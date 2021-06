Ankita & Wachaczyk in semifinals

Ankita Raina and Julia Wachaczyk of Germany got a walkover in the doubles quarterfinals from fourth seeds Kaitlyn Christian and Nao Hibino, in the Viking Open here.

The pair will challenge the second seeds Caroline Dolehide and Storm Sanders in the semifinals.

In the men’s Challenger in Nottingham, Ramkumar Ramanathan and Antoine Hoang of France lost 7-5, 6-3 to third seeds Matt Reid and Ken Skupski in the doubles semifinals.

Other result: $235,238 WTA, Nottingham: Quarterfinals: Julia Wachaczyk (Ger) & Ankita Raina w.o. Kaitlyn Christian (USA) & Nao Hibino (Jpn).€132,280 Challenger, Nottingham: Semifinals: Matt Reid (Aus) & Ken Skupski (GBr) bt Antoine Hoang (Fra) & Ramkumar Ramanathan 7-5, 6-3; Quarterfinals: Antoine Hoang & Ramkumar Ramanathan bt Maxime Cressy (USA) & Andrea Vavassori (Ita) 6-4, 6-4.

$88,520 Challenger, Lyon, France: Quarterfinals: Martin Cuevas & Pablo Cuevas (Uru) bt Frandisco Cerundolo (Arg) & Sumit Nagal 6-3, 6-2.

€66,640 Challenger, Bratislava, Slovenia: Quarterfinals: Denys Molchanov (Ukr) & Aleksandr Nedovyesov (Kaz) bt Luca Margaroli (Sui) & Sriram Balaji 2-6, 7-5, [10-8].

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Quarterfinals: Uisung Park (Kor) & Siddhant Banthia bt Luis Faria (Por) & Oscar Weightman (GBr) 6-0, 6-3.