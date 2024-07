India’s Dhruv Sitwala and Anupama Ramachandran clinched the men’s Asian billards and women’s snooker titles in the Asian championships in Riyadh, Saudi Arabia recently.

The results (finals)

Men: Billiards: Dhruv Sitwala bt Pankaj Advani 5-2 (103 (103) -0, 100-36, 2-101 (82), 11-100 (60), 100-64, 101 (101) -23, 100 (62) -0).

Women: Snooker: Final: Anupama Ramachandran bt Panchaya Channoi (Thai) 3-1 (18-72, 81 (54) -1, 61-51, 61-40).