Assam, Tamil Nadu make the final with contrasting wins

February 25, 2023 08:44 pm | Updated 08:44 pm IST - Alappuzha

Assam and Tamil Nadu entered the under-15 boys’ inter-State team final of the UTT 84th National sub-junior table tennis championships at the YMCA’s N.C. John Memorial Arena here.

Assam thrashed Maharashtra 3-0 to book its maiden berth in the final while Tamil Nadu edged past West Bengal 3-2.

The results (team championship):

Semifinals: Assam bt Maharashtra 3-0 (Divyaj Rajkhowa Roy bt Rohan Dani 11-8, 9-11, 11-6, 6-11, 11-5, Priyanuj Bhattacharyya bt Udit Sachdev 11-5, 10-12, 11-1, 11-6, Divyaj/Priyanuj bt Rohan/Udit 11-8, 12-10, 4-11, 11-8); Tamil Nadu bt West Bengal 3-2 (Umesh Kumar lost to Punit Biswas 6-11, 6-11, 8-11, P.B Abhinand bt Rupam Sardar 16-14, 11-9, 8-11, 7-11, 11-8, Umesh/Abhinand lost to Punit/Rupam 11-5, 4-11, 3-11, 11-9, 18-20, P.B Abhinand bt Punit Biswas 11-6, 11-6, 11-3, Umesh Kumar bt Rupam Sardar 8-11, 11-5, 6-11, 11-6, 11-7).

Quarterfinals: Assam bt PSPBA 3-0, Maharashtra bt Chandigiarh 3-0, West Bengal bt Telangana 3-1 Tamil Nadu bt Delhi 3-0.