Hemanth Muddappa dominates motorcycle drag racing championship

Hemanth Muddappa (Mantra Racing, Bengaluru) dominated the MMSC-FMSCI National motorcycle drag racing championship as he clinched the title for the third year in a row with a grand double.

He also equalled the course record at the MMRT here last weekend.

The results (all 4-stroke, unless mentioned):

Unrestricted Supersport: Round-3: 1. Hemanth Muddappa (Mantra Racing, Bengaluru) (08.070secs); 2. Zubair Ali Jung (Bengaluru) (08.315); 3. Harish Naik (Bengaluru) (08.676). Round-4: 1. Hemanth (07.976, equals course record); 2. Hafizulla Khan (Bengaluru) (08.411); 3. Naik (08.554). National champion: Hemant (100 points).

361-550cc Supersport Indian: Round-3: 1. Aiyaz (Bengaluru) (12.503); 2. Attaulla Baig (Bengaluru) (12.522); 3. Anandhu (12.583). Round-4: 1. Aiyaz (12.230); 2. Baig (12.337); 3. Anandhu (12.443). National champion: Aiyaz (90 points).

226-360cc Supersport Indian: Round-3: 1. A.S. Alexander (Chennai) (13.123); 2. Bharath (Chennai) (13.192); 3. Ashish Rungta (Chennai) (13.413). Round-4: 1. Shankar Guru (Bengaluru) (12.896); 2. Ashish (12.986); 3. Alexander (13.009). National champion: Yogeshwaran (Chennai) (67 points).

166-225cc Supersport Indian: Round-3: 1. N. Deepak (Chennai) (13.655); 2. Aiyaz (Bengaluru) (14.194); 3. S. Ahamed Vasin (Chennai) (14.883). Round-4: Deepak (13.366); 2. Venu (Bengaluru) (13.835); 3. Mohammed Imran (Bengaluru) (14.251). National champion: N. Deepak (83 points).

Up to 165cc Supersport Indian: Round-3: 1. Sooriya (Chennai) (14.352); 2. Anand R (Chennai) (14.468); 3. Bharath (Chennai) (14.501). Round-4: 1. Anand (14.373); 2. P.M. Sooriya (14.472); 3. Bharath (14.586). National champion: Sooriya (68 points).

Girls (up to 165cc): Round-3: Nivetha Jessica (Speed Up Racing, Chennai) (16.075); 2. Czimkhy (Kerala) (16.438); 3. Ann Jennifer (Chennai) (16.450). Round-4: 1. Nivetha Jessica (15.954); 2. Soundari Ananth Raj (Speed Up Racing, Chennai) (16.328); 3. Ann (16.387). National champion: Nivetha (93 points).

2-Stroke (up to 130cc Supersport): Round-3: 1. Mohammed Rafiq (Bengaluru) (13.183); 2. Hussain Khan (Mumbai) (13.376); 3. Syed Nayeem (Bengaluru) (13.549). Round-4: 1. Rafiq (12.990); 2. Hussain (13.499); 3. R. Madhan Kumar (Chennai) (13:590). National champion: Rafiq (100 points).

2-Stroke (131-165cc Supersport): Round-3: 1. Aiyaz (Bengaluru) (13.042); 2. K. Mohan (Chennai) (13.055); 3. Mohammed Rafiq (Bengaluru) (13.059). Round-4: 1. Rafiq (12.356); 2. Salman Khan (Bengaluru) (12.815); 3. Syed Nayeem (Bengaluru) (12.918). National champion: Rafiq (90 points).