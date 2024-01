Khelo India Youth Games | TN’s Keerthana rewrites National youth record in girls’ 81kg

January 30, 2024 10:01 pm | Updated 10:18 pm IST - CHENNAI:

Tamil Nadu weightlifter R. P. Keerthana broke the National youth record in snatch, clean & jerk and overall to clinch the gold in girls’ 81kg category of the Khelo India Youth Games in Chennai on January 30.

Keerthana lifted a total of 188 kgs, including 85kg in snatch and 106kg in clean & jerk to finish ahead of state-mate K. Oviya (184kg). The previous record in snatch (81kg), clean & jerk (104kg) and overall (185kg) were held by Ch. Srilakshmi of Andhra Pradesh in the National youth championships last year in Nagercoil.

Manipur won the girls’ football gold for the second successive time, defeating West Bengal on penalties 8-7 in the final, after the teams played out a goalless draw in the regulation time.

Maharashtra is at the top of the medals tally with 53 gold, 46 silver and 50 bronze medals. Haryana is in second position (35, 22, 46) while Tamil Nadu is in third place (35, 20, 36).

The results:

Archery: Boys: Recurve: 1. Shubham Kumar (Bih); 2. Laishram Nelson (Man); 3. Atharva Sharma (Raj); Girls: Recurve: 1. Avani (Har); 2. Sharvari Shende (Mah); 3. Jannat (Har).

Compound: Boys: Compound: Gold: 1. Sukhmandeep Singh (Pun); 2. Harsh Kumar (Chd); 3. Mihir Apar (Mah); Girls: 1. Aditi Gopichand Swami (Mah); 2. Tejal Salve (Mah); 3. Kumud Saini (Del).

Mixed team: recurve: 1. Pruthviraj Ghadge & Sharvari Shende (Mah); 2. Agastay Singh & Avani (Har), 3. Atharva Sharma & Pranjal Tholiya (Raj); compound: 1. Manav Jadhao & Aditi Swami (Mah); 2. Pendyala Trinath Chowdary & Kengam Saranya (AP); 3. Aryan Yadav & Kumud Saini (Del).

Badminton (finals): Boys: Singles: M. A. Laksh Chengappa (Kar) bt Ansh Negi (Uttr) 21-17, 21-13; Doubles: G. P. Vinayakram & M. Swastik (TN) bt Bhavya Chabra & Param Choudhary (Del) 21-18, 21-18; Girls: Singles: 1. T. Surya Charishma (AP) bt Aesha Gandhi (Guj) 21-14, 21-14; Doubles: Taarini Suri & Shravani Walekar (Mah) bt Pragati Parida & Vishakha Toppo (Odi) 21-13, 20-22, 21-16.

Shooting: Mixed team: 1. Yuvek Battula & Venkat Lakku (TS); 2. Vanshika Tiwari & Udyaman Rathore (MP); 3. Zorawar Bedi & Risham Guron (Pun).

Tennis: Doubles: Finals: Girls: Maaya Rajeshwari & Lakshmi Prabha (TN) bt Suhitha Maruri & Sreenidhi Balaji (Kar) 6-2, 6-1.

Weightlifting: Boys: 102+kg: 1. Suvansh Thakur (HP) 280kg; 2. David Zohmingmawla (Miz) 266kg; 3. Sarth Jadhav (Mah) 264Kg; Girls: 81kg: 1. R. P. Keerthana (TN) 188kg; 2. K. Oviya (TN) 184kg; 3. Santushti Choudhary (UP) 162kg; 81+kg: 1. Amritha P Suni (Ker) 181kg; 2. Aditi (UP) 173kg; 3. Y. Chaitna Kumari (AP) 169kg.

Swimming: Boys: 200m medley: 1. Yug Chelani (Raj) 2:10.73; 2. Siddhant Singh Jadon (MP); 3. Saswata Roy (WB); 200m backstroke: 1. Nithik Nadella (TN) 2:04.60; 2. Rishabh Anupam Das (Mah); 3. Akash Mani (Kar); 800m freestyle: 1. Mongam Theerdu Samadev (AP) 8:29.77; 2. Gotteti Sampath Kumar Yadav (AP); 3. S. Dharshan (Kar).

Girls: 200m medley: 1. Shreenithi Natesan (TN) 2:26.78; 2. Saanvi Deshwal (Mah); 3. Subhranshini Priyadarshini (Asm); 200m backstroke: 1. Palak Ashutosh Joshi (Mah) 2:18.59; 2. Sri Nithya Sagi (TS); 3. Naisha (Kar).