Purav Raja and Divij Sharan make final

Sports Bureau

ISTANBUL

Second seeds Purav Raja and Divij Sharan defeated Tuna Altuna and Lorenzo Giustino 6-3, 6-4 in the doubles semifinals of the $53,120 Challenger tennis tournament in Istanbul on Friday.

The Indian pair will challenge top seeds Arjun Kadhe and Fernando Romboli for the title.

The results:

$53,120 Challenger, Istanbul: Doubles (semifinals): Purav Raja & Diivj Sharan bt Tuna Altuna (Tur) & Lorenzo Giustino (Ita) 6-3, 6-4; Fernando Romboli (Bra) & Arjun Kadhe w/o Geoffrey Blancaneaux & Laurent Lokoli (Fra); Quarterfinals: Romboli & Kadhe bt Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth 6-4, 7-6(4).

$15,000 ITF men, Sharm El Sheikh: Doubles (semifinals): S.D. Prajwal Dev & Abhinav Sanjeev Shanmugam bt Alec Beckley & Kris Van Wyk (RSA) 3-6, 7-5, [10-6].

$15,000 ITF men, Monastir: Doubles (semifinals): Sai Karteek Reddy Ganta & Parikshit Somani bt Maximus Jones (Tha) & Karan Singh 6-7(6), 7-5, [10-5]; Quarterfinals: Jones & Karan bt Bekkhan Atlangeriev & Ivan Denisov 6-2, 5-7, [10-8].

$15,000 ITF women, Sharm El Sheikh: Quarterfinals: Jacqueline Cabaj Awad (Swe) bt Sravya Shivani 6-4, 6-3.

$15,000 ITF women, Monastir: Doubles (semifinals): Ya-Hsin Lee & Chia Yi Tsao (Tpe) bt Milana Zhabrailova & Jennifer Luikham 6-3, 7-5.