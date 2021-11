Mohit Bhatt enters the semifinals

CHENNAI

18 November 2021 03:04 IST

Maharashtra’s Mohit Bhatt defeated Dhruv Kumar Gangashetty of Telangana 11-3, 11-2, 11-1 in the under-19 boys quarterfinals of the ISTA junior open squash tournament here on Wednesday.

The results (quarterfinals):

Boys: U-19: Kanhav Nanavati (TN) bt A. Siddharth (Ker) 11-1, 11-2, 11-1; Adhil Mohammed Syed (TN) bt Alfeen Nazreth (Kar) 5-11, 11-9, 11-2, 11-4; Mohit Bhatt (Mah) bt Dhruv Kumar Gangashetty (TS) 11-3, 11-2, 11-1.

U-17: Krishna Mishra (MP) bt L. Meyyappan (TN) 11-5, 11-8, 11-3; Arush Chatterjee (Del) bt Ashvin Ganesh (TN) 2-11, 12-10, 11-4, 9-11, 14-12; Shaurya Bawa (Del) bt Sharan Punjabi (Mah) 14-12, 11-9, 11-9; Rohan Arya Gondi (TS) bt Adith Achpal (TN) 11-4, 11-8, 11-7.

U-15: K.S. Arihant (TN) bt K.A. Arjun Ramdas (Kar) 11-3, 11-5, 11-3; Udit Mishra (Raj) bt Rahul Sanjay Balakrishnan (Kar) 12-10, 11-9, 7-11, 11-9; Abhiraj Singh (UP) bt Ekambir Singh (Mah) 11-8, 11-7, 12-14, 11-5; Priyaan Thakker (Mah) bt Teerth Jilka (Mah) 11-6, 11-8, 11-2.

U-13: Aryaveer Dewan (Del) bt Shrrinith Subramanian (TN) 11-3, 12-10, 11-5; Ajaz Mohammed (TN) bt S. Lokesh (TN) 10-12, 4-11, 11-7, 11-3, 11-9; Agastya Bansal (Mah) bt Varun Shah (Mah) 11-4, 11-5, 9-11, 11-7; Darshil Parasrampuria (TN) bt Shiven Agarwal (TN) 9-11, 8-11, 11-0, 11-8, 11-5.

Girls: U-15: Anahat Singh (Del) bt Yashi Jain (Raj) 11-0, 11-1, 11-2; Ananya Narayanan (TN) bt Shristi Thakur (Kar) 11-2, 11-4, 11-5; Navya Sundararajan (UP) bt B.S. Seya (Ker) 12-10, 11-1, 11-3.

U-13: Vyomika Khandelwal (Mah) bt Sangamithra Shanmugam (TN) 11-7, 12-10, 11-6; Yaavnaa Saravanakumar (TN) bt Aarika Mishra (Mah) 11-3, 11-6, 7-11, 11-13, 11-6; Diva Shah (Mah) bt Aishni Pathak (MP) 11-4, 3-11, 11-4, 11-6; Kriya Saravanan (TN) bt Sahana Kalaivanan (TN) 12-10, 13-15, 6-11, 11-9, 11-8.