Uttar Pradesh, Tamil Nadu emerge champions in Junior National Basketball Championships

January 28, 2023 03:45 am | Updated 03:45 am IST - BENGALURU:

Uttar Pradesh and Tamil Nadu emerged as the boys’ and girls’ champions respectively at the 72nd Junior National Basketball Championships here on Friday.

While UP rode on Kushal Singh’s 31 points to beat Rajasthan 82-61, Tamil Nadu, propelled by A. Nitika’s 25 points and K. Sathya’s 23, thrashed Chhattisgarh 101-32.

The results (finals): Boys: Uttar Pradesh 82 (Kushal Singh 31, Harsh Dagar 18, Aman Kaushik 10) bt Rajasthan 61 (Ayush Choudhary 22, Rahul 14, Mohit 12); Girls: Tamil Nadu 101 (A. Nitika 25, K. Sathya 23, R. Deepthi 16, Sadhana Verona 15) bt Chhattisgarh 32.

Third place: Boys: Tamil Nadu 78 (S. Praglathan 29, V. Sharan 16, B. Subin Vel 13) bt Punjab 64 (Harmonjot Singh 15, Sahibhijit Singh 13, Jashandeep Singh 10); Girls: Punjab 90 (Manmeet Kaur 28, Kanveer Kaur 23, Komalpreet Kaur 14, Nasar Kaur Dhill 13) bt Maharashtra 55 (Aanya Bavsar 17, Anisha Gaurav 12, Bhumika Sarje 11).