phenomenal Cruise (-) (-) 55, 4. Reach The Heights (11) Sai Kumar 55, 5. Royal Raja (12) Ajit Singh 55, 6. Sisco (13) K. Mukesh Kumar 55, 7. True Hymn (3) Ajeeth Kumar 55, 8. Asteria (2) Kuldeep Singh 53.5, 9. Cannon Fury (1) Kunal Bunde 53.5, 10. Cymbal (6) N. S. Rathore 53.5, 11. Lady Admiral (9) G. Naresh 53.5, 12. News O' Star (5) Suraj Narredu 53.5, 13. Raajneeti (8) S. S. Tanwar 53.5 and 14. Vallee Sceptre (10) Akshay Kumar 53.5.

1. News O' Star, 2. Asteria, 3. Raajneeti

REPUBLIC PLATE (Div. II), (1,100m), maiden 3-y-o only (Cat. II), (Terms), 2-15: 1. Brookwood (12) Sai Kumar 55, 2. Face The Facts (4) N. S. Rathore 55, 3. Jumeira Express (13) Suraj Narredu 55, 4. Money Time (11) Akshay Kumar 55, 5. Proud Warrior (6) N. Rawal 55, 6. Red Bullet (3) Ajit Singh 55, 7. Royal Victory (5) Ajeeth Kumar 55, 8. Cannon Dear (1) Kunal Bunde 53.5, 9. Celtic Queen (7) Md. Sameeruddin 53.5, 10. Fabulous Art (8) A. S. Pawar 53.5, 11. Negress Princess (2) K. Mukesh Kumar 53.5, 12. Platinum Claasz (14) Beuzelin 53.5, 13. Rose Petal (10) G. Naresh 53.5 and 14. Royal Dancer (9) Kiran Naidu 53.5.

1. Jumeira Express, 2. Brookwood, 3. Money Time

QUTAB SHAHI MILLION (1,600m), 4-y-o & over (Terms), 2-45: 1. Galiat (3) Beuzelin 56, 2. Cameron (2) Suraj Narredu 54.5, 3. Machiavellianism (1) Akshay Kumar 54, 4. Time For Fun (4) N. S. Rathore 53.5 and 5. Rio Rojo (5) N. Rawal 52.5.

1. Cameron, 2. Machiavellianism

CHOWMAHALLA CUP (1,600m), 5-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 3-15: 1. Cloud Dancer (3) Akshay Kumar 60, 2. Sonic (11) Sai Kumar 60, 3. Vijays Delight (8) A. S. Pawar 59.5, 4. Hard Fought (10) Ajit Singh 59.5, 5. Time To Climb (2) Deep Shanker 58.5, 6. Upon A Star (4) G. Naresh 57.5, 7. Man Of The Series (5) Beuzelin 57, 8. Jem Star (9) Suraj Narredu 53.5, 9. Hal Chal (6) N. Rawal 52.5, 10. Dhool Ka Phool (1) K. Mukesh Kumar 52 and 11. Cirillo (7) P. Gaddam 51.5.

1. Hard Fought, 2. Man Of The Series, 3. Jem Star

R. C. T. C. CUP (1,800m), 4-y-o & over, rated 66 to 90 (Cat. II), 3-45: 1. Greek Star (6) P. Gaddam 60, 2. Western Wind (2) Suraj Narredu 58.5, 3. Italian Cypress (7) Akshay Kumar 55.5, 4. Crown Royal (4) Gopal Singh 55, 5. Blue Eyed Babe (3) Ajeeth Kumar 54.5, 6. Naazaan (5) Sai Kumar 51.5 and 7. Valerian Steel (1) Md. Ismail 51.5.

1. Naazaan, 2. Western Wind, 3. Greek Star

PRINCE PRADEEP CUP (Div. I), (1,100m), 5-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II), 4-15: 1. Dandelion (7) Md. Sameeruddin 60, 2. Astra (1) Suraj Narredu 59, 3. Roi's Cruise (2) G. Naresh 59, 4. Par Excellence (8) Md. Ismail 58.5, 5. Fair And Squre (9) C. P. Bopanna 56.5, 6. Catherine (4) B. R. Kumar 54.5, 7. Rock Heights (5) K. Mukesh Kumar 54.5, 8. True Pearl (6) Kiran Naidu 52.5 and 9. Egyptian Wind (3) Kuldeep Singh 51.5.

1. Astra, 2. Fair And Squre, 3. Rock Heights

PRINCE PRADEEP CUP (Div. II), (1,100m), 5-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II), 4-45: 1. Masti (5) A. S. Pawar 60, 2. Aakash Vani (8) K. Mukesh Kumar 58, 3. Camborne (2) Md. Ismail 56.5, 4. Columbus (4) C. P. Bopanna 56.5, 5. Dublin (3) N. Rawal 55, 6. Dandy Girl (7) Akshay Kumar 54.5, 7. Sprint Legend (1) Md. Sameeruddin 54 and 8. Time Is Luck (6) P. Gaddam 52.

1. Aakash Vani, 2. Dandy Girl, 3. Time Is Luck

KING'S CROWN PLATE (1,200m), 4-y-o & over, rated upto 30 (Cat. III), (whips not permitted in this race), 5-20: 1. Shivalik Arrow (2) Kiran Naidu 61, 2. Cruiser (10) Koushik 60.5, 3. Racing Ruler (13) Kunal Bunde 60, 4. Magical Skill (3) Aneel 59.5, 5. Mastaani (9) Md. Sameeruddin 59.5, 6. Yes Baby (12) Deepak Singh 59.5, 7. Green Olive (4) Khurshad Alam 59, 8. Oh Pharaoh (11) P. Gaddam 57.5, 9. Cannon King (7) N. Rawal 56, 10. Princess (1) A M Tograllu 56, 11. Noble Heights (8) Ajit Singh 54.5, 12. Play It Cool (14) N. S. Rathore 54.5, 13. Arracache (5) Sai Kumar 50 and 14. War Dancer (6) G. Naresh 50.

1. Cruiser, 2. Princess, 3. Racing Ruler

Day's best: Cameron

Double: News O' Star - Naazaan

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9; Tla: all races.