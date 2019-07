India wins men’s 25m sports pistol gold

Rajkanwar Singh Sandhu, Adarsh Singh and Vijayveer Sidhu clinched the junior men’s sports pistol gold for India with a total of 1738, ten points ahead of China, here on Tuesday. The best individual fare was Rajkanwar (582) placing fourth, a point behind Florian Peter of Germany.

India continued to top the medals table with seven gold, seven silver and two bronze medals. China was second with five gold, three silver and five bronzes.

The results: Junior men: 10m air rifle: 1. Grigorii Shamakov (Rus) 250.0 (625.0); 2. Zhang Changhong (Chn) 249.1 (625.2); 3. Xu Yuannan (Chn) 228.6 (628.7); 4. Hriday Hazarika 207.3 (627.9); 7. Yash Vardhan 142.9 (628.4); 9. Aishwarya Pratap Singh Tomar 624.7; 24. Paarth Makhija 621.1. Team: 1. China 1877.8 WRJ; 2. India 1877.4; 3. Hungary 1887.1.

25m sports pistol: 1. Xia Qi (Chn) 584; 2. Yuriy Kolesnyk (Ukr) 584; 3. Florian Peter (Ger) 583; 4. Rajkanwar Singh Sandhu 582; 6. Dilshaan Kelley 581; 8. Adarsh Singh 578; 10. Vijayveer Sidhu 578; 30. Harshawardhan Yadav 567; 37. Agneya Kaushik 562. Team: 1. India 1738; 2. China 1728; 3. Czech Republic 1726; 5. India-A 1710.

Junior women: 25m sports pistol: 1. Miroslava Mincheva (Bul) 30 (578); 2. Camille Jedrzejewski (Fra) 28 (580); 3. Zhu Siying (Chn) 25 (580); 21. Abhidnya Patil 569; 23. Priya Raghav 568; 32. Arunima Gaur 566; 34. Devanshi Rana 565; 41. Esha Singh 560; 51. Sneha Bhardwaj 552. Team: 1. China 1734 EWRJ; 2. France 1729; 3. Thailand 1718; 8. India-A 1694; 9. India 1686.