Supriya strikes twice for Odisha Naval Tata Academy

Two goals by Supriya Kujur helped Odisha Naval Tata Hockey Academy, Bhubaneswar, beat RP DAV Senior Secondary School, Shahabad 2-0 in a Group K league match of the Charanjit Rai 28th Nehru under-17 girls hockey tournament at the Shivaji Stadium here on Wednesday.

The results (league):

Pool-I: Birsa Munda Vidyapitha, Rourkela (Amisha Ekka 4, Premsila Bage, Monica Tirkey) bt Raghunath Inter College, Meerut (Khushi Sharma, Aanya) 6-2.

Directorate General-NCC (Sakshi Rana 2, Khushi 2, Ritika, Manisha) bt Raghunath Inter College, Meerut (Mansi Yadav) 6-1.

Pool-J: Punjab Institute of Sports, Mohali 5 (Kamaldeep Kaur 3, Sania, Maskeenpreet Kaur) bt Tika Ram SSS, Sonipat 0.

MP Women’s HA, Gwalior 4 (Swati 2, Kajal Pundir 2) bt Punjab Institute of Sports, Mohali 1 (Kamaldeep Kaur).

Pool-K: Odisha Naval Tata HA, Bhubaneswar 2 (Supriya Kujur 2) bt RP DAV SSS, Shahabad 0.

Pool-L: Lallengvunga HS, Thenzawl (Mizoram) 4 (Zodirpuii 2, Lalrinpuii, Z Laldintluangi) bt SS Girls HS, Simdega 2 (Namuna Kumari, Nisha Minj).