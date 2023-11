Pense’e for first division of Nearctic Handicap 

November 19, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - CHENNAI:

Pense’e has an edge over her rivals in the first division of Nearctic Handicap (1,000m), the feature event of the races to be held here on Sunday (Nov. 19).

1. CHANTILLY HANDICAP (1,100m), 4-y-o rated 00 to 25, 1-15 p.m.: 1. Ashwa Dev (2) Antony Raj 60, 2. Stern Maiden (8) L.A. Rozario 59.5, 3. Regal Kid (10) P. Surya 58.5, 4. Daiyamondo (3) P. Sai Kumar 57.5, 5. Stolen Glance (7) P. Siddaraju 57, 6. The Sting (9) Koshi Kumar 57, 7. Cairo (4) Hindu Singh 56, 8. Royal Mayfair (6) Manikandan 56, 9. Tifosi (11) S. Imran 56, 10. Authentic Bell (5) Farhan Alam 53.5, 11. Feni (12) P. Vikram 53.5 and 12. Ocean Love (1) Ram Nandan 53.

1. ASHWA DEV, 2. OCEAN LOVE, 3. DAIYAMONDO

2. DENSILI HANDICAP (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 1-45: 1. Zaneta (5) Ram Nandan 60.5, 2. Lady Luck (3) S.J. Moulin 58.5, 3. Armoury (10) P. Siddaraju 58, 4. Smash Shot (9) P.S. Chouhan 56, 5. Oberon (2) Manikandan 55.5, 6. Relic Warrior (7) P. Sai Kumar 53.5, 7. Liban (8) Farhan Alam 53, 8. Vision Quest (6) Antony Raj 53, 9. Gajabo Grande (4) P. Surya 52 and 10. Mr Starc (1) B. Dharshan 52.

1. SMASH SHOT, 2. ARMOURY, 3. VISION QUEST

3. DENSILI HANDICAP (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible) 2-15: 1. Seattle Blue (3) Ram Nandan 60, 2. Vijaya (4) Yash Narredu 58.5, 3. Wellalage (1) Manikandan 54, 4. Acantha (5) Hindu Singh 53.5, 5. Autumn Light (7) L.A. Rozario 53.5, 6. Knotty Power (9) Koshi Kumar 53, 7. Golden Bella (8) A. Ayaz Khan 52.5, 8. Rwanda (6) P. Vikram 52.5 and 9. Fine Promise (2) P. Surya 51.5.

1. VIJAYA, 2. SEATTLE BLUE, 3. GOLDEN BELLA

4. NEARCTIC HANDICAP (Div. I), (1,000m), 5-y-o & over, rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (Out station horses are eligible), 2-45: 1. Amazonia (8) Yash Narredu 62, 2. Pense’e (3) Koshi Kumar 62, 3. Gods Plan (6) P. Siddaraju 60.5, 4. Priceless Ruler (2) Farid Ansari 60, 5. Emelda (1) C. Brisson 59, 6. Rays Of Sun (5) S.J. Moulin 59, 7. Constant Variable (7) Antony Raj 56.5 and 8. Empress Eternal (4) P. Sai Kumar 53.

1. PENSE’E, 2. AMAZONIA, 3. CONSTANT VARIABLE

5. NEARCTIC HANDICAP (Div. II), (1,000m), 5-y-o & over, rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), 3-15: 1. Fun Strom (3) Hindu Singh 60, 2. Sonic Dash (4) Yash Narredu 60, 3. Race For The Stars (7) P. Sai Kumar 59.5, 4. Renegade (8) P. Surya 57, 5. Illustrious Ruler (2) Farid Ansari 57, 6. Angel Heart (5) Koshi Kumar 55, 7. Mutant (6) Ram Nandan 55 and 8. Proposed (1) S.J. Moulin 54.5.

1. SONIC DASH, 2. ANGEL HEART, 3. ILLUSTRIOUS RULER

6. ZAFONIC HANDICAP (1,600m), rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 3-45: 1. Atlantica (6) Hindu Singh 60, 2. Lord Moi (3) Antony Raj 59, 3. Cape Wickham (4) S.J Moulin 58.5, 4. Loch Lomond (5) P. Sai Kumar 58.5, 5. Key To The Mint (7) Mohit Singh 57.5, 6. Shez R Star (8) P.S. Chouhan 56.5, 7. Beautiful (1) Koshi Kumar 54 and 8. Wonderful (2) Yash Narredu 54.

1. KEY TO THE MINT, 2. WONDERFUL, 3. LORD MOI

7. HENNESSY HANDICAP (1,600m), 3-y-o only, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 4-15: 1. Wolf Creek (12) Antony Raj 60, 2. Rinello (8) Koshi Kumar 58, 3. Abnegator (9) Mohit Singh 57.5, 4. Made In Heaven (1) P.S. Chouhan 57.5, 5. Septimius Severus (3) P. Vikram 57.5, 6. Salome (6) S.J. Moulin 57, 7. Sparkle N Shine (10) A. Ayaz Khan 57, 8. Sian (2) P. Sai Kumar 56.5, 9. Aurora Borealis (5) Farid Ansari 56, 10. Confidential (4) Hindu Singh 56, 11. Schnell (7) Yash Narredu 56 and 12. Silver Soul (11) Farhan Alam 56.

1. SCHNELL, 2. SALOME, 3. WOLF CREEK

8. BRIGADIER GERARD HANDICAP (1,400m), 5-y-o & over, rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 4-45: 1. Beauty Of The Turf (4) P. Sai Kumar 60, 2. Excellent Star (2) Koshi Kumar 60, 3. Reign Of Terror (6) C. Brisson 60, 4. Mystic Zlatan (1) L.A. Rozario 58.5, 5. Wonderful Era (8) Manikandan 58.5, 6. Lord Of The Turf (10) Farid Ansari 58, 7. Despacito (12) A. Ayaz Khan 57, 9. Masterpiece (9) Ram Nandan 57, 10. Abilitare (5) Hindu Singh 55.5, 11. Dazzling Dynamite (7) Inayat 55, 11. Wisaka (11) Farhan Alam 54.5 and 12. Queen Of Fame (3) S. Imran 53.

1. EXCELLENT STAR, 2. BEAUTY OF THE TURF, 3. REIGN OF TERROR

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.