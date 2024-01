Sanjana rewrites her record; Tamil Nadu second in medals table

January 30, 2024 02:28 am | Updated 02:28 am IST - CHENNAI

Weightlifter A. Sanjana of Haryana was the toast of the sixth Khelo India Youth Games here on Monday as she broke her own National record in snatch, clean and jerk and total in the girls’ 76Kg category. She had created the record at the Asian Youth and junior championships in Greater Noida in August last year.

Maharashtra continues to lead the medals tally with 37 gold, 32 silver, 40 bronze medals while Tamil Nadu is in second position with 29 gold, 18 silver and 30 bronze medals.

The results:

Swimming:

Boys: 4x100m medley: 1. Maharashtra 3:56.99; 2. Karnataka; 3. TN; 100m freestyle: 1. Rishabh Anupam Das (Mah) 52.06; 2. Tirthank Pegu (Asm); Lucky Ali Khan (Raj); 100m butterfly: 1. Jananjoy Jyoti Hazarika (Asm) 55.56s; 2. Salil Prashant Bhagwat (Mah); 3. Heer Sunil Pitroda (Guj); 400m freestyle: 1. Yug Chelani (Raj) 4:05.23s; 2. Gotteti Sampath Kumar Yadav (AP); 3. Ronak Nitin Sawant (Mah); 50m backstroke: 1. Rishabh Anupam Das (Mah) 26.49s; 2. Akash Mani (Kar); 3. Nithik Nathela (TN).

Girls: 100m freestyle: 1. S. Rujula (Kar) 59.27s; 2. Saleh Dhansura (Mah); 3. Jahnabi Kashyap (Asm); 50m backstroke: 1. Rujuta Prasad Rajadnya (Mah) 31.04s; 2. Aarushi Agarwal (Kar); 3. Deeksha Sivakumar (TN); 400m medley: 1. Thanya Shadakshari (Kar) 5:10.24s; 2. Sreenithi Natesan (TN); 3. Raghvi Ramanujam (Mah).

Weightlifting:

Girls: 76Kg: 1. A. Sanjana (Har) snatch (90) (OR: 86Kg); clean & jerk (116) (OR: 113Kg); 206Kg (OR: 198Kg); 2. Greshna Thorat (Mah); 3. M. A. Hasinashrin (TN); 71Kg: 1. Chelsi (Del); 2. Manju (Har); 3. J. Devisri (AP).

Men: 96Kg: 1. Parv Chaudhary (UP) 160Kg; 2. A. Arunesh Babu (AP); 3. Aditya (Har).

Tennis: Girls: Singles: 1. Wani Sayali (Mah); 2. Soha Nandini (WB); 3. Vartikar Pritha (Mah); Doubles: 1. Vartikar Pritha & Wani Sayali (Mah); 2. Kotecha Tan & Mirchandani Subhankrita (WB); 3. Syndrela Das & Subhankrita (WB).

Shooting: Skeet: Boys: 1. Gurfateh Singh Sandhu (Pun); 2. Zorawar Singh Bedi (Pun); 3. Harazeez Singh Atwal (Pun); Girls: Devyani Rathore (Raj); 2. Yashasvi Rathore (Raj); 3. Venkat Lakshmi Lakku (Tri).

Wrestling: Boys: freestyle: 51Kg: 1. Soham Sunil Kumbhar (Mah); 2. Anuj Yadav (UP); 3. Abhishek (Har) & Chirag Dahiya (Del); 65Kg: 1. Sagar (Del); 2. Tanishq Pravin Kadam (Mah); 3. Harsh (UP) & Mohit Kumar (Del); Greco Roman: 71Kg: 1. Sahil (Chd); 2. Sohamraj Jagannath More (Mah); 3. Sunil Kumar (Del) & Mahesh Rathore (MP); 80Kg: 1. Abhay (Har); 2., Anuj Dahiya (Har); 3. Sunny Baisla (UP) & Akarsh Mishra (Uttr).

Girls: 49Kg: 1. Naina (Har); 2. Kanak (Del); 3. Ritika (Har) & Nandani Verma (MP); 69Kg: 1. Tanu Sharma (Har); 2. Manisha (Har); 3. Palak Yadav (Raj) & Trupti Narayan Bhavar (Mah).

Football: Boys: Semifinal: Punjab 1 (Dharamvir Singh) bt Odisha 0.