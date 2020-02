Nisus well prepped for a repeat

Nisus, who is in fine nick, may score an encore in the Bangalore Juvenile Million (1,400m), the chief event of the races to be held here on Friday (Feb. 14). False rails (width about 7.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. SOMANATHAPURA PLATE (1,600m), rated 00 to 20, 2-15 p.m.: 1. Country’s Spirit (1) Arvind Kumar 60, 2. Fierce Fighter (6) A.S. Peter 58.5, 3. Eco Friendly (4) M. Naveen 58, 4. Winx (7) Md. Akram 58, 5. Only Prince (3) Ankit Yadav 57, 6. Bazinga (5) Chetan G 56.5, 7. Noble Splendor (8) Ajay Kumar 54.5 and 8. Turf Prospector (2) Naveen Kumar 54.

1. TURF PROSPECTOR, 2. BAZINGA, 3. ECO FRIENDLY

2. CLASSIC STORY PLATE (Div. II), (1,100m), rated 15 to 35, 5-y-o &over, 2-45: 1. Girl With Pearl (7) R. Manish 60, 2. Soviet Union (1) Sai Kiran 58.5, 3. Premier Premises (10) R. Marshall 58, 4. Bold Runner (6) A. Ramu 57, 5. Perfect King (4) Arshad 56.5, 6. Flicka (5) Ashok Kumar 56, 7. Annalease (3) S. Hussain 55.5, 8. Santorini Secret (9) Chetan G 55.5, 9. Zehnaseeb (2) T.S. Jodha 55.5 and 10. Commandpost (8) Ajeet Kumar 53.5.

1. COMMANDPOST, 2. PERFECT KING, 3. ZEHNASEEB

3. DASHMESH STUD PLATE (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over, 3-15: 1. Benediction (8) I. Chisty 60, 2. Big Boon (1) B. Darshan 60, 3. Caballo Rapido (6) Shreyas 60, 4. Tokyo Rose (9) Trevor 59, 5. Birchwood (10) Kiran Rai 58, 6. Flat Out (5) Arshad 57.5, 7. Darahasini (3) Chetan G 57, 8. Simone (4) S. John 57, 9. Tarini (7) Saddam H 57, 10. Varcasva (12) Irvan 57, 11. Aceros (11) Srinath 56 and 12. Singhsaab (2) T.S. Jodha 56.

1. SIMONE, 2. ACEROS, 3. SINGHSAAB

4. GODOLPHIN BARB TROPHY (1,400m), rated 45 to 65, 3-45: 1. Ashwa Raftar (6) T.S. Jodha 60, 2. Piper Regina (7) Irvan 58, 3. Star Cracker (9) Sai Kiran 57.5, 4. Alpha (2) M. Prabhakaran 57, 5. Sahara (3) Nazerul 57, 6. Good Time Indeed (5) B. Harish 55.5, 7. Optimisticapproach (10) Kiran Rai 55.5, 8. Spirit Of London (1) Ajeet Kumar 55.5, 9. Ice Floe (11) David Allan 54.5, 10. Poseidon (8) Darshan 53.5 and 11. Whizzo (4) Vinod Shinde 53.5.

1. ICE FLOE, 2. POSEIDON, 3. SAHARA

5. BANGALORE JUVENILE MILLION (1,400m), 3-y-o only, (Terms), 4-15: 1. Al Buraaq (1) T.S. Jodha 55, 2. Cavallini (3) Suraj 55, 3. Griffin (6) Vaibhav 55, 4. Mountain Lion (4) Trevor 55, 5. Nisus (2) Sandesh 55 and 6. Sporting Memories (5) David Allan 55.

1. NISUS, 2. MOUNTAIN LION

6. DASHMESH STUD PLATE (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over, 4-45: 1. Secretsuperstar (10) M. Naveen 60, 2. Bold Move (11) Vaibhav 58.5, 3. Stari Grad (4) A. Vishwanath 57.5, 4. Harmonia (2) Arvind Kumar 57, 5. Lucky Isabella (1) Chetan G 57, 6. Stars In His Eyes (6) Saddam H 57, 7. Emidio (3) Naveen Kumar 56.5, 8. Areca Angel (9) B. Darshan 56, 9. Habanero (8) Tousif Khan 56, 10. Black Whizz (12) T.S. Jodha 55.5, 11. Capstone (5) Rayan 55 and 12. Tanoura (7) Darshan 55.

1. SECRETSUPERSTAR, 2. LUCKY ISABELLA, 3. BOLD MOVE

7. CLASSIC STORY PLATE (Div. I), (1,100m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 5-15: 1. Princess Pride (9) Arvind Kumar 60, 2. Gin Daisy (3) S. John 59.5, 3. Paradiso (6) T.S. Jodha 59, 4. Halfsies (7) D. Patel 58.5, 5. Revan Star (5) R. Pradeep 58, 6. Arrogance (4) S. Hussain 56.5, 7. Chula Vista (2) Ankit Yadav 56.5, 8. Naayaab (10) Arshad 56.5, 9. Tyto Alba (1) Ajeet Kumar 56.5, 10. Industrialist (11) P. Surya 55 and 11. Perfectgoldenera (8) Irvan 54.

1. GIN DAISY, 2. PARADISO, 3. PERFECTGOLDENERA

Day’s best: ICE FLOE

Double: NISUS — GIN DAISY

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.