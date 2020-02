Knight In Armour for main event

Knight In Armour runs with a good chance in the first division of the Air Force Cup (1,400m), the feature event of the races to be held here on Friday (Feb. 14).

1. NAVY CUP (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-00 p.m.: 1. Beethovan (5) Yash 56, 2. Fine Teak (1) Umesh 56, 3. Fires Of Winter (2) Gaddam 56, 4. Flash Star (4) B. Nikhil 56, 5. Supreme Excelsior (6) Nakhat Singh 56 and 6. Carnoustie (3) Neeraj 54.5.

1. CARNOUSTIE, 2. FINE TEAK

2. POLICE CUP (1,600m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Amaterasu (5) P. Ajeeth Kumar 60, 2. Lady Blazer (7) Azfar Syeed 59.5, 3. Royal Commander (4) Nakhat Singh 58.5, 4. Wise Don (1) Neeraj 58, 5. Sifan (8) Umesh 57, 6. Torbert (2) Yash 57, 7. Benin Bronze (3) Janardhan P 53.5 and 8. Moonlight Night (6) Jagadeesh 53.5.

1. TORBERT, 2. WISE DON, 3. ROYAL COMMANDER

3. ARMY CUP (Div. II), (1,000m), rated 40 to 65 (No whip), 3-00: 1. Rush More (1) Iltaf Hussain 60, 2. Welcome Baby (8) Kamigallu 59.5, 3. Lord Ascot (6) Nakhat Singh 58.5, 4. Oberon (2) Ashhad Asbar 58, 5. Song Of Glory (7) Yash 57, 6. Country's Grace (3) Indrajeet Kumar 55.5, 7. Striking Distance (5) Umesh 55.5, 8. Oxygen (4) Azfar Syeed 55 and 9. Eyes Of Falcon (9) Anthony Raj 54.

1. OBERON, 2. STRIKING DISTANCE, 3. LORD ASCOT

4. ARMY CUP (Div. I), (1,000m), rated 40 to 65 (No whip), 3-30: 1. Glorious Land (5) A.M. Alam 60, 2. Lady Elise (9) Md. Asif Khan 60, 3. Royal Protocal (7) Neeraj 59, 4. Eden Rock (4) B. Nikhil 58, 5. Fiat Justitia (2) Umesh 57, 6. Lord Of Kings (6) Nakhat Singh 57, 7. Perfect Princess (3) Anthony Raj 56.5, 8. Queen Of Venice (8) Gaddam 55.5 and 9. El Politico (1) Mukesh Kumar 54.5.

1. EL POLITICO, 2. QUEEN OF VENICE, 3. FIAT JUSTITIA

5. AIR FORCE CUP (Div. II), (1,400m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Cotton Hall (4) B. Nikhil 60, 2. Catelyn (2) P. Ajeeth Kumar 57.5, 3. Magnetism (9) Umesh 57.5, 4. Cher Amie (6) Nakhat Singh 57, 5. Rum Runner (1) Anthony Raj 57, 6. Star Elegant (3) Neeraj 57, 7. Bring It On (7) Ashhad Asbar 56.5, 8. Queen Of Clubs (5) Jagadeesh 54 and 9. Queens Hall (8) Yash 53.5.

1. STAR ELEGANT, 2. MAGNETISM, 3. CHER AMIE

6. AIR FORCE CUP (Div. I), (1,400m), rated 60 to 85, 4-30: 1. Semele (9) Nakhat Singh 61, 2. Star Twist (7) Neeraj 60, 3. Rutbedaar (2) Azfar Syeed 59, 4. Chennai Chakram (4) P. Ajeeth Kumar 58, 5. Drei Bruder (3) Farhan 57.5, 6. Excellent Phoenix (8) Ashhad Asbar 56.5, 7. Knight In Armour (6) Umesh 55.5, 8. Texas Rose (5) Anthony Raj 55.5 and 9. Octavian (1) Yash 55.

1. KNIGHT IN ARMOUR, 2. OCTAVIAN, 3. SEMELE

7. O. T. A CUP (1,200m), maiden 4-y-o only rated 20 to 45, 5-00: 1. Kings Pride (5) Kamigallu 60, 2. Free Flow (7) Umesh 59.5, 3. Erinvale (10) Mukesh Kumar 59, 4. Rhiannon (3) Azfar Syeed 58.5, 5. Queen Of Gibraltar (12) Rajendra Singh 57.5, 6. Three Of A Kind (6) Yash 57.5, 7. Medovik (11) Md. Asif Khan 57, 8. Dance Of Waves (1) Zulquar 56.5, 9. Queen Justitia (8) P. Ajeeth Kumar 56.5, 10. Sabihaa (9) B. Nikhil 56.5, 11. Love Supreme (2) Shahar Babu 56 and 12. Crimson Lane (4) Gaddam 55.5.

1. ERINVALE, 2. RHIANNON, 3. THREE OF A KIND

8. PONDICHERRY PLATE (1,400m), rated 0 to 25, 5-30: 1. Amazing Kitten (4) Md. Asif Khan 60, 2. Chanakya (7) Umesh 60, 3. Glorious Wind (5) Md. Hesnain 60, 4. Merrywin (9) Shahar Babu 59.5, 5. Oliver Twist (1) Gaddam 58.5, 6. Naattamai (2) B. Nikhil 58, 7. Tencendur (10) A.M. Alam 58, 8. Thousand Fence (6) Ashhad Asbar 56.5, 9. Be My Star (11) Anthony Raj 56, 10. Nice To See You (8) Yash 53.5, 11. Ooty Apple (3) Janardhan P 52 and 12. Nice Breeze (12) Jagadeesh 51.

1. NICE TO SEE YOU, 2. GLORIOUS WIND, 3. CHANAKYA

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.