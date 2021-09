India’s Yashaswini Deepak Ghorpade and M.R. Hansini clinched the girls’ u-17 and u-13 singles titles in the World TT Youth Contender Tunis on Tuesday.

The results (final):

Girls: Under-17: Yashaswini Deepak Ghorpade bt Farida Badawy (Egy) 11-6, 14-12, 11-7. Under-13: M.R. Hansini bt Prisla Goel 11-5, 11-8, 11-8.