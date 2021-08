Four Indians among nine leaders

S. L. Narayanan, Abhimanyu Puranik, Arjun Erigaisi and Nihal Sarin were among the nine leaders at three points after three rounds of RTU Open chess tournament in Riga, Latvia, on Tuesday.

Leading results (involving Indians): Third round: Nihal Sarin (3) bt Raja Harshit (2); S. L. Narayanan (3) bt Roshka Yevgeniy (Ukr, 2); Mark Plotkin (Can, 2) lost to Arjun Erigaisi (3); Abhimanyu Puranik (3) bt Ravi Haria (Eng, 2).

Tomas Laurusas (Ltu, 3) bt Raja Rithvik (2); N. R. Visakh (2.5) drew with N. R. Vignesh (2.5); V. Varshini (2) lost to Grigor Grigorov (Bul, 3); M. Karthik (2) drew with Kristaps Kretainis (Lat, 2.5).

Kirill Chukavin (Est, 1.5) lost to Aravindh Chithambaram (2.5); Justin Sarkar (USA, 1.5) lost to R. Praggnanandhaa (2.5); Rokas Klabis (Ltu, 1.5) lost to D. Gukesh (2.5).