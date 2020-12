Mathana pips Ahamed in thriller

In top gear: Mathana won Race-4 of Pro-Stock 165cc class.

CHENNAI

13 December 2020 21:45 IST

Jagan holds off Rajiv; hat-trick for Anish

Mathana Kumar (Eneos Honda Erula Racing) registered a thrilling win, edging out K.Y. Ahamed, in Race-4 of the Pro-Stock 165cc class in the first round of the MRF MMSC FMSCI National racing championships on Sunday.

The results (provisional, six laps): Pro-Stock 301-400cc (Race-3): 1. Anish Damodar Shetty (Race Concepts) (11m 49.500s); 2. K.Y. Ahamed (TVS Racing) (11:52.301); 3. Deepak Ravikumar (TVS Racing) (11:56.906); Race-4: 1. Anish Damodar Shetty (11:49.216); 2. Karthik Mateti (Gusto Racing) (11:50.506); 3. Jagan Kumar (TVS Racing) (11:51.769).

Pro-Stock 165cc (Race-3): 1. Jagan Kumar (TVS Racing) (12:14.321); 2. Rajiv Sethu (Eneos Honda Erula Racing) (12:14.441); 3. S. Mathana Kumar (Eneos Honda Erula Racing) (12:14.779); Race-4: 1. Mathana Kumar (12:16.066); 2. K.Y. Ahamed (TVS Racing) (12:17.021); 3. Jagan Kumar (12:17.809).

Advertising

Advertising

Novice (Stock 165cc, Race-3): 1. Mohan Babu (Pvt, Chennai) (13:08.111); 2. Ullas Santrupt (RACR Castrol Power Racing) (13:08.479); 3. Allwin Xavier (Rockstar Racing) (13:08.645); Race-4: 1. Ullas Santrupt (13:07.914); 2. Allwin Xavier (13:08.051); 3. Nithin S (Sparks Racing) (13:09.919).

TVS One-Make Championship (Open, Race-4): 1. Abhishek Vasudev (Bengaluru) (11:46.358); 2. Anand R (Chennai) (11:48.296); 3. Anup Kumar (Coimbatore) (11:55.832); Novice (Race-3): 1. Navneeth Kumar (Puducherry) (13:26.494); 2. Mohd Yusuf (Coimbatore) (13:34.914); 3. Jayant G Prathipati (Hyderabad) (13:36.337); Race-4: 1. Navneeth Kumar (13:20.496); 2. Mohan Babu (Chennai) (13:23.784); 3. Prathipati (13:24.213).

Idemitsu Honda India Talent Cup: Open (NSF 250R, Race-2): 1. Sarthak Chavan (Pune) (11:11.204); 2. Kavin Quintal (Chennai) (11:11.309); 3. Varoon Sadasivam (Chennai) (11:18.939); Novice (CBR 150, Race-2): 1. Shyam Sundar (Chennai) (13:34.672); 2. Johann Emmanuel (Chennai) (13:49.319); 3. Rakshit S. Dave (Chennai) (13:49.637).