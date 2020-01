Anargya overcomes Kavyasree

Saving a match-point in a tense seventh set, second-seeded Karnataka girl M. Anargya outlasted Tamil Nadu’s B. Kavyasree, seeded fourth, to claim her maiden sub-junior title in the National-ranking table tennis championship (North Zone) here on Friday.

Tamil Nadu’s D. Vishwa proved a worthy winner outwitting Delhi’s Aadarsh Chetri, seeded six, 4-2.

Earlier, West Bengal’s Emon Adhikary and Sayani Panda claimed the honours in cadet singles.

The results: Cadet boys (final): Emon Adhikary (WB) bt Oishik Ghosh (WB) 11-9, 12-10, 11-5, 13-11; Semifinals: Oishik bt P.B. Abhinandh (TN) 11-4, 10-12, 11-7, 11-7; Adhikary bt M. R. Balamurugan (TN) 11-9, 7-11, 11-7, 11-13, 11-8.

Cadet girls (final): Sayani Panda (WB) bt Nandini Saha (WB) 11-4, 11-9, 11-6, 11-5; Semifinals: Panda bt Swetapadma Dalai (Odi) 11-6, 11-7, 11-1; Saha bt Sandika Bhattacharjee (WB) 12-10, 11-4, 7-11, 11-8.

Sub-junior boys (final): D. Vishwa (TN) bt Aadarsh Chetri (Del) 11-2, 12-10, 9-11, 8-11, 11-9, 11-8; Semifinals: Vishwa bt Payas Jain (Del) 11-9, 11-6, 14-12, 7-11, 10-12, 11-6; Chetri bt Preyesh Raj (TN) 5-11, 11-8, 9-11, 11-3, 11-7, 11-7.

Sub-junior girls (final): M. Anargya (Kar) bt B. Kavyasree (TN) 11-8, 8-11, 11-3, 11-13, 2-11, 11-8, 12-10; Semifinals: Kavyasree bt Tamanna Gulshan (Del) 8-11, 11-9, 14-12, 11-7, 10-12, 11-8; Anargya bt Lakshita Narang (Del) 11-2, 9-11, 11-4, 11-9, 11-4.