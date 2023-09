Prana takes the honours in the feature event

September 01, 2023 07:10 pm | Updated 07:10 pm IST - MYSURU:

Prasanna Kumar-trained Prana (Trevor up) won the Srikantadatta Narasimharaajawadiyar Memorial Multi Million, the chief event of the races held here on Friday (Sept. 1). The winner is owned by Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP.

The results:

1. LAVASA PLATE (Div. II): COUNTRY MAGIC (G. Vivek) 1, Unity (M. Naveen) 2, Natural Fly (Inayat) 3 and Russian Romance (Jagadeesh) 4. Not run: Lady Wannabe. 4-3/4, Lnk and 1-1/2. 1m, 25.28s. ₹171 (w), 44, 17 and 14 (p), SHP: 46, THP: 52, FP: 936, Q: 473, Trinella: 10,524, Exacta: 5,100 (carried over). Favourite: Mega Success. Owner: Country Stud Farms LLP. Trainer: Feroz Khan.

2. B.K. KRISHNADEVARAJ URS MEMORIAL TROPHY: EXTRAORDINARY (P. Sai Kumar) 1, Skyfire (P. Surya) 2, Rhythmic (M. Prabhakaran) 3 and Air Display (P.P. Dhebe) 4. 1, 3 and 2. 1m, 10.75s. ₹27 (w), 18, 13 and 23 (p), SHP: 52, THP: 71, FP: 98, Q: 70, Trinella: 782, Exacta: 2,086 (carried over). Favourite: Extraordinary. Owner: Mr. C.V. Prasad Rao. Trainer: Sharat Kumar.

3. STAR OF MYSORE TROPHY: IRON CLAD (P. Sai Kumar) 1, Land Of Gold (P.P. Dhebe) 2, Tom Cruiser (Arshad) 3 and Wencheng (R.S. Bhati) 4. Not run: Gilded Butterfly. 6-1/2, 3 and 3-3/4. 1m, 22.28s. ₹20 (w), 12, 14 and 24 (p), SHP: 39, THP: 72, FP: 155, Q: 71, Trinella: 949. Favourite: Iron Clad. Owner: Mr. Sharat Kumar. Trainer: Santosh Rao.

4. H.H. SRI JAYACHAMARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY: O HANSINI (Akshay K) 1, Polished Girl (Vinod Shinde) 2, Galactical (S. Saqlain) 3 and Raisina Star (Hindu S) 4. 3/4, 1-1/2 and Nk. 1m, 09.43s. ₹41 (w), 14, 13 and 15 (p), SHP: 30, THP: 48, FP: 87, Q: 37, Trinella: 261, Exacta: 3,878 (carried over). Favourite: Polished Girl. Owner and trainer: Mr. Rakesh.

5. SRIKANTADATTA NARASIMHARAAJAWADIYAR MEMORIAL MULTI MILLION: PRANA (Trevor) 1, Neziah (Hindu S) 2, Golden Peaks (P.S. Chouhan) 3 and Fast Pace (G. Vivek) 4. 1/2, Hd and Nose. 1m, 22.12s. ₹38 (w), 14, 17 and 35 (p), SHP: 66, THP: 70, FP: 902, Q: 549, Trinella: 4,482, Exacta: 4,646 (carried over). Favourite: Touch Of Grey. Owner: Mr. Rajendran rep. Rapar’s Galloping Stars LLP. Trainer: Prasanna Kumar.

6. LAVASA PLATE (Div. I): FEARLESS JOEY (P. Tejeshwar) 1, Eco Friendly (M. Naveen) 2, Sparkling Night (Inayat) 3 and Elite Agent (Angad) 4. 3-1/4, 1 and Hd. 1m, 25.17s. ₹33 (w), 15, 19 and 34 (p), SHP: 43, THP: 101, FP: 145, Q: 44, Trinella: 983, Exacta: 1,673. Favourite: Eco Friendly. Owners: M/s. Kunal Gupta Stud Farm LLP & Mr. K. Kaliyaperumal. Trainer: S. Narredu.

7. VARADA PLATE: INEFFABLE (Hasib Alam) 1, Yasmine From York (Ram Nandan) 2, Facets Of Life (Inayat) 3 and Dream Machine (Likith Appu) 4. 1-1/4, 3-3/4 and 3/4. 1m, 05.03s. ₹50 (w), 16, 12 and 20 (p), SHP: 33, THP: 47, FP: 218, Q: 88, Trinella: 817, Exacta: 5,498 (carried over). Favourite: Yasmine From York. Owners: M/s. P.I. Joseph & Mr. George Tharakan. Trainer: Md. Sajid Qureshi.

Jackpot: ₹13,888 (one tkt.); Runner-up: 425 (14 tkts.); Mini jackpot: 2,727 (carried over); Treble (i): 1,975 (carried over); (ii): 1,743 (carried over).

