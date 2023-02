Soha Sadiq ousts Ilaria Sposetti

February 14, 2023 08:32 pm | Updated 08:36 pm IST - JHAJJAR

Soha Sadiq defeated Ilaria Sposetti of Italy 4-6, 6-2, 6-2 in the first round of the $15,000 ITF women’s tennis tournament at the Joygaon Academy on Tuesday.

In the only other singles match of the main draw, Akanksha Nitture outplayed Sahira Singh for the loss of one game.

Akanksha, however, lost the doubles pre-quarterfinals with Humera Baharmus 9-11 in the super tie-break to Sandeepti Rao and Bela Tamhankar.

The results:

Singles (first round): Soha Sadiq bt Ilaria Sposetti (Ita) 4-6, 6-2, 6-2; Akanksha Nitture bt Sahira Singh 6-0, 6-1.

Doubles (pre-quarterfinals): Diana Marcinkevica (Lat) & Fanny Ostlund (Swe) bt Julia Keranovic & Julia Lovqvist (Swe) 6-0, 7-6(5); Sandeepti Singh Rao & Bela Tamhankar bt Humera Baharmus & Akanksha NItture 7-5, 3-6, [11-9]; Sai Samhitha & Soha Sadiq bt Pooja Ingale & Ishwari Matere 6-4, 6-4; Celine Simunyu (Irl) & Viktoria Veleva (Bul) bt Elena Giessler (Ger) & Milana Maslenkova (Uzb) 6-3, 7-6(2); Yubrani Banerjee & Jagmeet Kaur bt Kashish Bhatia & Anjali Rathi 5-7, 6-1, [10-6]; Sharmada Balu & Marie Mettraux (Sui) bt Shachf Lieberman (Isr) & Ilaria Sposetti (Ita) 6-4, 6-3; Alexandra Iordache (Rou) & Sevil Yuldasheva (Uzb) bt Abhaya Vemuri & Apurva Vemuri 6-2, 6-4; Vaidehi Chaudhari & Zeel Desai bt Divya Jyoti & Laalitya Kalluri 6-0, 6-0.

Qualifying singles (third and final round): Sandeepti Singh Rao bt Paavanii Paathak 6-0, 6-3; Julia Lovqvist (Swe) bt Elena Giessler (Ger) 6-1, 6-0; Vanshika Choudhary bt Abhaya Vemuri 1-6, 7-6(7), [11-9]; Kashish Bhatia bt Nidhitra Rajmohan 6-1, 6-0; Jagmeet Kaur bt Janani Ramesh 6-2, 6-2; Anjali Rathi bt Kavya Khirwar 6-2, 6-2; Arthi Muniyan bt Julia Keranovic (Swe) 6-2, 6-0; Priyanshi Bhandari bt Mihika Yadav 0-6, 6-2, [10-8].