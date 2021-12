Kesariya Balam wins chief event

Hyderabad:

20 December 2021 19:52 IST

Trainer R.H. Sequeira’s Kesariya Balam, ridden by Akshay Kumar, won the Prince Of Berar Trophy, the feature event of Monday’s (Dec.20) races.

The winner is owned by Mr. Ravindra Reddy Male.

1. VIKARABAD PLATE (1,400m), Maiden (Terms), 2-y-o only (Cat. II) -- 1.15: ESSENTIAL (Mukesh Kumar) 1, Midsummer Star (C.S. Jodha) 2, London Bell (Nakhat Singh) 3 and Survivor (P.S. Chouhan) 4. Not run: Candy Girl. 1/2, 1-1/2 and 2. 1m 29. 21s. ₹26 (w), 10, 13 and 14 (p). SHP: 38, THP: 34, SHW: 18 and 12, FP: 112, Q: 71, Tanala: 576. Favourite: Pleroma.

Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. by Villoo Poonawalla Racing & Breeding Private Limited and Mr. Saleem Fazelbhoy. Trainer: Laxman Singh.

2. STARRY SCENE PLATE (Div. I) (1,400m), Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): GREGOR CLEGANE (Aneel) 1, Grand Duke (R.S. Jodha) 2, Sea Wolf (Gaurav Singh) 3 and Despang (P.S. Chouhan) 4. 1/2, Nk and Nk. 1m 28.01s. ₹71 (w), 16, 49 and 34 (p). SHP: 212, THP: 69, SHW: 29 and 81, FP: 3,221, Q: 1,377, Tanala: 12,091. Favourite: Quality Warrior.

Owner: Mr. T. Amarender Reddy. Trainer: S. Sreekant.

3. STARRY SCENE PLATE (Div. II) (1,400m) Maiden, 3-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): BEAUTY FLAME (Gaurav Singh) 1, Pacific Command (Akshay Kumar) 2, Sally (A.A. Vikrant) 3 and Special Effort (P.S. Chouhan) 4. 1-1/2, 1/2 and 2. 1m 27. 91s. ₹54 (w), 13, 12 and 15 (p). SHP: 38, THP: 46, SHW: 37 and 10, FP: 188, Q: 44, Tanala: 940. Favourite: Pacifc Command.

Owner: Mr. Md. Kashif Khan. Trainer: N. Ravinder Singh.

4. DR. S.R. CAPTAIN MEMORIAL CUP (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II): IN CONTENTION (C.S. Jodha) 1, Galwan (P.S. Chouhan) 2, Moringa (Surya Prakash) 3 and Crazy Horse (Suraj Narredu) 4. 2-1/4, 1-1/4 and Nk. 1m 40. 65s. ₹21 (w), 10, 27 and 32 (p). SHP: 84, THP: 66, SHW: 24 and 33, FP: 173, Q: 130, Tanala: 1,497. Favourite: In Contention.

Owners: Mr. P.J. Vazifdar, Mr. Firoze A. Vakil, Mr. M. Rishad, Mr. Prem Vazirani & Miss Soonu J. Davar. Trainer: S.K. Sunderji.

5. CYNDY PLATE (2,000m), rated 20 to 45 (Cat. III): PHILANTHROPIST (C.S. Jodha) 1, Queen Blossom (Rupal Singh) 2, Bold Bidding (Akshay Kumar) 3 and Lightning Fairy (Ajeeth Kumar) 4. Nose, 2-1/2 and 1/2. 2m 7.65s. ₹19 (w), 14, 44 and 15 (p). SHP: 156, THP: 57, SHW: 20 and 33, FP: 419, Q: 349, Tanala: 1,887. Favourite: Philanthropist.

Owners: Mr. Cyrus S. Poonawalla, Mr. Adar C. Poonawalla & Mrs. Natasha A. Poonawalla rep. Villoo Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. Trainer: S.K. Sunderji.

6. PRINCE OF BERAR TROPHY (1,800m), rated 60 to 85 (Cat. II): KESARIYA BALAM (Akshay Kumar) 1, Scramjet (Suraj Narredu) 2, Summer Night (C.S. Jodha) 3 and Ashwa Yashobali (B.R. Kumar) 4. 3-3/4, Hd and 1-1/2. 1m 52. 44s. ₹31 (w), 16, 14 and 11 (p). SHP: 31, THP: 54, SHW: 17 and 18, FP: 115, Q: 56, Tanala: 194. Favourite: Summer Night.

Owner: Mr. Ravinder Reddy Male. Trainer : R.H. Sequeira.

7. CHAITANYA RATHAM PLATE (1,200m), rated upto 25 (Cat. III): EXOTIC DANCER (A.A. Vikrant) 1, Miss Little Angel (Koushik) 2, Turning Wheel (Abhay Singh) 3 and Jo Malone (Aneel) 4. 1/2, 1-1/2 and 1-1/2. 1m 14. 93s. ₹47 (w), 13, 18 and 11 (p). SHP: 38, THP: 73, SHW: 43 and 19, FP: 237, Q: 117, Tanala: 577. Favourite: Summer Night.

Owner: Mr. Prakash Babu, Mr. G. Raghunandan Chary & Mr. Suresh Chintamaneni. Trainer: D. Netto.

Jackpot: 70%: ₹17,666 (25 tkts.), 30%: 941 (201 tkts.); Treble (i): 4,873 (9 tkts.); (ii): 526 (134 tkts.). Mini Jackpot (i): 9,455 (4 tkts.); (ii): 1,175 (104 tkts.).