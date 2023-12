It’s Knotty Charmer vs. Touch Of Grey in Vaishnavi Bangalore 2000 Guineas

December 16, 2023 12:30 am | Updated December 15, 2023 05:47 pm IST - BENGALURU:

Knotty Charmer and Touch Of Grey may fight out the finish of the Vaishnavi Bangalore 2000 Guineas (1,600m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Dec 16). There will be no false rails.

1. SEATTLE SLEW PLATE (1,400m), maiden 2-y-o only, (Terms), 1-45 p.m.: 1. Elfin Knight (4) Antony 56, 2. Golden Legend (6) S. Saqlain 56, 3. Il Volo (3) Trevor 56, 4. Jersey King (5) Inayat 56, 5. Run For The Sun (2) G. Vivek 56, 6. Balmoral (1) I. Chisty 54.5 and 7. Sienna Princess (7) A. Ramu 54.5.

1. IL VOLO, 2. RUN FOR THE SUN, 3. GOLDEN LEGEND

2. KRISHNA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 2-15: 1. Slice Of Heaven (6) Inayat 60, 2. Singhsaab (9) B.L. Paswan 59.5, 3. Step To Destiny (8) P. Siddaraju 58, 4. Art Power (2) B. Dharshan 57, 5. Thewhisperquietly (7) Tousif 57, 6. Domina (3) L.A. Rozario 56, 7. Spirit Dancer (1) Darshan 56, 8. Quevega (10) Angad 55.5, 9. Eco Friendly (4) Afsar Khan 55 and 10. Loving Pearl (5) R. Pradeep 54.5.

ADVERTISEMENT

1. DOMINO, 2. ART POWER, 3. STEP TO DESTINY

3. LINGANAMAKKI PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & only, 2-45: 1. Triumphant (2) A.S. Peter 60, 2. Breeze Bluster (8) G. Vivek 55.5, 3. Croissantino (1) B. Nayak 55, 4. Ardakan (3) Arvind K 53, 5. Chinky Pinky (6) R. Pradeep 53, 6. Flying Brave (4) S. Shareef 51, 7. Way Of Life (5) A. Ramu 51 and 8. Fair Counsel (7) Vinod Shinde 50.

1. BREEZE BLUSTER, 2. TRIUMPHANT, 3. FAIR COUNSEL

4. ADICHUNCHANAGIRI STAKES (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 3-15: 1. Air Display (1) Koshi K 60, 2. Solo Prince (7) Darshan 59, 3. Millbrook (3) Antony 58.5, 4. Chul Bul Rani (8) Tousif 56.5, 5. Classic Charm (4) I. Chisty 56.5, 6. Southern Power (9) Salman Khan 56, 7. Anakin (6) P. Siddaraju 55.5, 8. Cash Out (2) P. Surya 52 and 9. Ultimate Striker (5) Vinod Shinde 50.

1. SOLO PRINCE, 2. AIR DISPLAY, 3. ANAKIN

5. DR. M.A.M. RAMASWAMY MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 70 & above, 3-45: 1. Forseti (1) Trevor 60, 2. Yukan (4) Suraj 60, 3. Santorino (6) L.A. Rozario 55.5, 4. Cyrenius (2) Antony 54, 5. Kalamitsi (3) S. Saqlain 52 and 6. Inyouwebelieve (5) S. Shareef 50.5.

1. SANTORINO, 2. FORSETI

6. VAISHNAVI BANGALORE 2000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o only, (Terms), 4-15: 1. Cat Whiskers (4) Darshan 57, 2. Chagall (3) Trevor 57, 3. Knotty Charmer (1) Antony 57, 4. Marzgovel (2) I. Chisty 57, 5. Mazal Tov (6) S. Saqlain 57 and 6. Touch Of Grey (5) Suraj 57.

1. KNOTTY CHARMER, 2. TOUCH OF GREY

7. KRISHNA PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 4-45: 1. Sheer Bliss (6) P. Siddaraju 62, 2. Southern Force (3) I. Chisty 60.5, 3. Indian Blues (5) Antony 59.5, 4. Sunway Lagoon (1) M. Naveen 59, 5. Silver Swift (2) Koshi K 58, 6. Ombudsman (10) Vivek 57.5, 7. Phoenix Surprise (7) Inayat 57.5, 8. Remontoir (11) Saddam H 57, 9. Knotty In Blue (9) A.S. Peter 55.5 10. Oxytocin (4) R. Pradeep 55 and 11. War Trail (8) A. Ramu 53.

1. INDIAN BLUES, 2. SHEER BLISS, 3. SOUTHERN FORCE

8. SUTLEJ PLATE (1,600m), rated 00 to 25, 5-15: 1. Sea Diamond (2) B. Nayak 62.5, 2. Sling Shot (1) Vivek 62.5, 3. Tigerking (9) Tousif 62, 4. Ultimate Ruler (7) M. Prabhakaran 62, 5. Estefania (5) S. John 60, 6. Raffles (10) Inayat 60, 7. Double Vision (4) P. Siddaraju 59.5, 8. Recreator (6) Vinod Shinde 59, 9. Russian Romance (8) M. Naveen 58.5 and 10. Paradise Beckons (3) Rayan 53.

1. DOUBLE VISION, 2. RUSSIAN ROMANCE, 3. RECREATOR

Day’s best: BREEZE BLUSTER

Double: IL VOLO — SANTORINO

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.