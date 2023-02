Golden Neil wins Indian Air Force Trophy

February 19, 2023 08:21 pm | Updated 08:21 pm IST - Mumbai:

Trainer Narendra Lagad’s Golden Neil (Mustakim Alam up) claimed the Indian Air Force Trophy, the feature event of Sunday’s (Feb. 19) races.

The winner is owned by Mr. Laxmikumar Goculdas rep. B.S. & Services Pvt. Ltd.

1. DR. A.H. SAYED PLATE (Div. II): DEMETRIUS (Bhawani) 1, Lord Murphy (Zervan) 2, Mount Sinai (T.S. Jodha) 3 and Teispes (S. Amit) 4. 2, 1 and 1-1/4. 1m 11. 68s. ₹40 (w), 16, 21 and 23 (p). SHP: 60, FP: 120, Q: 109, Tanala: 1,083 and 766. Favourite: Dufy.

Owners: M/s. Joydeep Datta Gupta, Achuthan Siddharth, Sanjay K. Hiranandani & Subhag Singh. Trainer: Subhag Singh.

2. INDIAN AIR FORCE TROPHY: GOLDEN NEIL (Mustakim Alam) 1, Sandman (V. Bunde) 2, Sierra Dela Plata (Neeraj) 3 and Leto (S. Saqlain) 4. 16 (w), 10 and 39 (p). SHP: 193, FP: 1,177, Q: 233, Tanala: 555 and 88. Favourite: Golden Neil.

Owner: Mr. Laxmikumar Goculdas rep. B.S. & Services Pvt. Ltd. Trainer: Narendra Lagad.

3. AMATEUR RIDERS’ CLUB TROPHY: SNOWFALL (A. Sandesh) 1, Outlander (Haridas Gore) 2, Buckley (N.B. Kuldeep) 3 and Lit (D.A. Naik) 4. 3-1/2, 1 and Nose. 1m 10. 82s. ₹16 (w), 11, 19 and 38 (p). SHP: 72, FP: 103, Q: 102, Tanala: 914 and 627. Favourite: Snowfall.

Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawall rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd., Mr. Dinsha P. Shroff, Mr. Saleem Fazelbhoy, Mr. Mukul Sonawala, Mr. Karius Dadachanji & Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP. Trainer: Altaf Hussain.

Note: In this race Lord Vader (Bhawani up) jumped out awkwardly soon after the start and dislodged the rider. Bhawani escaped unhurt.

4. SONNY BRAR TROPHY: BRAVE BEAUTY (K. Nazil) 1, Jerusalem (R. Ajinkya) 2, Gangster (Haridas Gore) 3 and Whatsinaname (S. Saqlain) 4. 3/4, 1/2 and Nk. 2m 03. 89s. ₹37 (w), 24 and 15 (p). SHP: 38, FP: 250, Q: 62, Tanala: 574 and 453. Favourite: Alpine Star.

Owners: Mr. Deepak Suryavanshi, Mr. G. Shewakramani & Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: Hosidar Daji.

5. LT. COL. GOVIND SINGH (VRC) TROPHY: STAR GALLERY (A. Sandesh) 1, Axlrod (Zervan) 2, Winter Agenda (Srinath) 3 and Giant King (Parmar) 4. SNK, 1-3/4 and LNK. 1m 24. 72s. ₹37 (w), 16, 30 and 13 (p). SHP: 72, FP: 492, Q: 520, Tanala: 1,968 and 368. Favourite: Alexandros.

Owner: Mr. Anil V. Poduval. Trainer: S. Waheed.

6. SION F. NESSIM PLATE: SHE IS ON FIRE (Neeraj Rawal) 1, Walter (A. Sandesh) 2, Shadows (Peter) 3 and Freedom (Srinath) 4. 1-1/4, 3 and LNK. 1m 38. 27s. ₹63 (w), 16, 17 and 48 (p). SHP: 37, FP: 132, Q: 195, Tanala: 1,954 and 985. Favourite: Walter.

Owners: M/s. Parag C. Mengale & Amit Vilas Malvadkar. Trainer: Nirad Karanjawalla.

7. DR. A.H. SAYED PLATE (Div. I): FANCY NANCY (Haridas Gore) 1, Sussing (S. Amit) 2, Tarzan (Bhawani) 3 and Bomber (Ajinkya) 4. 1, 1-1/2 and 2-1/4. 1m 11. 54s. ₹153 (w), 34, 20 and 27 (p). SHP: 58, FP: 2,291, Q: 1,409, Tanala: 7,232 and 3,099. Favourite: Perfect Win.

Owners: Mr. Homi Mehta, Mrs. Homi Mehta, Mr. Jehangir Mehta, Mrs. Liane Luthria & Mr. Milan Luthria. Trainer: Imtiaz A. Sait.

Jackpot: 70%: ₹25,138 (7 tkts.), 30%: 483 (156 tkts.).

Treble: 1,008 (32 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 70,959 (c/f), 30%: 760 (40 tkts.).