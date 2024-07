Kenaf for first division of Osman Sagar Cup

Kenaf, from trainer L. D’Silva’s yard, who placed second in her last start, is expected to redeem herself in the upper division of the Osman Sagar Cup, the chief event on Monday (July 22) the opening day of the Hyderabad Monsoon races. There will be no false rails.

1. CON AMORE PLATE (Div. I) (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 12.45 p.m.: 1. Amigo (4) Mohit Singh 56, 2. Anemoi (12) Neeraj 56, 3. Blazing Saddle (2) P. Sai Kumar 56, 4. Desert Hero (11) Kuldeep Singh (Sr) 56, 5. Nonpariel (9) A.A. Vikrant 56, 6. Rolls Royce (5) R.S. Jodha 56, 7. Sargent (1) Mukesh Kumar 56, 8. Anahita (3) G. Naresh 54.5, 9. Brilliant Blue (7) P. Trevor 54.5, 10. Cutie Pie (10) Rafique Sk. 54.5, 11. Linda (6) Ashad Asbar 54.5 and 12. Star Of Night (8) Sandesh 54.5.

1. STAR OF NIGHT, 2, ANEMOI, 3. BRILLIANT BLUE

2. CON AMORE PLATE (Div. II) (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.15: 1. Aashritha Pet (7) P. Sai Kumar 56, 2. Bellingham (4) Akshay Kumar 56, 3. Country’s Fire (1) Mukesh Kumar 56, 4. Espionage (3) Kuldeep Singh (Sr) 56, 5. Gatiman (12) Mohit Singh 56, 6. Talking Stick (6) Santosh Raj 56, 7. Uchhaihshravas (5) G. Naresh 56, 8. Always Special (8) Ashad Asbar 54.5, 9. Clarity (10) P. Trevor 54.5, 10. Genie (11) R.S. Jodha 54.5, 11. Jungle Girl (2) Arjun 54.5 and 12. Skyward (9) B.R. Kumar 54.5.

1. BELLINGHAM, 2. CLARITY, 3. GATIMAN

3. SCARLET PRINCE PLATE (1,400m), 3-y-o an upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.45: 1. Pinatubo (16) Surya Prakash 60, 2. Warwick (2) Ashad Asbar 60, 3. Ampere’s Touch (5) Neeraj 59, 4. Quality Warrior (12) Mukesh Kumar 59, 5. Dapper Look (15) Akshay Kumar 58.5, 6. Oliver’s Mount (6) Afroz Khan 58.5, 7. Duke Of Tuscany (1) P. Trevor 58, 8. Star Forever (3) P. Sai Kumar 58, 9. Queen Empress (4) B.R. Kumar 57.5, 10. Crown Witness (7) Santosh Raj 57, 11. Sucker Punch (14) G. Naresh 56.5, 12. Exclusive Spark (9) Mohit Singh 55.5, 13. See My Attitude (13) P. Ajeeth Kumar 52, 14. Wandring Warrior (10) Rafique Sk. 51, 15. London Bell (8) Md. Ekram Alam 50.5 and 16. Tortilla Chip (11) Ajay Kumar 50.

1. DUKE OF TUSCANY, 2. DAPPER LOOK, 3. AMPERE’S TOUCH

4. ADILABAD PLATE (1,100m), 3-y-o and upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 2.15: 1. Dali’s Destiny (8) Ajay Kumar 62, 2. Calista Girl (9) Shivansh 61.5, 3. Deccan Spirit (11) Mohit Singh 59.5, 4. Fatuma (7) Rafique Sk. 59, 5. Born Brave (3) Akshay Kumar 58.5, 6. Calistoga (1) Afroz Khan 58.5, 7. Imperia (6) Deepak Singh 57.5, 8. Golden Inzio (5) Kuldeep Singh (Sr) 55, 9. Noble Heart (4) Likith Appu 54.5, 10. That’s My Love (10) Abhay Singh 53.5, 11. Eminecy (2) Md. Ekram Alam 53, 12. Lights On (15) R.S. Jodha 53, 13. Rochelle (13) P. Sai Kumar 53, 14. Black Power (16) Md. Ismail 52.5, 15. Dali’s Champion (12) Surya Prakash 51.5 and 16. Battle On (14) Santosh Raj 50.

1. DECCAN SPIRIT, 2. CALISTOGA, 3. BORN BRAVE

5. P.M. BOKAWALLA MEMORIAL CUP (Div. II) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. III), 2.50: 1. Ragnarok (8) Kuldeep Singh (Sr) 62.5, 2. Briar Ridge (13) A.A. Vikrant 62, 3. Reigning Beauty (9) Mukesh Kumar 61, 4. D Yes Boss (1) P. Ajeeth Kumar 59.5, 5. Amyra (15) M. Mark 58.5, 6. Blazing Gun (2) Mohit Singh 57.5, 7. Wind Sprite (7) B.R. Kumar 56.5, 8. Detective (6) Arjun 55.5, 9. Splendour On Grass (4) Ajay Kumar 55.5, 10. Worcester (16) Afroz Khan 55, 11. Knotty Senorita (5) Ashad Asbar 54, 12. Miracle Mary (10) Sandesh 54, 13. Classical Music (12) Kuldeep Singh (Jr) 53.5, 14. Encore (3) Md. Ekram Alam 53.5, 15. Hoping Star (11) G. Naresh 53 and 16. Kalki (14) Abhay Singh 50.

1. KALKI, 2. MIRACLE MARY, 3. BLAZING GUN

6. OSMAN SAGAR CUP (Div. II) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 60 to 85 (Cat. II), 3.20: 1. Kingston (5) Md. Ekram Alam 60, 2. Shadow Of The Moon (4) Mukesh Kumar 60, 3. High Command (6) Kuldeep Singh (Jr) 59.5, 4. Last Wish (3) Ashad Asbar 57, 5. High Reward (8) R.S. Jodha 56.5, 6. Miss Little Angel (1) Ajay Kumar 54.5, 7. Enabling (7) Arjun 53.5, 8. N R I Superpower (2) Abhay Singh 53, 9. Sun Dancer (9) Afroz Khan 52.5 and 10. Alexina (10) Santosh Raj 52.

1. MISS LITTLE ANGEL, 2. HIGH COMMAND, 3. LAST WISH

7. OSMAN SAGAR CUP (Div. I) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 60 to 85 (Cat. II), 3.50: 1. Best Buddy (6) Md. Ekram Alam 60, 2. Painted Apache (2) Ashad Asbar 59, 3. Thanks (3) Shivansh 58.5, 4. Great Guns (8) P. Sai Kumar 57, 5. Anzio (7) P. Trevor 56.5, 6. Lucky Zone (4) Surya Prakash 53.5, 7. Kenaf (1) Afroz Khan 53, 8. Miss Marvellous (10) Abhay Singh 52, 9. Maverick (5) Likith Appu 50.5 and 10. Miss Maya (9) Akshay Kumar 50.5.

1. KENAF, 2. ANZIO, 3. GREAT GUNS

8. P.M. BOKDAWALLA MEMORIAL CUP (Div. I) (1,200m), 3-y-o and upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 4.20: 1. Malibu (1) M. Mark 62, 2. Mark My Day (10) R.S. Jodha 62, 3. Proud Mary (12) Deepak Singh 61.5, 4. Adbhut (11) Mukesh Kumar 59.5, 5. Midsummer Star (5) P. Sai Kumar 59.5, 59.5, 6. Magnum (7) Afroz Khan 58, 7. Red Snaper (8) Abhay Singh 56.5, 8. Burgundy Black (2) Surya Prakash 54.5, 9. Exclusive Luck (6) Md. Ismail 54.5, 10. Just Incredible (3) Rafique Sk. 54.5, 11. Nucleus (15) Mohit Singh 54, 12. Sangreal (16) Santosh Raj 54, 13. Wallop And Gallop (13) P. Ajeeth Kumar 54, 14. Divine Prophecy (9) Sandesh 53, 15. Fara (14) G. Naresh 53 and 16. Pontefract (4) Md. Ekram Alam 53.

1. DIVINE PROPHECY, 2. MIDSUMMER STAR, 3. PROUD MARY

9. TENACITY PLATE (1,200m), 4-y-o and upward, rated upto 25 (Cat. III), 4.50: 1. Catchme If You Can (1) Mohit Singh 60, 2. Exeter (13) Ashad Asbar 60, 3. American Flame (14) Akshay Kumar 59.5, 4. Muaser (15) P. Ajeeth Kumar 59.5, 5. Pancho (2) Shivansh 59.5, 6. Planet Super (16) Kuldeep Singh (Sr) 59.5, 7. Soorya Vahan (8) Ajay Kumar 59, 8. Setastar (9) M. Mark 57.5, 9. Bien Pensant (3) Surya Prakash 57, 10. If You Like It (12) B.R. Kumar 56.5, 11. Stoli (7) Md. Ekram Alam 56.5, 12. Blue Label (11) R.S. Jodha 56, 13. Reining Queen (4) G. Naresh 55.5, 14. Pair Of Wings (10) Abhay Singh 54.5, 15. Politics (6) Md. Ismail 53 and16. Nav Lakhaa (5) Kuldeep Singh (Jr) 52.5.

1. AMERICAN FLAME, 2. MUASER, 3. EXETER

Day’s Best: KALKI

Jackpot: (i) 1, 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9.

Mini Jackpot: (i) 3, 4, 5 & 6. (ii) 6, 7, 8 & 9.

Treble: (i) 2, 3 & 4, (ii) 4, 5 & 6, (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

