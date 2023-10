It’s West Brook vs. Touch Of Grey in the Jayachamaraja Wadiyar Golf Club Mysore 2000 Guineas

October 06, 2023 12:30 am | Updated 12:30 am IST - MYSURU:

West Brook and Touch Of Grey may fight out the finish of the Jayachamaraja Wadiyar Golf Club Mysore 2000 Guineas (1,600m), the chief event of the races to be held here on Friday (Oct. 6). There will be no false rails.

1. SECUNDERABAD PLATE (1,100m), rated 20 to 45, 2-00 p.m.: 1. Victoriano (12) Inayat 61, 2. Twilight Fame (6) Kiran Rai 60, 3. Meraki (8) Antony 59.5, 4. Milos (3) Angad 59.5, 5. Maybury (1) Madhu Sudhan 59, 6. Coorg General (7) B. Dharshan 57, 7. Nishk (10) M. Rajesh K 54.5, 8. Blooming Lily (4) A.K. Aniket 53.5, 9. Rich Strike (2) A. Merchant 53.5, 10. Shooting Venus (9) Arshad 53, 11. Square Cut (5) Brijesh K 52 and 12. Valkyrie (11) Faiz 52.

1. VICTORIANO, 2. TWILIGHT FAME, 3. MERAKI

2. JUSTICE P.MEDAPA MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,600m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Armory (7) Kiran Rai 60, 2. Vijaya Sarathi (5) Md. Mushraf 58, 3. My Visionary (3) Darshan 57.5, 4. Tigerking (8) P. Siddaraju 57.5, 5. Avicena (4) Antony 57, 6. Kesari Queen (11) Samundra S 57, 7. Thewhisperquietly (6) A. Ramu 56.5, 8. Vardaan (9) S. Saqlain 56.5, 9. Great Hope (12) L.A. Rozario 55.5, 10. Vandan (10) J. Paswan 55.5, 11. Squanto (1) Anagd 54 and 12. Deemed To Fire (2) M. Rajesh K 53.5.

1. AVICENA, 2. ARMORY, 3. TIGERKING

3. MAJ. SARDAR L. MAHADEVAIAH MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 3-00: 1. Golden Time (9) Koshi K 60, 2. Moonlight Queen (4) P. Siddaraju 60, 3. Super Ruffian (1) Inayat 57.5, 4. Mystic Eye (12) Shreyas S 56.5, 5. Prime Abbess (5) G. Vivek 56.5, 6. Real Show (11) M. Rajesh K 56.5, 7. Minx (6) Kiran Rai 56, 8. Black Coffee (7) S. Mubarak 55.5, 9. Jabbar (10) Madhu Sudhan 54.5, 10. Yasmin From York (3) Vinod Shinde 54, 11. Ankush (8) Angad 52 and 12. The Omega man (2) S. Shareef 52.

1. PRIME ABBESS, 2. GOLDEN TIME, 3. YASMIN FROM YORK

4. JUSTICE P. MEDAPA MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,600m), rated 20 to 45, 3-30: 1. Mystical Merkabah (7) Kiran Rai 62, 2. Flamingo Dancer (10) Koshi K 61.5, 3. What Is This (1) M. Rajesh K 61.5, 4. Serai (4) S. John 60, 5. Fearless Joey (9) Suraj 59, 6. Inexhaustible (8) Angad 58, 7. Coyote Girl (3) Neeraj 57.5, 8. White Roses (5) Antony 57, 9. My Vision (2) Arshad 56.5, 10. Antinori (—) (—) 54.5 and 11. Colossal (—) (—) 51.

1. FEARLESS JOEY, 2. WHITE ROSES, 3. SERAI

5. JAYACHAMARAJA WADIYAR GOLF CLUB MYSORE 2000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o, (Terms), 4-00: 1. Magnus (8) Srinath 56, 2. Mystic Bond (1) Neeraj 56, 3. Red Falcon (4) Antony 56, 4. River Of Gold (9) G. Vivek 56, 5. Star Concept (5) M. Prabhakaran 56, 6. Touch Of Grey (2) Suraj 56, 7. Vivaldo (7) Trevor 56, 8. Auspicious Queen (3) Angad 54.5 and 9. West Brook (6) Akshay K 54.5.

1. WEST BROOK, 2. TOUCH OF GREY, 3. AUSPICIOUS QUEEN

6. G. NITYANAND MEMORIAL TROPHY (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-30: 1. Clyde Star (12) A. Merchant 56, 2. Dark Chocolate (11) B. Dharshan 56, 3. Eloquent (1) Srinath 56, 4. Kalashnikov (6) M. Rajesh K 56, 5. King Of Kesari (9) Shreyas S 56, 6. One Diamond (8) Vinod Shinde 56, 7. Seolfor Bullet (7) Neeraj 56, 8. Dame Fonteyn (13) Angad 54.5, 9. Epsom Downs (2) S. Shareef 54.5, 10. Golden Bird (10) Salman Khan 54.5, 11. Janeiro (4) S. Saqlain 54.5, 12. Sensational Title (5) Arshad 54.5 and 13. Sparkling Night (3) G. Vivek 54.5.

1. KING OF KESARI, 2. JANEIRO, 3. SEOLFOR BULLET

7. DUPONT PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-00: 1. N R I Touch (4) M. Shahid 61, 2. Natural One (6) Inayat 60.5, 3. Crimson Fire (10) Shezad Khan 60, 4. Facets Of Life (1) Faiz 59.5, 5. Country’s Light (8) Afsar Khan 57.5, 6. D Thirteen Twelve (9) Tousif 56, 7. Catalina (2) Antony 55.5, 8. Country Magic (7) Srinath 55, 9. Jaguar (3) A.k. Aniket 54 and 10. Sky Storm (5) Kiran Rai 53.5.

1. NATURAL ONE, 2. SKY STORM,3. CATALINA

Day’s best: FEARLESS JOEY

Double: AVICENA — NATURAL ONE

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.