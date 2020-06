Ayonika, Gagan shoot silver

Olympian Ayonika Paul regained confidence with a silver medal in women’s air rifle in the International shooting competition at Hannover in Germany.

Ayonika missed the gold by 0.8 point to Jennifer Mcintosh of Britain.

Anjum Moudgil, who had qualified in the second place with a score of 418.5, however, could not get among the medals.

Gagan Narang also was impressive in men’s 50-metre rifle prone event as he won the silver medal, a mere 0.1 point behind Karl Olsson of Sweden.

The results: Men: 10m air rifle: 1. Peter Hellenbrand (Ned) 248.4 (627.7); 2. Brian Baudouin (Fra) 245.2 (625.1); 3. Valerian Sauveplane (Fra) 227.3 (629.6); 8. Gagan Narang 122.2 (626.3); 10. Pratik Borse 623.4. Team: 1. France 1875.8; 2. France 1867.3; 3. India 1865.0.

Junior men: 1. Facundo Firmapaz (Arg) 245.9 (620.5); 2. Amir Mohammad Nekounam (Iri) 245.9 (624.1); 3. Sebastian Langstrom (Fin) 222.8 (622.0); 4. Omkar Ukirde 203.7 (621.4). Team: 1. Iran 1862.3; 2. Finland 1860.5; 3. Germany 1859.5; 5. India 1839.1.

50m rifle prone: 1. Karl Olsson (Swe) 250.1 (624.5); 2. Gagan Narang 250.0 (624.8); 3. Remi Moreno Flores (Fra) 228.3 (623.8); 7. Swapnil Kusale 145.0 (626.1). Team: 1. Kazakhstan 1871.8; 2. France 1865.4; 3. Switzerland 1854.1.

Junior men: 1. Cristian Friman (Fin) 249.5 (623.4); 2. Yoni Bourdeilletas (Fra) 248.0 (617.7); 3. Matias Kiuru (Fin) 226.3 (620.4).

50m rifle 3 Positions: 1. Remi Moreno Flores (Fra) 457.7 (1164); 2. Etienne Germond (Fra) 455.9 (1167); 3. Karl Olsson (Swe) 445.8 (1168). Team: 1. France 3517; 2. France 3479; 3. Kazakhstan 3470.

Junior men: 1. Cristian Friman (Fin) 454.1 (1154); 2. Sebastian Langstrom (Fin) 449.2 (1155); 3. Luc Dingerdissen (Ger) 438.1 (1151). Team: 1. Germany 3433; 2. Germany (HE) 3432; 3. Sweden 3416.

Women: 10m air rifle: 1. Jennifer Mcintosh (GBr) 249.2 (420.3); 2. Ayonika Paul 248.4 (417.6); 3. Katie Gleeson (GBr) 227.8 (415.9); 6. Anjum Moudgil 163.4 (418.5). Team: 1. Britain 1251.3; 2. India 1245.7; 3. France 1240.3.

Junior women: 1. Johanna Tripp (Ger) 249.4 (417.7); 2. Anne Gassser (Fra) 247.1 (415.8); 3. Fatemeh Karamzadeh (Iri) 225.5 (418.2). Team: 1. Germany 1242.2; 2. Germany 1241.6; 3. Hungary 1241.4.

50m rifle prone: 1. Zoe Bruce (GBr) 624.3; 2. Karoline Hansen (Nor) 622.9; 3. Katie Gleeson (GBr) 621.8; 10. Anjum Moudgil 619.3. Team: 1. Britain 1854.7; 2. Switzerland 1852.9; 3. France 1851.8; 4. India 1851.2.