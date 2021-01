Badminton | Marin, Axelsen in fine form

Unstoppable: Carolina Marin just had too much firepower in her arsenal for Tai Tzu Ying to handle.

Bangkok

24 January 2021 21:42 IST

Bag second consecutive Thailand Open titles in a fortnight

Spain’s Carolina Marin and Viktor Axelsen from Denmark on Sunday claimed their second Thailand Open badminton singles titles in a fortnight. The result (finals): Men: Viktor Axelsen (Den) bt Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Den) 21-11, 21-7. Advertising Advertising Doubles: Lee Yang & Wang Chi-Lin (Tpe) bt Aaron Chia & Soh Wooi Yik (Mas) 21-13, 21-18. Women: Carolina Marin (Esp) bt Tai Tzu-ying (Tpe) 21-19, 21-17. Doubles: Kim So-yeong and Kong Hee-yong (Kor) bt Lee So-hee and Shin Seung-chan (Kor) 21-18, 21-19.