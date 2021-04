Poonam, Alfiya in semis

Poonam (57kg) and Alfiya Pathan (+81kg) posted easy wins to reach the semifinals of the World youth boxing championships on Sunday.

The results: Men: Pre-quarterfinals: 60kg: Akash Gorkha bt Jadier Herrera (Cub) 4-1; 64kg: Ankit Narwal bt Oliwier Zamojski (Pol) 4-1; 75kg: Manish bt Abdallah Alaarag (Jor) 5-0; 91kg: Vishal Gupta bt Borna Loncaric (Cro) 5-0.

Women: Quarterfinals: 57kg: Poonam bt Nazerke Serik (Kaz) 5-0; +81kg: Alfiya Pathan bt Reka Hoffman (Hun) 5-0; Pre-quarterfinals: 64kg: Nisha Gurjar lost to Beatrise Rozentale (Lat) 4-1.